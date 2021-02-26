「區間照相」為什麼侵犯隱私？毫無理由被他人掌握資訊，本身就是最大的危害

很多人都對一件事有疑問，那就是「為什麼違規紀錄是隱私？」

事實上這是完全把整個邏輯弄反了，關鍵點並不在「違規紀錄」，而是「不違規紀錄」，我們思考一下傳統測速照相的運作方式，車子通過某A點，超速的話會被拍下照片，沒有超速，沒事，繼續你的旅行。

所以在傳統的超速違規取締過程當中，會被收集到的資訊只有一個，那就是「幾點幾分在A點超速違規的車號」。

那如果是區間測速呢？首先你在通過A點的時候，攝影機會先掃描到你的車號，傳輸到雲端伺服器，等你到B點時，攝影機再掃瞄一次你的車號，經過比對與A點的時間後，判定你有沒有違規。

所以在區間測速的過程當中，會被收集到的資訊是「所有經過這條道路的車號」，以及這些車子「什麼時間從那裡經過」。

每部車子的行蹤。

我在「不違規」的時候，依然要讓你收集我的資料

舉個最簡單的例子，我跟別人通電話，所談論的內容固然是隱私，但是，我的通聯紀錄也是隱私，我不僅僅不想讓人知道我的談話內容，連我打電話給誰，我也不想讓人知道，所以通聯紀錄不是可以隨便調閱的。

我打了個電話給馬英九，內容只是無聊的瞎扯問好，沒有什麼不可告人的，但是被別人知道我認識馬英九，我覺得很丟臉，內容聊什麼我根本不在乎，被人知道我打給馬英九，對我的傷害比被知道內容還大。

同樣的，我什麼時候去了那裡，也是不想讓人知道的事情，要得到隱私資訊，一定要有理由，「違規」是一個理由，但是我沒有違規的時候，沒有必要讓你收集我的隱私，而區間測速最大的疑慮就是，我在「不違規」的時候，依然要讓你收集我的資料。

大家都可以看到滿街的監視器，但是原則上，沒有法定事由，檢警單位並不能隨便用監視器監看你幾點出門，幾點走到捷運站，幾點進入百貨公司，只有在發生交通事故，或是你有犯罪嫌疑的時候，才會去看相關畫面，看的也只是「跟案件有關的人或車輛」，而不是監看所有經過的人車。

毫無理由被他人掌握資訊，本身就是最大的危害

回到區間測速的問題上，照理說對於沒有違規的車輛，所收集到的資訊，應該要被保護，而且迅速銷毀，但是跟傳統測速不同的是，這個資訊已經被收集，如何確保其安全，會是很大的課題。

行蹤資訊有什麼樣的可能被濫用呢？假設有個政治人物，到A市見了一個另一個政治人物，不想被人知道，卻因為有人利用區間測速系統的資訊，作為攻擊他的材料，或是某人去見了小三，謊稱當天去了別的地方，有人拿這個資訊做為威脅他的把柄，就算都沒有這些危害，人民就是單純不想讓別人知道他的行蹤，也是天經地義，應該說，毫無理由的被他人掌握資訊，這件事本身就是最大的危害。

Photo Credit: 中央社

所以當傳出區間測速的廠商可能是中資之後，這類涉及雲端傳輸的技術，就會有個資洩露的疑慮，當然不是只要是跟中國有關就會被洩露，但是在沒有辦法完全排除的時候，就會盡量避免，因為畢竟中國是很明顯的敵國，台灣跟美國、日本進行軍事交流，有沒有「可能」被洩露機密？當然也有可能，但是我們不會跟中國軍事交流，因為是「一定會」被洩露機密，風險完全不同。

所以當有人說，區間測速哪有什麼個資問題，難道你怕你違規被中國知道嗎？這就是對於個資沒有概念，沒人想知道你有沒有超速，想知道的是你每天開車去了那裡。

也許你無所謂，但不是每個人都無所謂。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航