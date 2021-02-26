國際人道救援現場：「現金發放」比物資發放更為直接有效

文：林鈞浩（世界主義、人道主義者、曾在逾五十個國家生活及工作，香港賽馬會災難防護應變教研中心 Technical Expert for Professional Development，英國約克大學碩士畢業〔Post-War Recovery Studies， 戰後重建〕 ，十多年從事人道事務工作。2018－19年為國際紅十字會〔IFRC〕美洲加勒比海辦事處主管）

應對COVID-19疫情，很多政府（包括香港）都選擇以「現金發放」的方式，直接向受影響人士提供援助，又或者以此鼓勵國民消費，加快經濟復原。

因此，現金發放可能對不少人並不陌生，也有人覺得是不錯的做法。其實，在國際發展行業來說，以現金發放作為一種援助方式已經走了一條不短的路。

筆者從2000年代中期入行時，人道救援團體一般是採取「物資發放」形式，即在災區或周邊地區，直接購買受災人士需要的物資（如糧食、日用品等），然後直接發放給他們。這種方式讓救助行動的效果直接，捐款者也容易覺得他們的捐助可以直接改善當地人的生活。

然而過去一段時間，行業內一直有討論，人道援助應否更加重用以現金代替物資的方法。支持者認為，將現金交到受災人士手上，由他們決定怎樣解決燃眉之急，是更體現對受助者的尊重。持保留意見者則擔心，把現金轉移後，有機會被用在「不當的地方」。筆者聽過最有趣的說法，是家庭的男性成員收到錢後，他們會用來買煙酒，而不是用在解決家庭整體需要上。

然而，越來越多的實戰經驗及研究顯示，只要妥善掌握運作的風險，現金發放的確是一種非常有效的援助方式，受助人也較支持。

筆者在加勒比海地區工作時，其中一個在安地卡及巴布達（Antigua & Barbuda）的救災項目，便是向當地漁民發放現金，並組織他們一起到售賣漁船漁具的商店，讓他們在現場購買需要的用具，促使他們早日重操故業、出海捕魚。（註1）

而在另一個國家千里達和托巴哥（Trinidad & Tobago），當地救援團體向受災人士發放借貸卡（Debit Card）、而非現金（Cash）作為援助，既可提高救援效率，受助者又覺得安全且具靈活性。

因著這些成功的經驗，現金發放作為人道援助方式，已經成為國際行業主流。

2016年5月在土耳其伊斯坦布爾的世界人道主義峰會（World Humanitarian Summit）上，國際社會中主要捐款國及國際發展組織共同倡議「大談判」（Grand Bargain）。當中九個倡議中，第三個就是要增加全球人道救援中，現金發放（Cash-based Progamming）作為援助額上的比例 。（註2）

為響應有關倡議，筆者觀察到越來越多人道救助組織，已經把現金發放的運作作為自身能力發展（Capacity Building）目標。而人道組織的合作伙伴及關係，亦出現不一樣的景象 —— 例如：與財務信貸公司的合作，並確保災後一旦要以發放借貸卡Debit Card作為援助方式時，財務公司會即時為借貸卡充值、並提供個人密碼。

因此，我們亦應讓公眾更深入認識，現金發放作為一種新的人道救援和防災減災的方式，以獲取更廣泛的支持。

註釋

本文原載於香港賽馬會災難防護應變教研中心網頁，詳情請參閱www.hkjcdpri.org.hk

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航