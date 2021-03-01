《捌零．潮臺北》：談戀愛的最佳場所，從爸爸媽媽的冰菓室，變成美國來的麥當勞

文：陳思安

一九八四年一月二十八日，全台第一家麥當勞，在民生東路上開業，第一天營業額衝破一百二十萬新台幣，開店首週就創下全世界麥當勞單週營業額第一的世界紀錄。這些豐功偉業，在在顯示這家美式速食巨頭，為八〇年代的台北，乃至整個台灣的飲食產業，投下一個威力強大的震撼彈。

在八〇年代青年的記憶裡，麥當勞就是當時最熱門的關鍵字、最潮的餐廳，沒有之一。麥當勞的成功，也為台灣吸引了其他跨國連鎖速食業者的注意，更多的速食連鎖店受到鼓舞相繼來台北設點，除了一九八五年進駐台北的漢堡王，前第一信託的曾家也迅速表態要引進美國溫娣，接著，哈帝、肯德基、儂特利、摩斯漢堡……，五花八門的速食，讓台灣飲食文化進入百家爭鳴的時代。

本土餐飲業強烈抵抗

不過，麥當勞並不是一直以來都受到所有台灣人的喜愛。

麥當勞登「台」前幾個月，傳出來台開設分店消息時，就遭遇到本地餐飲業者的強烈反對。台灣傳統餐飲業者認為，政府如果准許國際速食企業來台，將會危及到中國傳統的飲食文化與烹飪藝術。當時立委蕭瑞徵以美國不願意進口過多台灣稻米，同理政府也應該保護本土農產品為由，建議經濟部慎重考慮開放麥當勞進入台灣市場。除此之外，針對麥當勞全球標準化的經營模式，也有立委認為這樣無利於台灣的經濟發展，一九八三年《民生報》焦點新聞中，更直接評論「麥當勞大量傾銷的銷售技巧，將使美式食品廣為流行，對國人飲食習慣如果發生影響，並非國家社會之福。 」

然而，這些保守的反對聲浪，依舊敵不過八〇年代社會渴望新事物的能量，台灣的消費者，用亮眼的銷售額告訴全世界，他們正在等待接納各種刺激。當時的年輕消費者回憶，麥當勞給人一種「時髦的感覺」，除了它經常出現在西洋電影中，更大的原因是因為其設點位址，還有整體門市帶給人的氛圍。

東西夾擊，攻占大台北

台灣第一家麥當勞，就位於八〇年代的「金融一條街」，台北民生東路和敦化北路口。那裡聚集了眾多外資銀行企業，收入中上的白領階級，中午都吃漢堡當午餐，無形間讓麥當勞的薯條漢堡，多了一層華貴的形象包裝。

「當時要進去外資企業上班是很不容易的。不過，就算不能在裡面工作，和那些白領坐在一起吃著一樣的漢堡，這點還是消費的起！」現年五十多歲的知名經紀人Billy回憶起當時對第一間麥當勞的印象，這麼說到。

一九八四年三月三十一日，全台第二家麥當勞於西門町昆明街上開幕。這次的店面選址，可以清楚地發現，麥當勞企圖將「速食風潮」與樂於接受新刺激的年輕人間，建立起更緊密的連結──除了店裡取消兒童遊戲區，整體的裝潢用色上，也使用更鮮豔活潑的色系和民生店的「美式田園」風格做出區別，營業時間也配合年輕人的生活習慣而調整。

「那個時候和喜歡的男生出去，都會到西門町去看場電影，然後再去麥當勞喝個奶昔。」一九八九年《民生報》回顧麥當勞登台五週年的影響，如此形容麥當勞與時下青年間的關係，在八〇年代的台北年輕人日常中，談戀愛的最佳場所，已經從爸爸媽媽的冰菓室，變成美國來的麥當勞。

在麥當勞打工的孩子不會變壞

麥當勞為台灣帶入的改變，不只飲食層面。作為跨國餐飲企業進入台灣的首例，麥當勞也是第一個創造出「工讀」詞彙，把學生打工風氣帶進台灣的企業。

面對「萬般皆下品，唯有讀書高」的文化，儘管麥當勞企業形象良好，要讓台灣父母接受孩子去打工，還是需要一些應對策略。「當時最有名的招募廣告標語就是『在麥當勞打工的孩子不會變壞』，不僅工作的地方明亮寬敞，而且麥當勞以時薪計算工錢，父母更好掌握孩子的行蹤，根本一舉兩得。」曾經在麥當勞工作過的八〇青年，回想當時父母知道他要去麥當勞打工時臉上贊成的表情，還是覺得不可思議。

你以為「讓爸媽也放心的工作」就是麥當勞的極限了嗎？告訴你，八〇年代的麥當勞魅力可不只如此。作為速食餐飲的先驅，麥當勞的影響力甚至橫跨服裝流行產業，連百貨公司都想和他 cross over──麥當勞進駐台灣還不滿一百天，還沒有推出「快樂兒童餐」時，芝麻百貨──本書下一部就會提到這個台北東區百貨傳奇──舉辦的全台最盛大服裝秀「流行的預言」，有一個以麥當勞漢堡為主題的單元，以服裝的動感，闡釋麥當勞對兒童產生的影響。

由此可見，麥當勞在八〇年代確實是個老少通吃的狠角色啊！

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書籍介紹

本文摘錄自《捌零．潮臺北》，大塊文化

總策劃：倪重華

採訪編輯：故事（Story Studio）

【總策劃介紹】

倪重華，台灣娛樂先驅，華語搖滾教父。在台北生長的道地老台北。人生中唯一長期離開家鄉的紀錄是一九八〇年赴日本攻讀數位影像製作四年。返台後曾短暫涉足電影業，後以《週末派》開創八〇年代台灣電視綜藝節目全新型態。八七年創立「真言社」唱片公司，製作伍佰、張震嶽、羅百吉、L. A. Boyz 、林強等歌手，唱出震響時代的搖滾及嘻哈之聲。其後歷任台灣 MTV 音樂頻道總經理、台北市文化局長，2016 年創立 MTI 音樂科技學院基金會，從國、高中生教育開啟健全流行音樂產業鏈計畫，希望為下一代開創新的音樂產業格局。

【採訪編輯介紹】

故事（Story Studio），專注發掘文化、知識與歷史的台灣新媒體。在一個不斷加速的年代，我們追求 slower, smarter，讓歷史與文化走進每個人的生活，和讀者一起「從生活發現歷史、 從台灣看見世界，從過去想像未來」，描繪世界的輪廓。

【本書特色】

本書除專文介紹八〇年代社會潮流，更史無前例訪談數位台灣重量級潮流推手，以他們精采的生命史搭配珍貴影像，帶你見證八〇年代，台灣火焰般的炙熱與輝煌。

重量級人物精采深度訪談

當代潮人專訪

新舊碰撞火花，探問潮流本質，看見不一樣的台北！

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航