插畫家利宜玲：踏在世俗價值觀的職涯路上，才了解到自己有多愛畫畫

文：方嘉鈴、點讀華山編輯部｜攝影：林辰鍵

有時靠得太近反而看不清，拉開距離後才能將一切看得更清楚；就像如果不曾離家，很難知道自己到底有多戀家；又像是如果沒有放棄過畫畫，就不知道自己對於繪畫根本無法割捨。插畫家利宜玲就是這樣一次又一次，從失去或放棄中重新追尋，直到這條路越來越清晰，直到聽見自己內心真正的渴望，不再有疑惑的路，就算再窄也是一條康莊大道。

Photo Credit: 點讀華山提供 利宜玲，擅長手繪插畫，偏好使用水彩與色鉛筆，經常以大自然為創作題材，且能將自己的插畫轉化為刺繡作品，目前正在嘗試繪本的創作。有IG專頁「studio_allieli_」。

想家時就畫山吧！

在苗栗山區長大的插畫家利宜玲，從小就與大自然相當親近，但直到大學畢業跟著先生一起到菲律賓生活，在離開熟悉的環境後，她才深切感受到自己對於家鄉的山，有著化不開的情感。

以她這次為「點讀華山」所繪製的封面插圖「茶水裡的山」為例，靈感就來自於某天外出用餐時，看到隔壁桌上棄置著已使用過的三角茶包，看著看著忽然覺得它真美，彷彿是家鄉某座山又再次映入眼簾。她說：「每當我想家時，就會很想畫『山』，也許現在的生活離山很遠很遠，但是可以每天泡一杯茶，欣賞茶水裡想像的山景，這幅畫就是為了安慰自己思鄉情感所做的。」

以理性為感性的藝術創作基礎

大自然對利宜玲來說是情感的慰藉，也是滋養創作靈感的來源和養分。因此每當在繪製與自然生態相關的主題時，她總是對於圖像內容的「正確性」，有著近乎偏執的堅持，不僅在繪圖前，會要求自己確實了解作品構圖中動植物們的特色與習性，在下筆後所畫出的圖像，也要盡可能符合畫中動植物在大自然中的原始型態，她希望自己在嚴謹的取材之後，能透過圖畫傳達出角色真實的生態樣貌，而非人類強加在動物身上的標籤化形象。

例如某次在作品中要描繪一隻「森林中的企鵝」，她先是翻閱許多資料，實際確認過有這種企鵝存在，才放心動筆繪製。對利宜玲來說，圖像就像文字一樣，具有傳遞訊息的功能，身為插畫家雖然是用感性的藝術創作方式，但最好也要理性查證，避免自己筆下的創作，傳達出錯誤的訊息。

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短暫放下畫筆 才知道自己離不開

雖然一直以來，利宜玲都清楚知道自己對畫畫充滿興趣，但每當面臨抉擇的重大時刻，總是被父母的期待與傳統的社會價值觀所影響，只能勉強自己把畫畫當興趣，始終不敢選擇最愛的這條路。尤其當她大學畢業出社會後接軌現實，發現「想要以畫畫來營生」這個夢想實在是遙不可及，於是她告訴自己：「要靠畫畫吃飯，這太不切實際了」，便放下了從小喜愛的畫筆，在菲律賓順利找到一份能養活自己、也跟畫畫毫不相干的工作。可是日子一天天的過去，這樣符合大家期待的生活，卻讓她過得越來越不開心。

踏在世俗傳統價值觀的職涯路上，她才深刻了解到自己有多愛畫畫，於是她決定轉身面對自己心中的渴望，重新拿起畫筆，讓畫畫成為人生中重要的不可分割。

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以針代筆繡出新意

為了撫平自己對跳脫傳統社會價值觀的不安，也為了替自己的作品創造新的價值。反覆糾結在這樣的迷思中，竟讓她開啟「用刺繡來繪畫」的創作領域。利宜玲笑著說：「其實當初會去學刺繡，是因為覺得自己只會畫畫，好像很沒用（哈哈）。結果沒想到一繡就繡出興趣來。反正對我來說，刺繡與畫畫非常相似，都是以線條、形狀與色彩所組合而成，我非常喜歡將不同顏色的繡線相互交織、堆疊在一起，創造出擁有漂亮顏色的圖案」。

雖然比起繪畫，刺繡更加費時耗工，但單純且重複的動作，卻能讓心情變得平靜，再加上刺繡所需的工具相當輕便，所以就算在國外也能隨時想繡就繡，於是她把繡布當成畫布，把針與繡線當作筆具與顏料，運用繪畫的技巧，創作出許多極具層次感的刺繡作品，這些成品不僅在個人IG「studio_allieli_」上得到好評，還因此接到許多客製化的刺繡委託邀約。

即使現在偶爾還是會陷入現實與理想的掙扎，但這次無論如何利宜玲都決定要繼續畫下去，等疫情結束後，她還要去英國進修繪本創作，期待繪畫、刺繡的與繪本情節，能交織出更多的可能性。

評審點評：「茶包裡面有山，一層一層揭露的感覺很有意境，好像可以看見每個人心中面對大自然的嚮往，建議如果水霧處理得再瀰漫一點會更好。」

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本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航