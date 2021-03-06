林佑軒〈海味三清歡〉：中學時的苦戀，讓我活成了一隻冶豔銅紅、永恆昂首的大蝦

文：林佑軒

海味三清歡

蜊

一時蜆精當紅。男人流行研究小玻璃瓶營養標示的鋅含量。說是鋅與聞了男性荷爾蒙與精子的製造，所以一振雄風必備。

同學會的聊天，話題從車子、工作與股票，不曉得怎麼轉，轉啊轉，轉到了鋅。老男孩，或說小男人，靦腆交換這方面的意見。愈來愈多人的容顏都浮現了好爸爸的光輝。

這幾年的同學會，話題我愈來愈不能參與了。只有我留在原地，面向過去，喃喃自語。遠年那些好笑的事情，大家都不關心了。於是我恨恨地、孤單地，一個個點數過去—你們這些傢伙討論個屁鋅啊，沒機會用到的，討論徒傷悲；有機會用到的，屁股在冷氣房坐成一顆顆的冬瓜，免疫力下降，體脂率上升，去建材行買鋅板來啃也沒用。

可是我愛過的男生坐在桌子尾巴。當年愛恨已釋懷，只是當年舊事當年夢。點數到他的那個瞬間，我仍震顫了下。便幻想他大嗑海鮮，尤其蚵仔與蛤蜊這一類腥鮮動物，之後，便是鼠蹊春榮榮，我乘春意踏花歸。是一種色情的符徵。

我中學的兄弟們都不會說話。見愛慕的人，便訥訥；坐擁一房間的色情符徵，相當愉悅。這種男人，台灣多。他們鍾愛聽陳奕迅〈你的背包〉：「我的朋友都說它舊的很好看＼遺憾是它已與你無關」。身為同性戀，覺得陳奕迅長真醜，醜男紅是意外，不紅活該，兄弟們卻掛著耳機，邊聽邊，涕泣零如雨。怎麼會這樣。

後來我曉得了，陳奕迅與他們都是一樣。相處起來，都要交心交到，跨越了某個臨界點，他們才會怯怯展示自己的一點點。受了傷又縮起來。徹底交心的那天，便是死期，也是信任無極。像豐美的大蚌。他們都好蚌蚌。

曾愛上其中一隻。以蚌喻之，大概是活醃的、又小又嫩又腥鮮的蜊仔。鹹蜊仔我摯愛，手工藝，大隱隱於小吃攤的功夫菜。不能用蛤，用蛤的是白目，不是愈大愈好。精揀新鮮蜊仔，一隻隻以刀剖開，很危險，像談戀愛，甜刀光，蜜劍影，不慎兩敗俱傷。然後注入調味眾菜醃製，人人隨喜，調整醬油、米酒、蒜瓣蔥條、辣椒比例，一天半後，能獲得殊勝味，嘗之有清歡。

唉，我愛上的，如此易與就好了。是的，他就是個又小又嫩又新鮮的男孩子，整天跳著街舞，關節一震一震的。他小小的身體，於我就是天空。

我得了字音字形比賽冠軍，「靠，」他說，「你好厲害。」「考考你！」我隨便比了個詞。蛤蜊。「ㄍㄜˇ ㄌㄧˋ！」他答。「錯。」我手搭上他的肩。「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ。」「幹咧。ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ。」他照著唸了一次。他小小的肩膀又嫩又暖，像活醃的蜊仔。

他真的——隔離——了我。我著急地叩著他的殼，愈叩愈緊關。他躲著我，像斧足躲著刀。我的蔥條與米酒，進不去他。

再見面，是好久好久以後，我走經南陽街，他蹲在騎樓抽菸。說是過得不好，被二一了兩次。那一瞬間的我，像面對著一個好不容易撬開，卻空無一物的貝殼。

後來去澳洲，在阿得雷德博物館看見一令我訝豔極矣的物事：一群嵌於石塊中，蛋白石化（Opalized）了的蛤蜊。形仍是蛤蜊的形，質已是青森若星雲，轉動則每一瞬有每一瞬的彩虹。

春花豔異，海天高遠，此物兼美也。不禁綺思：世間一切無望的戀愛，都祕密在地底找個安靜所在，悄悄地、悄悄地長成寶石。日後我已不再恨，回想那靈魂上割著腕，一次又一次的年月，也漸漸覺得甘美。那小小暖暖的肩膀漸生永恆的藍綠色寶石光輝。藍綠是我們制服的色，當時像海藻，是的現在像寶石囉。過得久些，離得遠些，審美的眸子也就賞得深切些。回憶的觸角把玩著他。當年的苦戀，像一群蜊仔，終究大用無緣，天荒地變之際，沉降最深最深的湖泥中。日後偶然出土，每個細節都長出小小的晶體了。

我自己呢，受了傷，痛定思痛，學會理財與穿搭，在好多人身上種下口水花，把自己活成一隻冶豔銅紅、渾身帶刺、永恆昂首的大蝦。怨恨讓我成為一個亮麗的人。

蝦

屏東的蝦免錢似的。在機場當預官時天天吃蝦。午餐也吃，晚餐也吃，只差早餐沒來個蝦餅蝦糕蝦漢堡。那就太瞎。

天高皇帝遠的軍營，真正豪邁割烹。覺得必有一種氣，是屏東的精氣，一而化身三千大千，化為一叢帥髮的粗獷機車男孩子，路邊森林的螢火蟲，與伙房群蝦悠游的大鍋。後來回成功嶺吃過一次幹部加菜宴，號稱全海鮮料理，那蝦小得像螞蟻，我邊吃邊嗤。

成功嶺樹大招風，高官太多，煮個飯綁手綁腳，海鮮不能，豆品不能，涼拌不能，羊肉不能，樣樣不能，於是天天愁對可悲菜（早餐永恆茶葉蛋，午餐永恆滷雞腿，晚餐永恆滷豬排），像離不了婚的乾枯情人，夜裡起床嗑乾泡麵裹腹。我們屏東可沒有，天上飛的，水裡游的，菜單開了就做到定位，正是：凌雲御風，有我無敵。

有多種料理譜方。燒酒蝦最頻繁。蔥段，薑片，星星般撒布蝦身。最憶那醬汁，不曉得怎麼醃的。也許是放在甕中，聽著夢一般的飛機起降，產生了紋理細密的化學變化吧。吃在嘴裡，滲到心窩，溫溫暖暖，讓舌頭都打滑，層次與層次在齒槽轉著圈圈。閉上眼，好像那日溜班去墾丁潛水，站在海灘鮮烈的豔陽中，潛入甘涼的海水中，見到飛蛇穿礁，麗魚戲草，彩虹一拱拱如靈芝的水底樂園。

次有沙茶蝦。豪邁剝啊剝，一隻又一隻，都忘了午休時間。士官長走過來：嘿，小政，你上輩子是浮游生物嗎，這輩子專門吃蝦報仇的喔。他們在地人，吃到不想吃，舀菜每每意興闌珊夾個兩三隻，有時甚至懶得剝，在飯上澆個湯汁便了。

身在福中不知福。不，此說不確。他們知福惜福，只是長久慣疲了，福已不是福，就像我去佛羅倫斯玩，覺得聖母百花大教堂下的小販亦是可憐——若對人類大美事物已無感，此生將何去何從？

最豪奢是鳳梨蝦球。伙房有空就會做。又大又圓，像太陽。美乃滋厚媲蝦球本體，像陽光。灑上去的多色巧克力碎，像彩虹。

台北通化夜市小小一盒要一百。想到這裡，便一舀再舀，疊得跟大武山一樣高，心中暗暗計價：一百，兩百，三百……一千。吃到滿溢喉頭，捧肚出餐廳，被美乃滋般的屏東陽光淋了一身，頓覺自己是鬈又大又圓的蝦，已被炸熟完畢，遂一星期不再暴食。一星期後又大嚼。如此迴環往復，以迄退伍。吸毒一般戒不掉，因為太豪奢。

你觀蝦，蝦亦豪奢，生得威武無極。崢嶸頭角，大眼長翎，像極了歌仔戲的頭飾，裡有沙金般的蝦腦。有段時間，吃蝦懶剝殼，手黏黏像甩不掉的親情。所以咬掉頭與尾，中段和殼大嚼，還以為豪邁無雙。其實毀了蝦。

除非料理得法，讓殼也可以吃，好比鹽酥溪蝦。溪蝦為我之摯愛，童年上館子必點。一次夾好幾隻送入嘴，於是春雷震震，一串花炮在嘴裡爆開。之後是一個多月的嘴巴世界大戰。一連又一連的弟兄在嘴裡跳著炮操，打出一個個的大彈坑。很糟糕，西瓜霜當西瓜吃。

其實人生很多爛事何嘗不如此。溪蝦哪裡騙人，大喇喇溪蝦老大，兩腿一伸，開宗明義：我，鹽酥溪蝦，芳貢貢與傷痛痛兩存於身。要就吃，不吃拉倒滾。一整盤小皇帝小總統小董事長。面對襲來的飄風驟雨色味香，也只能歡喜妥協吃。

童年時不畏虎，幾隻來就幾隻大嚼，於是嘴有八二三與古寧頭，已說過了。漸漸老，肚腩腆出來了，咀嚼也有仲介般的世故，吃溪蝦像掃雷中隊拆炸彈，虎尾春冰，臨深履薄，舌尖將一隻蝦嘴中頂來頂去，謙遜地調整角度。怕受傷。曉得了一時爽快久傷痛。天自高，地自遠，森林亮麗，大海興波，人在灘間掃雷，背脊冒汗，拆過半輩子的炸彈，少了兩根手指半隻耳，於是心生畏怖，回頭望望自己所有：「還是保住吧。此生已無它。」一步一步，一步一步，死於安樂的小花園。

也許到最後，望著窗外那群拿掉消音管，轟—呼嘯而過的改車少年，還會悚然心驚，退避三舍，就像望著盤中一群揮舞著開山刀叫囂的溪蝦，感到無下著處。免疫力愈來愈差，嘴破癒合的時間愈來愈久。老年。

老年宜吃魚。補腦，兼免阿茲海默症。尤其肚之味百轉千糾的秋刀魚。

泡一杯熱麥茶，筷子靜降靜升，一小嘴魚香緩緩嚼出百載芳香秋涼，仰觀黃葉舞秋風，亦是一景一境，一功德圓滿無可奈何人。

秋刀

巷口那間秋刀魚飯專賣店，老大人一坐一下午，不曉得老闆怎麼賺吃。

他們也老了，掌店已是第二代與廚娘。他們就愛坐在金黃小麥似的烤物薰香中，與一起變老的顧客閒聊。

很多是「公學校」時代的同窗。交換著一生所見所聞，所思所感。遠去了狼虎不畏的童年，揮別了寤寐春心的青年，來到了滿腹深沉，天涼好秋時。他們個個是條飽滿的老秋刀，肚裡有甘有苦。

甘不外五子登科。苦的種類較多，經商失敗是一類，妻離子散是一類。

也有悔未追求真正夢想的——一個老總退下來的，說他是席德進的同學。德進永遠有人記得他，我窮得只剩下錢，他說—，較高階。

高低貴賤，怕的都是死。沒人會提。

小時候被秋刀魚肚子裡的紅蟲嚇過，於是絕緣，不敢再吃近十年。後來勉強重逢，驚覺十年為非。

沒吃肚子等於沒吃秋刀魚。秋刀魚以內臟不除為榮。有甘有苦，苦甘苦甘，甘凸顯苦，苦襯托甘，盡顯臟腑深邃味。

尤其應與肚側膏脂一起落嘴。咬破一個彈指，金黃汁液流迸，頓覺人間十全十美哉。

烤或煎秋刀，好壞雲泥別。烹調得其所哉，則十里鮮香，以筷剖魚肚，美麗的氣味如爆竹沿路一一綻放，春風得意哉。壞的，冷掉的，魚本身不新鮮的，只有腥。

有一個祕密部位一定要吃。尾巴。酥脆不能言。

只是吃起來，難免有種斷人手腳的心虛，就好像有天起床，驚見上天沒收了喬丹的手，索普的腿，李遠哲的腦袋，林志玲的春花微笑臉龐。

各得其所

想辦一桌菜，有鹽酥溪蝦，有生醃蜊仔，有烤秋刀魚。如是，則勇猛一代孩童嚼溪蝦，春潮如雨少年嗑蜊仔，生命新涼老仙品秋刀。好棒喔，各得其所，海味清歡。

（本文獲二○一四年桃園縣文藝創作獎散文首獎。 ）

書籍介紹

本文摘錄自《時光莖》，時報出版

作者：林佑軒

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時代考驗語言，語言創造時代

戲謔與莊重偕行的文學新樂園

冶國學美文與新世代語言實驗於一爐

熱騰騰收錄2020時報文學獎散文獎首獎〈在巴黎，我亞洲的身體〉

人之將寫散文，其言也善。好文章我們是看多了。小學，中學，以迄大學『現代散文選』，大多是法喜充滿、圓融祥和的曼陀羅好文章。安貧樂道散文家曲肱枕之，光顧那陋巷中懷石料理，為文讚美世界好光明。隱隱然刺富豪飲饌俗麗、中產階級吃食沒格。世界的光明面怎麼那麼多啊……我想逃。我想偶爾讀讀黑散文。——〈其言不善〉，林佑軒

誰說散文必將其言也善？林佑軒開篇明義便說：「我想讀一篇其言不善的散文。」

這位華文文壇異麗不可方物的新星，近年來橫掃三大報文學獎，散文和小說都各有擅場。幾乎是新生代作家中把文字「玩」得最好的一位。少年時熟讀古文詩書，對文字有先天的敏銳與後天的精進，入大學後，投身社會議題，試圖洗去寂寞自卑的少年陰影，轉而成為奮起的文學青年。除了戮力寫作長篇小說，近年來累積的散文也篇篇是精萃佳作。

《時光莖》作為首部散文集，寫作時空跨度十餘年，才氣美少年已經成長為在歐洲深造的青年作家，他玩弄文字諧擬典故戲仿前輩作家，盡情展露對這世界不公不義的憤恨疾俗，懷想青春、悼憶故人，在在極致又耀眼。輯一「時光巾」，同名篇章靈感來自哆啦A夢的〈時光巾〉，對人人童年熱愛的奇想漫畫提出成人後的質疑。他的文字也如神奇布巾，一篇一翻面，噴發新意的逐字逐句皆如天工開物般令人大開眼界。如〈四說新語〉玩「世說新語」諧音哏，切分為話說篇、der篇、是一個的概念篇、怒一發篇，對現在年輕人的流行語有嘲諷、也有惜愛，並玩出語言妙趣。

長期參與性別運動的林佑軒，認為同志文學不該只是陰暗，或者過猶不及地一味光明正向，反而應該「多一些惡搞」。於是乘著時光機來到輯二「時光莖」，情、欲、愛、性的身體道場令人眼花撩亂，既情熱又淫潔，既耀溺又猥傷，一如文學摯友盛浩偉序中所說：「在最原始、最本能的性衝動裡，行深般若波羅蜜多，悟道空即是色色即是空，用文字度一切苦厄；不懂的人只看到慾體橫陳，淫靡敗德，懂得的人卻能拾起舍利，證得菩提。」

輯三「惚恍金時」回到台大校園，二十歲的林佑軒一篇〈鄉夢現實〉抒情細緻如普魯斯特，並悼憶文學恩師李渝和英年早逝的作家江凌青。當時的他財金系兼修中文、外文，之後更拓展了文學眼界，一路踏上寫作正途，正是「十三歲讀《唐詩三百首》，三十歲讀《麥田捕手》」，也像啟動了心中自轉的水晶球，並提醒自己時時拂拭，記得拒斥庸常與墮落，才能永保晶瑩。

輯四「在巴黎，我亞洲的身體」場景來到異鄉歐陸，其中同名篇章〈在巴黎，我亞洲的身體〉得到大獎後，林佑軒以作家張惠菁的句子「時間的題庫，費心的傾吐，愛恨的歧路，信念的坦途」定義自己的書寫過程，而對於當前的寫作狀態，則以「異國的薄霧，秋涼的去路，虛實的迷悟，言語的鍛鑄」定格。

林佑軒可以闇黑，可以七彩，可以小說，可以散文。期待未來，繼續身處各族裔交會之歐洲的他，將寫下更多對亞洲、身體，以及「我」的思索。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航