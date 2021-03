《這「啾式」人生》：沒有體育背景的我卻被ESPN錄取，靠的全是「表演」

文:陳宏宜

Yes Man

如果人生當中有所謂的命中註定,正是出現在這一個時刻,在我與Lulu的關鍵閒談的一個月後,我到延平北路探望阿嬤時,碰到了我叔叔,他一看到我就說:「電視上說ESPN在找主播,你怎麼不去試看看?」

「蛤?」

「你不是有看大聯盟嗎?早上球賽轉播的時候,螢幕旁邊跑馬燈有寫啊,說什麼要中英文流利,你不是美國待這麼久,又很會演嗎?就去演看看啊!」

至今我仍不能確定叔叔叫我去「演」一個主播到底是不是玩笑?可是直覺告訴我,這一個任務要趕快衝一波,所以我回家之後,立刻上網查詢,發現ESPN真的貼出海選新主播的公告,三項主要的條件分別是熱愛體育、中英文流利以及能面對壓力。

真的不是我在自誇,起碼有兩項我可以輕鬆過關,眼看報名時間即將截止,我手起刀落地生出一份簡易的履歷表跟自我介紹影片,親自帶著整個牛皮紙袋送到ESPN辦公室。送件的當下我在心中反覆祝禱:「這是我的最後一擊了,拜託老天點點頭吧!」

毫無音訊的幾個禮拜過去了,突然有一天我收到筆試的通知,當下第一個想法是:「什麼?體育還有筆試啊?」由此可知我對業界有多陌生。考試當天,我發現競爭對手近百位,放眼望去,好幾個渾身散發自信的光輝,光看臉就知道可以輕鬆背出李居明在職棒三年的打擊率。不過我老神在在地想著:「啊不就體育而已,會有多難?」

沒想到考卷發下來之後,第一個題目就給我一記左鉤拳:「請將棒球場上的守備位置從一排到九。」從小看棒球看到大,我完全不知道棒球守備位置有號碼,聽著滿場的競爭者個個振筆疾書的聲音,只剩我腦袋空空地楞在那邊,只好用猜的塞滿一到九號的空格(最後我錯了一半以上)。

考驗還沒完,下一題,SBL當季冠軍是誰?我不太有信心地寫上台啤(結果是裕隆)。再來,女子高爾夫四大賽是哪四個?我有把握了,英國、美國、澳洲和法國(那是網球四大滿貫)。

猜完問答題,我的信心已被摧殘殆盡,正覺得萬念俱灰之際,申論題的題目跳了出來:「你最難忘的一場比賽。」啊哈!這一題我太會了!就像在大海當中抓到浮木一般,我壓抑激動的心情,把在紐約跑龍套時,一邊拍戲,一邊看國聯冠軍賽大都會和紅雀的第七戰生死對決的經歷化為文字,我寫了看到恩迪・查維茲那記「The Catch」時的振奮,還提到輸球後在回家路上與路人互相打氣的感動,洋洋灑灑寫了近兩張的A4紙,完成後我將試卷遞給工作人員,心裡又默念著:「這是我用生命寫的故事,please say yes。」

連基本的體育常識都要猜個半天,原本我以為完全搞砸了,沒想到兩週後,我卻收到了面試的通知,可見申論題寫得太有畫面感、太賺人熱淚,也因此我開始對自己雀屏中選的機率,多了一丁點的信心,畢竟連最弱的運動知識都能夠驚險過關的話,接下來的挑戰應該是會相對容易啊!

面試那一天,我西裝筆挺地到了ESPN,現場坐著三位主考官,其中一位是新加坡總部的代表,只會講英文,另外兩位則是台灣辦公室的主管。他們提出一個我預料中的問題:「為什麼想要從演員改當體育主播?」我懷著高度的自信侃侃而談,多次表示我絕對會是最佳人選。

雖然對談的過程中,我可以感覺到主考官認為我有點太臭屁了,但是,我還是不斷地強調我有多適合這一份工作,因為在筆試過關之後,我深信自己和主播台之間是一片坦途。正當我自在地以雙語和三位主考官相談甚歡時,新加坡主考官冷不防問了一句:「Do you know how to edit?(你知道怎麼剪影片嗎?)」

其實我完全不會,但是距離錄取只差一步,說什麼都不能輕易舉白旗投降!為了延續給主考官的良好印象,我強作鎮定地回答:「Yeah.」

然後他繼續問:「What do you edit with?(那你用什麼軟體剪輯?)」這句話我沒聽懂,誤以為他問我剪好的檔案存在什麼載具上,所以略帶顫抖地多問了一句:「You mean like on a DVD?(你指的載具是像光碟DVD嗎?)」

講到這邊,很多人都覺得我搞砸了,當下話一出口我也後悔了,畢竟剛剛還拍胸脯說自己是最威最全能的即戰力新秀,竟然被問出某一項基本能力摃龜,糗得好像跟超跑業務說要訂車,付錢的時候卻被發現帳戶只有幾千塊。

我彷彿看到自己坐在主播台的畫面從彩色變黑白,愈縮愈小,直到消失。就在我支支吾吾地快要演不下去的時候,新加坡主考官又問了一句:「I mean what software do you edit with? FCP?(我是指你都用什麼軟體剪接?FCP嗎?)」

雖然我對剪接或者電腦一竅不通,但是電光石火之間,我腦中閃過以前在美國拍電影的時候,有一些學生導演就是用FCP(Final Cut Pro)在剪輯。已經站在懸崖邊的我,總算聽到一個自己知道的關鍵字,這一條救命繩說什麼也要用吃奶的力氣抓緊,於是我用高八度的聲音回答說:「Yes! FCP, I use FCP all the time!(當然,我可是FCP的愛用者!)」這句話完全是謊話,要是他們要我現場實際操作,肯定掛點。

但是大家很快地聊開了,沒有任何人發現剛剛瞬間的尷尬,於是我又一次衝過驚濤駭浪,順利過關。

很多人一定會想:「這樣唬爛你也敢,不怕真的考進去之後被發現啊?」老實說,我一心只想要拿到這一份工作,所以願意冒該冒的險,如果真的考上了,我會在報到之前學好FCP。最棒的是,從我當上體育主播到現在,一次FCP都沒用過,所以我當初賭對了,科科。

很多朋友問我,當初徵選時我的年齡偏高,而且沒有任何體壇背景,為什麼能從一群競爭者當中脫穎而出,其實就靠兩個字——「表演」。就是我大學努力了四年,加上美國的七年,甚至讓我一度懷疑自己浪費人生的「表演」。

雖然面試表現還不差,但是不足以讓我得到太突出的分數,直到最後一關的試播,當我坐上主播台,在鏡頭前播報新聞,並訪問受訪者的那一刻,才真正的讓主考官看到我深藏不露的本事,優秀的程度不但凌駕其他競爭者,甚至強大到他們不選我都不行。

當時ESPN新聞部資深製作人戴夫・羅伯茲(Dave Roberts)更以「他根本是生在主播台上」來形容我。原因無他,當時進到決選的競爭者每一位都是狠角色,但是所有人當中,我是唯一一個花了十一年鑽研如何讓鏡頭前的舉手投足自然如呼吸的人。所以,即使筆試跌跌撞撞,我靠面試扳回一城,最後輪到試播,等於回到了我家一樣。

