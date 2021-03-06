《這「啾式」人生》：來到馬林魚球場，臉皮不夠厚馬上就會淹沒在媒體洪流中

文：陳宏宜

有時，我們只是一時忘記把熱情帶出門

二○一七年，我奉命前往邁阿密採訪美國職棒大聯盟明星賽。雖然對許多人來說，能到世界棒球的最高殿堂採訪，根本是美夢成真，即使不懂棒球，去看看熱鬧都是一個難得的經驗。但是當我接到任務時，第一時間卻很想拒絕，因為兒子才不到兩歲，要我拋家棄子到海的另一邊，留下太太一人照顧小孩，我實在不樂意。

再者，我們只是一個小小的媒體，能動用的資源有限，真要在大聯盟明星賽跟全美國，甚至是全世界的媒體搶新聞，最後八成落個吃力不討好的下場（足見我對體育真的很沒熱情）。

但是工作就是工作，不可能凡事都如自己所願，所以我還是心不甘情不願地轉了三班的飛機，歷經超過二十四小時的飛行，到了南灘邁阿密採訪二○一七年的大聯盟明星賽。

到了活動地點馬林魚球場之後，只見萬頭鑽動，不管是媒體還是球迷，人真的爆炸多。我心裡的第一個反應便是，接下來要訪問名滿全球的大聯盟球星，如果英文不夠好、膽子不夠大、臉皮又不夠厚的話，馬上就會淹沒在現場的媒體洪流中。

而面對這麼強大的挑戰，我的策略是不變應萬變，想像自己身處在台灣的攝影棚裡，把整個馬林魚球場當成自己的主場用力玩就是了。所以我拿著FOX體育台的麥克風，和攝影師自由穿梭，逢人就大聲地說：「我們是FOX Sports TAIWAN！（其實我根本不確定公司的英文名稱，純粹出於個人邏輯的推理。）」無論紀念品店、球場餐廳、球員休息室或是球場外圍攤位，只要你想得到的地方，都看得到我的身影；若有在地美食，我馬上試吃，來一則美食行腳新聞；隨手抄起一件明星賽紀念T-shirt，立即化身模特兒，走秀給觀眾看。

做著做著，現場的球迷不但不覺得我們是一家小媒體，反而更像是用前所未見的方式做體育新聞的專業團隊。有些球迷開始好奇我們要採訪什麼，還有些球迷主動找我們合照，代表我算是把新聞演出一個新高度了。

除了球場週邊活動的報導，最大的重頭戲是明星賽前一天的記者會。記者會舉行的方式是將美聯和國聯的明星球員分成兩梯，一次進來一梯，美聯結束之後換國聯，每個球員坐在一張獨立的桌子後面，媒體想要訪問誰，得自己擠到桌子前面主動發問，至於球員有沒有聽到你的問題？願不願意回答？全憑個人本事。

大牌球星人人想問，但是記者會時間有限，可想而知，這是一個考驗膽識的場合，不但要在全世界面前發問，而且還要抓緊時機。我記得去擠了克雷頓・克蕭（Clayton Kershaw）、賈斯丁・透納（Justin Turner）還有克雷格・金布雷爾（Craig Kimbrel）的桌子，真正讓我印象最深的，還是擠到當時效力於坦帕灣光芒的強投克里斯・亞契（Chris Archer）的桌子前的那一刻，那可是我的主播生涯一大檢驗。

二○一六年亞契來台時，我曾經訪問過他，訪問空檔我們聊到他鼓勵孩童多多閱讀的事情，幕後花絮上傳社群媒體後，引起不小的迴響，所以鄉民留言時常常起鬨，說我和亞契有點交情。要去邁阿密採訪前，也有不少網友傳訊息建議我一定要和亞契來一個相見歡，我想他們多少想要檢驗我到底是喜歡裝熟，還是真的跟亞契有私交。

雖然在節目上聊得很開心，但是我心裡相當清楚，一名大聯盟全明星球員，每天面對各路媒體的提問，要在萬千記者中認出我的或然率根本是零。所以我只打算按照工作計畫，有機會問幾個簡單的問題就好，反正不要讓網友有機會酸我說：「啊不是說有私交？」那就功德圓滿了。

當我和攝影師死命擠到他前面時，還有幾家國際媒體正在採訪，我看前一段問答似乎告一段落了，趕快鼓起勇氣說：「Hi Chris，我們是FOX Sports TAIWAN。」

他看到我，突然眼睛一亮地說：「Hey! Yo! Michael，好久不見啊！我就知道你會來採訪，一切都好嗎？」接著在眾家國際媒體前跟我寒暄了起來。我拋出了本來準備的問題，亞契親切地一一回答，並和我握手擊掌。接著當我和攝影師轉頭要離開時，突然有一個同業叫住了我們說：「FOX Sports TAIWAN！」

我回他說：「是的，有什麼事嗎？」

「我們是FOX Sports邁阿密，我們接下來可以跟在你們後面嗎？」

我爽快地說：「Of Course，當然。」當下我覺得自己帥氣到無以復加，這一個愛表演的小台灣人在一級戰區讓大家見識了FOX Sports TAIWAN的本事，我突然更懂得亞理哥所說的「熱情」是什麼了。

除了default之外，還有一個英文字叫「plow」，名詞的意思是耕田用的犁，如果當作動詞的話，代表你用意志力硬把眼前的困難「輾過去」。這個詞讓我特別著迷，因為那一種不顧一切強行突破的霸氣，正好是面對困境時最需要的心理狀態。

有時候我們在做的事情可能不完全是自己喜歡的，如果非做不可，其中一定會隱藏著你能夠展現熱情的關鍵，當你感覺被困住時，成為推動你向前的最後一份力量。就好像我極度不認同這一行「有妹九十五分」的生態，但是我卻很享受讓隊友更好的感覺；。

同樣的，我不喜歡長途跋涉到國外出差，跟家人相隔兩地，但是能讓台灣的名字在外國人的耳朵重複播放，又讓我感到特別爽快。要是你卡在重重的困難當中，試試找出在你內心深處無可取代的熱情，然後用那一份力量「plow through it（把眼前的難關輾過去）」，你會發現，怎是一個爽字了得。

相關書摘 ▶《這「啾式」人生》：沒有體育背景的卻被ESPN錄取，靠的全是「表演」

書籍介紹

本文摘錄自《這「啾式」人生：闖要放膽闖，跨要跨出界，「啾啾麥」陳宏宜的18堂跳痛成功學》，堡壘文化出版

作者：陳宏宜

人生再苦再難，三夾之內都是空檔！

你的人生，就算六犯也不必擔心得要下場休息！

「啾啾麥」陳宏宜充滿歡笑與感動的十八堂成功學！

別著招牌大領結，西裝混搭牛仔褲，

時而誇張像個戲精，時而嚴肅認真專業，

他就是人稱「啾啾麥」的知名體育主播陳宏宜。

他說，他並不特別，只是什麼都想嘗試──

從小與生俱來的幽默感，讓他覺得成為演員是他的天命，憑著一股衝動拚上台大，成為第一屆的戲劇系學生。他沒有學長姊可以給他攻略，未來也充滿許多不確定，但他靠著熱情與熱血，讓他有機會跟著李國修老師學習演戲，一步一步探索戲劇的世界，立志成為「大安區金城武」。

即使從小到大被人戲稱是出生「天龍國」，口含金湯匙，但畢業後他仍決定隻身前往美國追夢，在那陌生的環境，第一次什麼事情都要自己來，卻也在這過程中學會獨立自主，也看見了不同的世界。

比起害怕，他更喜歡嘗試，

因為嘗試過了，即使失敗，也會留下些什麼給未來的自己。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航