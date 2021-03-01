一片葉子撐起一個部落：從傳統廚房走向食品加工廠，這個「部落企業」的故事

你可曾聽過阿粨？在台東參加溯溪遊程後，往往會來上一顆原住民部落的小米粽。在金峰鄉嘉蘭部落中，小米粽不同於慣常月桃葉包裹著的小米和豬肉，還包上一層假酸漿葉。假酸漿葉是低膽固醇作物，不但能消除脹氣，來能幫助消化。

這道原民部落美食，飽含著「尊貴」、「全心全意」的意涵。在祭典節慶時，家家戶戶會製作阿粨分享給部落——有些部落用成竹筒飯，而嘉蘭部落則是包成粽子。外面用線纏繞八圈，象徵著排灣族的八步舞，有團結傳承的含義，這樣子的金峰嘉蘭部落又被稱為「阿粨的故鄉」。

以往大家對於「阿粨」的認識可能都是外出擺攤的攤位、部落商店得知，而現在在各大食品展、百貨公司、大潤發以及網路上，即可宅配訂購冷凍即食的「粨發粨粽」阿粨。有小米、紫米、薑黃、紅藜等口味阿粨還有假酸漿葉（碧果草）手工水餃，讓人能透過味覺來認識部落文化。

從部落廚房到食品加工廠，從人員、原料契作到科技導入

希望一片葉子重建關係與權利

魯凱族的徐哲煌（弗納柳）、王禛壹夫妻倆在返鄉回部落後，希望將爸媽在達魯瑪克的手工阿粨發揚光大，讓阿粨不僅僅只是零售，且訂單還能更加穩定。一開始在部落中成立部落家庭廚房，招募部落媽媽帶著小孩一起來製作阿粨，同時讓阿粨的生產規格更趨於一致。後來隨著訂單越來越多，連大潤發的採購都找上門來。

然而若阿粨要賣到大賣場，必須符合食品相關的產品規格，例如：廚房的環境、包裝以及安全檢驗等。因此，夫妻倆決定著手研究在台東建食品加工廠，成立「粨種人」公司，且為品牌命名為「粨發粨粽」。

這創業過程當中，社工背景的禛壹其實有另一個初衷。剛回到台東擔任社工與原住民部落的訪查會談時，她發現部落的長輩、婦女的經濟能力較低，且又因為照顧、文化等因素僅能留在部落生活，沒有辦法擁有一份讓人期待的工作就業成就。因此在公司裡，不管是從部落廚房到工廠，都是招募延攬部落女性，大家就像是「霹靂嬌娃」般陪伴彼此，從中還增加了收入、照顧的資源以及走出部落的勇氣，甚至踏出國門到世界各國參展。

與此同時，阿粨的原料之一假酸漿葉也開始不僅止於跟部落合作，而希望轉成能與各式社福團體及需求者合作。首先，是與部落的教會、文健站等人民團體以契作的方式來種植。未來也希望能與社工處共同開發自立訓練生活方案，以「採收假酸漿葉」的活動作為老人家復健的一種方式，不但促進健康，也讓長輩從「被看重」這件事出發促使重建人與人的關係。

阿粨靈魂假酸漿葉 | 攝影：Mori

部落企業資源的串接管理銷

訴說部落美食的生活、文化以及食譜

「可能因為我是社工背景，剛回台東時也做社工企劃專員，所以我可能比較擅長連結各界資源。」談到起初創業的資源從哪裡啟動第一步時，禛壹這樣說道，也許創業家的人格特質也必須如此。

最一開始，夫妻倆在回台東後，就一直有想要創業的念頭，不時關注產業相關資訊。在決定要創業時，也打電話至台東縣政府一站式產業輔導辦公室詢問，沒隔幾天產業的訪視員就來了。再來是原住民委員會有「金融輔導員」會到各個部落協助，當時便得知了政府有「原住民百萬精實創業計畫」，「當時我們完全不知道應該怎麼寫申請計畫，找了很多書來讀，惡補了很多像是什麼是獲利、毛利率以及商業模式等課程，在網路上中小企業大學校上面。」後來也成功獲選。

接著，是在台東縣政府一站式產業計畫中入選的台東創生隊。在計劃中再一次設計了形象識別、成立了「台東縣原地產業發展協會」，並與氣象站合作，購置相關土壤濕度檢測儀器、攝影觀測機，定期為假酸漿葉做土壤健檢，藉此運用數據提高假酸漿葉適應氣候的質與量，並且能減少人力浪費希望在未來能更全面地投入部落以及假酸漿葉循環經濟的發展課題。

台東原地產業發展協會

再來是在邸Tai Dang創生基地的協助之下，申請了「原住民族產業創新研發計畫」，開啟了研發假酸漿葉的冷凍、保存、營養、萃取等技術，讓公司的硬體有了不可被取代的技術。在發佈會時，也首創與「台北101合作」了「百人101一起吃阿粨」活動，帶著公司的部落夥伴一起站在台灣最高樓上，向世界說訴說台灣的價值、原民的精神。對原民企業來說，這些軟硬體上的突破，都是創舉。

在政府補助與獎金之外，「粨種人」也拓展了許多異業合作，像是與台東知名的蘭姨薑黃合作薑黃口味的阿粨，「當時是我們時常在大大小小的市集擺攤，而且就在隔壁攤位，發現大家不知道怎麼食用薑黃粉，突然覺得可以合作結合成黃金阿粨。」我向禛壹詢問曾看過五穀米做成的阿粨，原來那也是與「泰源幽谷獼米」合作的「五穀能量阿粨」，甚至還有鬼頭刀小米粽，開啟了專業代工的業務。同樣企業對企業（B2B）的業務還有與台北的美福飯店、台東的民宿業者合作特色阿粨早餐服務，也有阿粨鐵粉VIP會員制度。

「粨種人」在行銷文宣上，皆以「傳承部落」為核心，訴說部落婦女傳承的責任、思念、渲染與改變的故事，在參與邸台東大圈圈計畫時，陪打的業師建議可以食生活、食文化以及食譜三方向去管理及延伸，像是部落美食的食農教育與食療，都可以方方面面讓阿粨有更豐富的樣貌。

粨種人夥伴的手工產線 | 攝影：Mori

初心與最重要的夥伴：

重拾自信生命的霹靂嬌娃、金剛戰士與部落家園

「剛開始在培養員工的時候，對成本、對管理沒有概念、對經營對市場，對出貨數字沒有概念。但這三年的培養，他們會開始問市場的聲音是什麼。這一個廠我值不值得投資這個多人力，開始會去幫我計算。像是現在收到臨櫃的邀約時，團隊也會幫忙計算成本與市場開拓間的平衡。有些檔期活動可能一個月要做35萬才會打平，包括運費、人力、抽成。」

禛壹分享團隊夥伴，也就是嬌娃們共同成長與決策的經驗。每一次參展後，大家都會當天開檢討會議，互相分享在不同場合、通路賣阿粨實用的行銷手法，希望一次比一次有更好的績效。

若按照一般來說公司擴張的速度，接下來的一年應該可能要開始擴編人力、在台東以及外縣市開實體店、進到更多的不同通路、開發新產品、面對新的投資等業務，而本來若沒有疫情的話，公司也會持續到香港、日本、新加坡等國家參展。然而，這樣拚搏的速度與成功的光環對夫妻倆、對團隊來說是一開始的創業初衷嗎？

每度過一年的經營，夫妻倆與嬌娃們都會一同嘗試為公司的未來方向及拓展速度，尋求與生活和初衷的平衡。這過程非常艱辛，有時候只是台上記者會與所謂的部會嘉賓的一張合照，就不只有代表著政府有支持產業而已，是公司團的的每一個人，走過挑戰自我的生命經歷。

「一開始部落的婦女出來工作，跟著公司要跑市集時，可能反而比先生還忙碌，這時候還會遇到另一半不諒解甚至吵架，然而當在了解、實際拿到薪資分擔家用後，家庭關係也轉為堅定與認同。」禛壹分享著部落脈絡下的夥伴關係經驗——理論與現實之間總有很多不放棄嘗試的理想。後來部落的男性也組成金剛戰士，協助協會運作還有加酸漿葉等原料準備的業務，希望部落一起努力打造新產業。

從傳統廚房走向食品加工廠之路並非容易的事，「我們每一個環節都很重要，蒸煮完必要試吃，還有線還有形狀，每一顆都要過金屬探測器，從篩米就也要經過金屬探測器。」公司的督導孟曉嬿分享著創新背後的挑戰，「公司朝以HACCP（食品安全管制系統準則之業別）還有ISO指標走，不可能隨隨便便，每一個阿粨出去都要小心，出事是要賠錢的。這對我們來說，量越大壓力越大。」

在調適壓力和遇到困境時「出現個別問題時，大家會一起開會，不會責怪任何人，而是大家一起承擔，不會因為我是督導就都是我的錯。不管大小事，我們都會坐下來一起討論，喜怒哀樂都一起。公司有開心的事，像是通過什麼，或是像是去101的事，連這種事情公司都會跟我們一起討論，分享很多事，這是我們一起的公司，像一家人。」曉嬿督導認為公司的環境與團隊氛圍是克服問題最大的解方。

公司督導孟曉嬿，走過公司的大關卡，未來不論遇到什麼困難都可以度過 | 攝影：Mori

「我們喜歡「武」的參展活動，音樂節、戶外節日、食品展的、百貨精品等販售經驗都不同，有的喜歡試吃、有的比較拘謹，我們都帶著交朋友、喝一點的氛圍來賣阿粨。」公司的王凱柔和督導分享面對不同通路時的經驗，大小場合都是磨練。

而談到公司最讓人印象深刻的事，督導和公司的王凱柔都說是101的活動以及去北京參展表演時，「我每一次看我們的影片都會哭。」、「我們一個小小的部落憑什麼可以在101。」這讓團隊成員們互相砥礪、改進、扶持的努力，都成為每一個人、每一家人自信的養分。

產業的創新下，生活的自信來自鼓勵中突破，「去年跟前年公司都「攻」到一個胃癌，像我們有小孩有家庭的，也要看能不能顧好家庭顧好工作。」「很自然而然霹靂嬌娃這個詞就出現了。」曉嬿督導娓娓道來「嬌娃」的緣起，「我們可以上山下海，搬家自己搬、油漆自己擦、展售自己展、DIY自己來，講師我們也自己硬著頭皮去講，練習再練習。執行長給我們很多機會，像是我第一次參加一站式（的活動）叫我講產品，我抖到一個不行，我還是上了。」

公司夥伴王凱柔 | 攝影：Mori

凱柔也補充「我第一次講的PPT到現在都還不敢打開來看，覺得我那時都胡言亂語。」言談之中，其實很難相信以前的他從來沒有辦法滔滔不絕分享。嬌娃們都建立了披荊斬棘的精神，「執行長很能愛幫我們建立自信，挑戰我們的極限。從做行程、跑銀行…學就好了，做就對了！我還是去了，還去演講」「我們家粨種人的LOGO是我兒子做的，投影片他也會幫忙。」曉嬿剛從傳播系所畢業的兒子也常常接受到公司的任務。

談到公司在接受訪談的前一天針對新年度的決定，曉嬿以同時身為夫妻倆的親戚與公司夥伴的身份，語重心長地說著「腳步太快了，我們跟不上，還有家庭要照顧，可能沒辦法全心為公司。我跟她說，當初我們公司在創業的時候，我常常說要莫忘初衷，不要讓溫度跑掉了，我們今天是在做有意義的事情，當初若不是你們，我們部落的婦女不會有今天的樣子。」

「而不是一直追求訂單追求錢。」曉嬿認為公司應在快速擴張的同時要思考永續經營的心法，「夫妻倆很願意站在員工的立場想，不是一版一眼的，大家常會問我們公司為什麼這麼愛哭。大家是怎麼一起很辛苦的走過來，感動太多太多，我們是有革命情感的公司，大家都是環環相扣的。」

「慢下來對夫妻倆也好，他們這幾年常常開夜車從台東上台北，兩個人自己在外面奔波、跑科學園區活動、跑跨縣市的業務，大家都很拼。公司的核心要很強要有凝聚才能走得長遠。」

「禛壹跟徐董很像是我們婦女的眼睛，他們會出去看看，帶回來給我們一些資訊，因為我們都是在圈子裡，會讓我們看見或知道不一樣的資訊。」凱柔分享到，在加入團隊之前，她是從桃園嫁來台東，一直待在部落家中照顧孩子，鮮少與部落其他人有交集，她認為是執行長帶她出來，讓大家有了更多自信，甚至團隊帶家人一起去北京參展表演、帶著部落孩子們一起去101觀景台做記者會，這都是從來沒有想像過的生活體驗。

「一開始都是執行長帶我們衝，而且很挺我們，現在應該慢下來，為下一波成長儲備精力。到時候我們會陪著執行長一起衝。」

這不是一間資本主義至上的公司，我們看到了公司的價值不單單是為傳統創造了新的產業，創造了就業機會，也創造了婦女們無極限的能量。

「若不是疫情，我們每年也有員工旅遊，公司真的對我們很好，執行長常常會跟我們說『你是可以的』、『女人要活得有價值，沒有什麼不行』，接下來是『女力』的社會，我們嬌娃的故事也可以告訴其他婦女，結婚生小孩後、單親媽媽、有八個小孩等等，還是出來工作，走出自我，不是社會沒有容身之處，只要給自己一次機會。

若不是執行長給我們這樣的自信，我們也不會有像今天這樣，只要出去人家就說『你變不一樣了』，就不在是在部落大家聚在一起一天又過了，現在每天都覺得好充實。」曉嬿督導和凱柔的生活真切且深刻地在加入公司後每一天都不一樣了。

凱柔的女兒也加入了訪談 | 攝影：Mori

以三倍速度在成長的公司下一步是什麼？「公司正在研究社會企業法規，先以員工為主開放成為公司的股東，而族人則是也讓他們能了解，因為當你有資金進來，一方面你也知道你投資了自己的公司，可以為公司做決策。

對新創公司來說，新創的老闆都會很擔心，因為太多人決策會被覺得人多嘴雜，可是對我們公司來說，每一個人的意見都能為公司做一個新的開發，所以我們不大會覺得人多是困擾，我們會覺得是開心的，是讓大家更實質參與，透過他的能力智慧想像去發生這件事，真正往社會企業這件事去邁進。公司的收入與支出，好的與現實面也一併給員工知道，讓大家清楚開源與節流是為了未來員工分紅股利。」

在完成公司里程碑後，有上市櫃公司來詢問，也有更多公司業務的合作邀約，但禛壹與哲煌不會忘記初衷，是希望能倡導部落婦女議題，更希望能以實際行動和事業去陪伴、激發部落的自信心，未來能成就更多人夢想家園。

（本篇感謝粨種人食品股份有限公司接受訪談，謝謝台東邸Tai Dang -創生基地〔呂安〕協助邀訪、張鎧麟協助校正）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航