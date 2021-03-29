若雇主沒有依實際薪資投保，對勞工與雇主各有哪些影響？

今天看到一位朋友提問，他的薪資是28,000元，但是雇主是用最低的23,800元來投保，這樣對自己有沒有影響？

當然是有的，雇主沒有依實投保，會影響到勞工的保險權益，講白點，就是發生要給付事項時，拿到的錢會比較少。當然雇主也會有責任。以下介紹上述做法對勞工與雇主的影響。

一、對勞工有哪些影響？

（一）雇主應投保或提繳：勞保、健保、就業保險、勞退6%。

（二）投保金額高低會影響到：勞保、就業保險、勞退6%。

健保部分不管繳多少，得到的醫療資源都是一樣的。

1、勞保：

（1）普通事故保險：分「生育」、「傷病」、「失能」、「老年」及「死亡」五種給付。

（2）職業災害保險：分「傷病」、「醫療」、「失能」及「死亡」四種給付。

只要發生上述應給付事項，都是「按其平均月投保薪資」來給付，因此若是被雇主以多報少，自己拿到的給付金額就會變少。

2、就業保險：

就業保險包含了「失業給付」、「提早就業獎助津貼」、「職業訓練生活津貼」、「育嬰留職停薪津貼」、「失業健保補助等」。

以「失業給付」為例，是以離職退保前六個月平均月投保薪資的六成，按月發給，最長可領六個月。

假設原本就業保險應該投保45,800元，應該可以領到45,800元 X 60% X 6個月 = 27,480元 X 6個月 = 164,880元。

但是雇主若是只用23,800元投保就業保險，失業給付金額為23,800元 X 60% X 6個月 = 14,280元 X 6個月 = 85,680元。兩者就差了79,200元。

3、勞退6%

這是雇主全額要出的，提繳到勞保局的勞工個人帳戶中，所以若是雇主少提繳，自然就是勞工的直接損失。

二、雇主部分

（一）有「行政責任」

上述不管是《勞工保險條例》、《全民健康保險法》、《就業保險法》或是《勞工退休金條例》屬性上都偏向是行政法，雇主若是違反，國家可以罰錢，但這還不犯罪行為。

舉例來說，《勞工保險條例》第72條第三項規定：

「投保單位違反本條例規定，將投保薪資金額以多報少或以少報多者，自事實發生之日起，按其短報或多報之保險費金額，處四倍罰鍰，並追繳其溢領給付金額。勞工因此所受損失，應由投保單位賠償之。」

以多報少或是以少報多，要罰差額的四倍。

（二）對勞工有「賠償責任」

因為雇主以多報少，導致勞工所受到的損失，法條上也明定要由雇主賠償。

（三）有「刑事責任」

前面第一部分所說的違法，是由國家罰錢，錢進國庫，這不會有前科。

但是，以多報少涉及偽造文書，或是詐欺得利，這就是刑法上的犯罪行為，若經過檢察官起訴，法院判刑，會有刑責，而且有前科。

這種案例不多，因為勞保局等行政機關通常只是裁罰。我看過的幾個案例，是勞工去地檢署告發，檢察官調查後認定有罪起訴，並經過法院判刑確認。

而且，一般行政法是罰公司，但是刑法是罰行為人，所以如果雇主有意以多報少，並指使HR或會計進行，則雇主與執行人都會被判刑。

這邊有三個實際被判刑的例子，供大家參考：以多保少、偽造出勤紀錄，三則刑事判決。

若你是勞工，被以多報少，千萬別輕忽自己的損失。

若你是雇主，以多報少，會有「行政責任」、「賠償責任」及「刑事責任」，不僅要罰錢、賠錢，還會被抓去關！

若你是執行者，確認知情而從事犯罪行為，也會被判刑。只是上個班，何苦呢？

最好還是依法投保，且依實投保！

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本文由曹新南授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航