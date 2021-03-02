法國權威電影雜誌〈電影筆記〉70年興衰史：不斷遇上生存危機，與思考實踐戰鬥

文：Yo Chen

緣起

有幸參與【無影無蹤】與【巴黎台灣電影節】共同舉辦的線上對談，將講題〈不斷死而復生的法國影評〉，其中一個重要案例、研討議題，整理成文字，希冀傳達出法國影評文化以至電影生態的演化變遷，形塑法國數十年培育之「藝術電影競爭力」，如此「電影生存策略」被韓國影業深刻學習，三十年成果豐碩，冀望在台拋磚引玉，引發更多思考討論。

〈電影筆記〉不斷的存在危機與戰鬥。

小影評人楚浮 vs. 片廠大導—「電影民主化」的民間戰鬥

二十出頭的新銳影評人—楚浮（Francois Truffaut），1953年於〈電影筆記〉發表震驚業界的〈法國電影的幾個傾向〉（Une certaine tendance du cinéma français），儘管已經由巴贊（André Bazin）盡量文辭委婉修飾，小影評人楚浮質疑當時呼風喚雨的片廠大導，認為由權威導演於封閉片廠，創造出風花雪月、精雕細琢的唯美經典名著，成為一種「法國品質」的「爸爸電影」，不斷以精美漂亮、不食人間煙火的看似完美作品，與戰後劇變世界產生結構鴻溝。楚浮的「控訴」、「政變企圖」，引發電影業界的強烈反彈、積極抵制，如將楚浮列入坎城影展不受歡迎名單。

〈電影筆記〉的年輕影評人，似以一種藝術直覺、文化理想和政治理念，將法國電影由權威大導的片廠制，轉向「羅賽里尼方法」之「街頭電影」，成為將臨「新浪潮」之在地街頭環境拍攝，轉至世界「電影民主化」之先聲。

巴贊英年早逝，新浪潮隨之風起雲湧

〈電影筆記〉創辦人巴贊，於四十歲之思想極盛時期，在1958年愕然去世。然而巴贊以其堅定又溫柔的哲思—「反人類中心主義」、「反美學主義之思想實踐」，不僅鼓舞了一整代的年輕人，更創造了風起雲湧的電影運動—在其死去的當天，正是其義子楚浮，首部電影《四百擊》的開拍日。楚浮將這部電影獻給巴贊，掀起了法國新浪潮運動，波動影響至世界之新電影。

Photo Credit: 《四百擊》

希維特 vs. 侯麥—電影「政治化」 vs. 美學「去政治化」

巴贊死後，〈電影筆記〉主編轉至有文學教授資格的侯麥（Éric Rohmer）接手，著手一種電影同文學、繪畫，一種「美學化」（esthétisation）之工作，如於阿爾及利亞戰爭時期，侯麥把持一種藝術的超然立場，以一種「去政治」（a-politique），面對驚滔駭浪的現實世界。

如此面對劇變社會之中立美學，引發〈電影筆記〉極左派—希維特（Jacques Rivette）、高達（Jean-Luc Godard）、楚浮等之極度不滿與未來焦慮，終於1963年，於編輯會議上，推翻侯麥的主編職權，另推舉希維特為新任主編。

Photo Credit: AP / 達志影像 賈克希維特

這個「友情政變」（侯麥後來冰釋前嫌，於希維特13小時的《Out 1》，軋上一角），確認〈電影筆記〉六十年代的「藝術政治化」（politisation de l’art），希維特邀請如傅柯（Michel Foucault）、拉岡（Jacques Lacan）、巴特（Roland Barthes）… 等當時先進極端思想大師，撰稿、辯論，將電影主動帶至當代思潮漩渦之中。電影如此溫柔堅持的「政治介入」（engagement），讓希維特主編時期成為〈電影筆記〉繼巴贊後之「第二高峰」，更讓電影思考成為將臨68學運，一個主動力量。

毛派掌權，電影消失

七十年代，希維特、高達拍攝前衛政治電影，〈電影筆記〉落入毛派影評人之手，成為極端馬克思主義的政宣環節，電影成為次要的政治工具。〈電影筆記〉這個奇異時期與後68時代可說互相輝映，巴黎毛派工運份子滲透決策場域，引發社會波動，並讓〈電影筆記〉銷量直線下滑，發行量多數來自北美大專學院之自動訂閱。

回歸電影，發掘台灣新電影

經過多年巴黎毛派掌權，〈電影筆記〉到八十年代決定回歸電影，以當代世界電影創作為關注核心。此時一位新銳影評人，也就是後來的導演阿薩亞斯（Olivier Assayas），計畫飛到香港，觀察當地的武俠片、香港新浪潮，卻不經意在本來只是路過的海洋小島，發現正在發生的台灣新電影，與侯孝賢、楊德昌、陳國富成為好友。

回到巴黎，阿薩亞斯將來自小島的消息，經由〈電影筆記〉介紹到法國。〈電影筆記〉於是與台灣新電影，隔著歐亞大陸，相互關照演變，成為新浪潮波動世界電影，一個共振共享。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 阿薩亞斯

〈世界報〉收購，傅東掌權

時至千禧年代，於新自由資本主義勝利之下，關注小眾藝術電影的〈電影筆記〉，遭受到存活邊緣的財政危機，最後在可能永遠結束之關鍵時刻，法國〈世界報〉決定收購，並指定其當家首席影評人，傅東（Jean-Michel Frodon），為新任主編。

傅東上任一方面專注於法國電影生態於新資本主義宰制下的「文化生存策略」，另一方面持續研討由新浪潮波動出世界新電影迴響之發展，如其於法國以至歐洲電影學界的關鍵著作—《侯孝賢電影》、《楊德昌電影》，發現一種當代電影連結〈電影筆記〉創辦人巴贊「反人類中心主義」、「反美學主義」之精神幽靈，發掘「台灣電影如何可能分享〈電影筆記〉理念」。

再被收購，編輯群總辭

〈電影筆記〉於二十一世紀之歷史，可說是不斷在財務危機中，被收購，主編被迫換人，如傅東之離開。最新一次風風雨雨的危機，在於2020年，新媒體集團決定收購，立下新的「更為友善、更吸引人」之編輯方針，引爆原編輯群為維持其電影獨立思考，全體總辭。〈電影筆記〉於網飛宰制將臨的時代，命運仍在飄泊，「電影民主化」的近七十年戰鬥，仍在微微火花中，試圖尋找共振生機。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航