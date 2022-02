講電話時被訪客打斷你會怎麼做？為什麼我們應該說「時間就是幸福」？

「我沒時間!」你聽過或說過這句話嗎?

在現代社會,大多數人似乎都非常忙碌。可能你的一天常常是這樣開始的:在感覺沒睡飽的狀態下醒來,在還沒時間吃早餐或享用一杯美味的咖啡,就必須要趕著出門。匆促的生活步調,壅塞的交通、工作與學業的壓力和城市的噪音我們日常生活中的常伴,我們越來越有一種無法掌控自己生活節奏的感覺。

許多人也為時間永遠不夠用的這件事感到困擾,「時間就是金錢」也是多數人對於時間使用的原則與認知,這句話讓時間聽起來是一種不應該「浪費」的「珍貴貨物」,說明了時間的重要價值。

但這真的是時間本身的意義嗎?

跨文化溝通講師安娜・菈松切克(Anna Lassonczyk) 長期研究世界各國不同文化的人,對於時間上的使用與時間概念的差異性。安娜在TEDx Talk演講上,也以個人故事與觀察為靈感,介紹了不同文化的族群對於時間的理解與使用方式,並分享了人們要如何能擁有更多的時間(原文:How to have all time in the world? )。

不同於一般大眾對於時間就是金錢的觀念,她在演講中說:「時間就是幸福」(英語"Time is happiness”)。然而,為什麼時間可以是幸福呢?

安娜說她觀察到周遭很多人,沒有時間從事自己的嗜好;沒有時間與親密的人深度對談;或者也沒有時間在街上對陌生人微笑。許多人總是在腦中忙於規劃自己的未來,或是停留或眷戀於過往,而忘了去享受與感受當下一刻。

我們的文化不僅會影響我們的性格與價值觀,也會影響我們對於時間的認知與使用方式。

一般來說,人們對於時間的概念,可以大致區分為單時制文化(monochronic cultures)和多時制文化(polychronic cultures)。單時制文化的人傾向在當下專注於一件任務,對他們來說按照計畫去執行任務是非常重要的,一旦制定了計劃,他們就會貫徹執行,不習慣也不喜歡原先的計畫有所改變,這對他們來說甚至是很不方便的事情;單時制文化通常盛行於西方國家,比方英國、美國與德國等。

相對地,多時制文化的人則是喜歡在同一個時間裡進行多樣的任務,他們也習於去改變當下的計畫,比較容易受到其他人事物的分心,簡單來說就是比較隨性。比起時間的計畫,他們更加注重感受以及人與人之間的關係;多時制文化可見於南歐、非洲、拉丁美洲以及亞洲。

舉個例子:如果一位德國老闆在辦公室講電話的同時,突然有一位來自義大利的訪客到他的辦公室作訪,此時德國老闆可能會先對他微笑,並繼續講著電話,一直到他結束對話之後,他才會與義大利訪客打招呼。然而如果是義大利的老闆在相同的情況下,遇到了一位突如其來的訪客,他則是會短暫地中斷談話,熱情地招呼對方,閒聊了一會之後再繼續回去講電話,他不會因為被別人分心或打斷談話而感到不耐煩。

安娜表示,即使我們知道工作時專注在一件任務上,可以提高工作效率,但是如果我們有時過度專心在一件事情上,我們則可能會錯過週遭正在發生的許多美好事物。

好比說一位來自印度的員工,他是一名聰穎的科技專業人才,總是有許多創新想法。有一日他突然有了一個如何增加公司網路銷售額的想法,而且該想法可以為公司帶來鉅額的利潤。他滿心期待與帶有熱情地走進他德國老闆的辦公室,想與他分享新的概念。但因為德國老闆來自於單時制度的文化,他只想先完成眼前的工作任務,「我們可以在下次會議上再談話嗎?我現在正忙於其他重要的事情。」他拒絕了印度員工談話的請求。

然而,這樣的回應可能會讓這名印度的員工感覺到不受重視,因為他來自一個多時制的文化,也就是說他們可以同時間進行多項的任務,而不是必須井然有序,一項接著一項地去完成任務。在這樣的情況下,印度員工很可能無法諒解老闆的回應,而將自己的商業想法提供給另一家公司,因為他感覺在那裡可以得到更多的看重,這也讓德國老闆錯過了一個重大的商機。

當然還是必須要強調,每個人對於時間的概念也都會因為個人選擇與成長環境而有所差異,因此並不能將同一個國家的人對於時間的概念與使用方式一概而論。但如果我們能了解到,我們對時間使用的態度與概念也受生長環境和文化影響,那我們就可以有意識地,去調整與選擇適合自己使用時間的方式。

最後安娜也鼓勵聽眾,可以與那些注重當下時刻的文化學習,因為我們的生命只發生在當下。就像一句很有名的句子所說的:「過去已成歷史,未來仍是個謎,但今天是一份禮物。所以我們稱之為『present』。」(Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called “present.”)

你上一次什麼時候,與你心愛的人喝了一杯咖啡呢?或是你上一次什麼時候,去從事你喜歡做的活動?就像安娜說的:「時間就是幸福」(Time is happiness),我想我們也都可以花更多的時間,去造就自己與他人的幸福。無論你在何處,去好好感受一下當下吧!或許你也會感激,自己還能去感受周遭的人事物,因為我們的今天與現在這一刻,就是一個很棒的禮物!