「上課聽講」的台灣教育環境，在德國朋友眼裡竟是如此稀奇

本文分享我分別在台灣與在德國受教育的經驗，我的觀察與經驗都是主觀性的，因此不代表其他在台灣或在德國受教育的人與我經驗就一定相似，僅希望透過經驗分享提供讀者對於教育文化不同的視角。

最近很常跟一位同住國外的台灣朋友通話聊天，我們總是可以從生活瑣事聊到人生觀，彼此給對方思想上的激盪，常常聊得很盡興。

她跟我說：「欸你真的很有主見和想法。」

我就隨口說了一句：「但我覺得我這樣子在台灣是很不被接納的。」

自己冒出這句話時，也突然感到驚訝的，但確實就是我自己成長經驗的感受吧！先舉在家庭教育裡的例子，從小在家裡，大人們就很愛說：「你小孩子不懂啦！」、「大人在講話插什麼嘴啦！」

求學時期更沒有真的很多交流想法的機會，因為在升學導向的教育之下，成績是唯一的優先，沒有人對你的想法和人生感受感到興趣。前年回台灣在整理房間時，翻到了我高中時期曾經寫的一篇對於某篇古文的評論心得，國文老師用紅筆一撇把內容劃掉，在旁邊寫了評語：「見解不正確。」當然現在的我回頭閱讀當時寫下的評論，我是給予自己肯定的，也很讚嘆自己的創意。（Sorry，在沒人欣賞你的時候，就是要學著欣賞自己）

在這種不鼓勵孩子表達的教育與成長環境之下，以前我在台灣確實過得滿壓抑的，內心的想法時常無處找到出口表達。雖然我的身邊還是有親密的朋友願意傾聽我說話，但總是覺得不太足夠。

在德國住了幾年的時間，我卻覺得真的很自在又被接納。先來談談教育方面，雖然我在德國念的是研究所，或許不能以台灣求學經歷作為比較，但從德國同學與教授身上所看見的特質，多少可以推敲出他們以前在學校受教育的方式，我認為他們的教育真的就是很鼓勵你表達想法。

有一位德國朋友曾經問我：「我看過關於亞洲教育的紀錄片，你們上課真的就是那個樣子哦？只有老師在台前講話，學生只是聽課。」

「對呀！真的就是那個樣子，同學都不太會講話，可能怕被討厭吧」我說。

她接著說：「你在德國不說話表達想法，才會是個問題。」

我習以為常的教育環境，竟然是一位德國朋友眼裡看為稀奇的事情。

我剛來德國讀碩士的時候，除了要加強學術德文的能力，也要適應這邊的教學文化，克服以前在台灣很不喜歡發言、參與課程的這種習慣。適應了一段時間之後，我也比較可以自然的發言。我覺得很有趣的是，有時候我發言完，教授還滿願意給予正面的肯定，例如說「你的觀點很有趣」之類的，也是很鼓勵學生多加踴躍表達想法。

最近我收到了碩士論文的評分，教授在評語裡會細談章節的架構與優缺點，最後告訴你他為什麼給你這樣的分數。

前兩個星期我終於鼓起勇氣讀我的兩位指導教授給我碩士論文的評語，裡面有很多建議性的評語，例如指出哪裡論述不足或是有什麼缺乏。但令我意外的是，他們也給了我更多的鼓勵和正面回饋。最讓我感動的一句話是，有一位教授寫說，在對於這個議題學術資料不充足的情況下，我卻敢於研究這個主題，我的勇氣是很值得被讚賞的。

我們的碩士課程很常需要寫論文（德文：Hausarbeit）或是一些報告，令我感到驚喜的是，我已經因為我的論文和報告被誇獎過好幾次了。

我人生的第一篇論文並沒有寫得很好，因為我連引述文獻的規則都搞得不清不楚。但當時那門課程的老師知道我的學術背景比起其他德國同學薄弱，也比較不熟悉德國大學學術作業的形式，特地請我到他的辦公室，花了時間給我一些建議。

在他準備要開始談論我論文裡的一些缺點時，他卻不吝嗇地先給我一些讚美。他說：「我很喜歡你的論文。你非常會寫！」他雖然也有不認同我論文內容的某個論點，卻還是給我很好的分數。

第四學期因為疫情關係完全改成線上的課程，收到某位教授對我作業的回饋，他也是寫說：「我非常喜歡您的reflection paper！誠摯的感謝，祝您一切都好。」（Das Reflection Paper hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Dank und alles Gute!）

看到這個回覆真的是受寵若驚，因為以前在台灣求學的日子不曾有老師告訴我他喜歡我的作業或是作文。其實我本來真的認為我那篇作業寫得很差，但收到教授如此的回覆，真是讓我感到意外。後來我在想，我每次寫什麼都會下意識的覺得自己寫得很差，可能就是以前在台灣的教育裡，我幾乎沒有受過任何肯定。畢竟，只要我的想法與論點跟老師、教科書內容有所出入，就很容易被否定。

其實我在台灣求學的過程，也是大概可以感覺得出來，哪一些老師對你是看重的，不過他們比較在意的是你的成績而不是你的想法或是個人特質。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航