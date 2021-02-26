研究：紐約出現令人憂心新變種病毒株，可能更具傳染性也更棘手
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哥倫比亞大學研究人員表示，公開資料庫的分析顯示，最近在紐約市和周邊地區採集的樣本中，並沒有發現大量的南非和巴西變種病毒株。「我們反而發現了大量這種本土變種病毒株。」
美國哥倫比亞大學（Columbia University）的研究團隊表示，一種新的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）變種病毒已在紐約蔓延開來，並且可能更具傳染性。雖然研究尚未接受同儕審查，但已引起許多專家的擔憂。專家表示，突變後具有優勢的病毒株，經常在很短時間內就迅速崛起，需要好好關注後續發展。
（中央社）哥倫比亞大學醫學院研究人員今（25）日表示，一種武漢肺炎新變種病毒株正在紐約市迅速蔓延，且與南非發現的變種病毒株有部分類似處，更具傳染性且更棘手。
研究人員今天表示，去（2020）年11月在紐約採集的樣本中，首度發現這個名為B.1.526的新變種病毒株，到2月中旬已占紐約病例數約12％。
加州理工學院（California Institute of Technology）本週也在網路發表的研究中，描述此變種病毒株，但外部專家還未對這2項研究進行審查。
哥倫比亞大學醫學院研究團隊，目前將研究初步結果發表於MedRxiv網站，這個學術發表網站是由冷泉港實驗室（CSHL）、醫學期刊出版商BMJ和耶魯大學於2019年建立。需注意的是網站上的研究結果尚未經過專家審查，因此不該被視為確定資訊，也不應被考慮應用於臨床。
哥倫比亞大學研究人員表示，公開資料庫的分析顯示，最近在紐約市和周邊地區採集的樣本中，並沒有發現大量的南非和巴西變種病毒株。
哥倫比亞大學內外科學院傳染病學助理教授烏勒曼（Anne-Catrin Uhlemann）在聲明中表示：「我們反而發現了大量這種本土變種病毒株。」
哥倫比亞大學的研究發現，B.1.526與最初在南非發現的B.1.351，和最早在巴西發現的P.1，有一些令人擔憂的相同特徵。數項研究指出，這些新變種病毒株比早期版本的冠狀病毒，對部分現有疫苗的抗藥性更高。
研究人員表示，他們主要擔心的是這些病毒棘蛋白（spike protein）上的一個部位發生變異，該部位稱E484K。目前紐約這株變種、南非變種與巴西變種這3種變種病毒株，都存在E484K變異，據信E484K突變，會削弱人體對該病毒的免疫反應。
《紐約時報》報導，部分專家對於突然出現的武漢肺炎病毒變種表達憂心。美國加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）的病毒學家Kristian Andersen表示：「若考慮到此次病毒的突變位置，再加上紐約區域春季的一波感染疫情，這絕對是需要好好關注的發展。」
美國賓州州立大學（Penn State University）演化微生物學學者Andrew Read說：「突變後具有優勢的病毒株，經常在很短時間內就迅速崛起，特別是在整體疫情稍稍冷卻的時候。」
至於目前的疫苗對於變種病毒，是否有機會具有保護效果，美國紐約洛克菲勒大學（Rockefeller University）免疫學家Michel Nussenzweig則表示：「對於已經感染過武漢肺炎病毒並且康復，或是曾接受過疫苗接種的族群來說，身體在面對這些變異病毒株，將有很高的機會能夠戰勝；不過當下他們可能還是會有些不適的症狀。」
Michel Nussenzweig補充：「雖說如此，這些人仍然可能將變異病毒株感染給其他人，並可能拖延群體免疫的完成時間。」
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新聞來源：
- 紐約出現令人憂心新變種病毒株 占約12%病例（中央社）
- Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19（Nature）
- A New Coronavirus Variant Is Spreading in New York, Researchers Report（The New York Times）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航