美軍空襲敘利亞親伊朗民兵，為報復一連串美國駐伊拉克的火箭攻擊

*首圖為2月15日伊拉克阿比爾地區遭砲襲後的市容

（中央社）美國國防部表示，美軍今天（美國時間25日）在敘利亞東部，朝伊朗支持的民兵組織旗下設施發動空襲，據報此舉是報復美軍駐伊拉克據點最近遭火箭攻擊。

法新社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）在聲明中說：「在總統拜登（Joe Biden）的指示下，美國軍方部隊今晚稍早在敘利亞東部朝伊朗支持的武裝組織使用的設施發動空襲。」

他說：「這些空襲是經授權後發動，以回應最近在伊拉克針對美國與聯軍人員的攻擊，以及持續對這些人員構成的威脅。」

路透社報導，這場空襲的影響範圍看似有限，可能因此降低緊張情勢升高的風險。這可能是美國在上週攻擊案後首波報復行動。

美國決定只在敘利亞而非伊拉克發動攻擊，也讓伊拉克政府有些喘息空間，巴格達當局正對本月15日造成美國人受傷的攻擊案展開調查。

美國近來設法重返前總統川普（Donald Trump）退出的2015年伊朗核子協議，卻發生美國駐伊拉克據點遇襲事件。

在本月15日的攻擊中，數枚火箭擊中鄰近伊拉克庫德族自治區阿比爾國際機場（Erbil International Airport）的美國軍事基地，造成一名非美國籍的承包商身亡，另有數名美國承包商與一名美國軍人受傷。

數天後，又有一波攻擊擊中伊拉克首都巴格達北部的美國部隊駐紮基地，造成至少一名承包商受傷。

伊拉克軍方與安全部門消息來源表示，一連串的火箭彈22日襲擊巴格達高度戒備的地區，此區是美國大使館所在地。

美國駐伊拉克大使館周邊，近期遭連串火箭彈襲擊

伊拉克軍方與安全部門消息來源表示，一連串的火箭彈22日襲擊伊拉克首都巴格達高度戒備的地區，此區是美國大使館所在地。

伊拉克局勢歷經數月來相對平靜後，這是一週內發生的第3度襲擊，西方國家在當地的外交、軍事或商務機構淪為鎖定目標。

Esta Media報導，據伊拉克安全部門發表的聲明，至少兩枚火箭彈落在綠區（Green Zone）範圍內，這個區域是美國及其他外國使館所在地。

一名在綠區內的安全人員表示，因來襲的火箭彈不會落在使館範圍內，部署在美國大使館的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（Counter Rocket, Artillery and Mortar，C-RAM）並未發射反制。

另有安全部門的消息來源透露，至少一枚火箭彈擊中鄰近美國使館的伊拉克國家安全局，殃及停靠在當地的數輛汽車。

目前還沒有人聲稱為這起攻擊負責，不過伊拉克軍方表示，在巴格達的北部地區找到了火箭彈發射架。

伊拉克這類攻擊經常由一些罕為人知的團體宣稱犯案。伊拉克與美國官員說，這些團體是伊拉克境內親伊朗強硬派的「煙霧彈」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國對於近來發生在伊拉克的襲擊「感到憤怒」，並說美國將「對伊朗代理人襲擊美國人的行徑，追究伊朗的責任。」

他同時告訴記者：「我們不會發動猛烈攻擊及貿然升高衝突，如此只是正中伊朗下懷，助長他們進一步破壞伊拉克穩定的企圖。」

美駐巴格達使館被炸，拜登與伊拉克總理熱線

美國白宮於23日發出聲明稿，表示美國總統拜登已和伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi ）通話，雙方有討論了最近針對伊拉克人員的火箭彈攻擊，並同意要對這項攻擊究責。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範