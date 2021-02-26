台灣購得約2000萬劑疫苗，陳時中：不強迫民眾施打，但將提供「疫苗地圖」

立法院新會期今（26）日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出有關「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項的專案報告並備質詢；蘇貞昌表示，目前確定獲得國外疫苗約2000萬劑，最快於今（2021）年第1季起陸續供應。

另外面對立委詢問疫苗施打相關議題，衛福部長陳時中表示，會有優先順序，他自己應該是第二批施打的防疫人員；考量台灣疫情，不會強制民眾施打但會提供「疫苗地圖」。

疫苗掌握約2000萬劑，最快第一季起陸續供應

根據行政院專案報告內容指出，政府採取多元外購與國內研發雙軌並行，目前確定獲得國外疫苗約2000萬劑，最快於今年第1季起陸續供應，另有500萬劑待簽約。

專案報告內容指出，為獲得安全有效的疫苗，政府採取多元外購與國內研發雙軌並行，目前確定已可獲得國外疫苗約2000萬劑，包含全球疫苗供應平台（COVAX）約476萬劑、阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗1000萬劑及莫德納（Moderna）疫苗505萬劑，政府將持續與其他國內外廠商洽購，而疫苗預計最快於今年第1季起陸續供應。

COVAX預計最快於2021年第1季，AstraZeneca、Moderna則於2021年第2季，另有Pfizer和BioNTech的BNT疫苗約500萬劑，目前仍待簽約。

至於國產疫苗的部分，陳時中回應總質詢時表示，目前預估時程6月中提出緊急使用授權（EUA），最快將在7月開始供應。

Photo Credit:取自行政院專案報告

有關COVID-19的檢驗量能與品質，專案報告指出，目前台灣已有108家指定醫院，最大檢驗量能從原本每日500件，提高到每日1300多件，不但可提供高品質檢驗服務，還兼顧到民眾出國而有自費檢驗需求。首批疫苗施打順序原則已擬定，到貨後即可提供第一線醫護人員優先施打，疫苗所需的冷鏈系統已完成規劃。

專案報告指出，政府全力協助加速國內疫苗研發上市，並給予經費補助，行政流程和緊急使用授權將予以支持；疫苗是重要防疫戰略物資，政府會確保未來能夠自給自足，將疫苗製造、研發掌握在自己手上，未來甚至幫助有需要的國家。

蘇貞昌也表示，台灣疫情穩定，確診個案很少，對疫苗安全性要求就可以較高，雖接種時程較晚，反而更有時間蒐集、掌握國外疫苗施打狀況及因應作法，確保安全有效，維護國民健康，一直是始終不變的最高目標。

立委質疑醫護不敢打疫苗，陳時中：尊重大家選擇

陳時中說明，疫苗施打會排出優先順序，一批批施打，前面的人如果不願意，就輪到後面的人。陳時中說明，國外有些地方會強制施打，主要是考慮疫情擴散的情況，假如每天都新增上千人死亡，當然會有不同的考量；但是台灣的疫情相對比較平穩，施打疫苗與否尊重大家的選擇，不會用強制的。

面對立委費鴻泰稱AZ疫苗「不好就不要進來，我們可以等，寧缺勿濫」，陳時中則回應稱「好，你可以等，沒有強迫你打，你可以等。」

另外立委趙天麟、費鴻泰也都詢問，目前外界對AZ疫苗的副作用有所質疑，陳時中是否願意以疫情指揮官身份，在疫苗抵台後，帶頭率先施打？

陳時中則回應，他可以在第一順位，但因為擔任衛福部長之後已經4年多沒有執業，不能算是第一線的醫護人員；但他是防疫人員，算是在第二波施打範圍。

立委們認為，如果陳時中能優先施打，可以破除很多疫苗不安全的謠言，有信心喊話的效果，就像國外很多首長都公開帶頭施打疫苗給民眾信心。趙天麟更說，其實第一波跟第二波施打的時間沒有差多少，不用擔心別人說這是特權，因為陳時中是疫情指揮官也是醫師，更是第一線防疫人員，應該優先施打。

陳時中回應，只要符合疫苗接種組的先後順序，都可以打。如果是問他優先施打的意願，那當然是願意。他也會思考對疫情控制的社會責任，以及預防接種組的專業判斷，怎樣在這兩方面做最好的平衡。

陳時中也表示，打疫苗會引發很多疑慮，但疫苗涵蓋率很重要，政府為了讓專業人員與民眾對不良反應有正確認知，持續搜集國際最新資料，提供外界參考。目前規畫好的資訊系統裡已涵蓋疫苗施打總量與分布，也會製作疫苗地圖，讓民眾可以選擇區域和品牌，了解有什麼疫苗可以施打。

立委陳柏惟也問，目前台灣預備施打的疫苗，是否都有充分研究、並通過台灣政府的標準；國際傳出中國研發的疫苗有副作用，台灣有沒有拿到相關報告？陳時中回答，相關研究可分為兩種，成熟後在期刊上發表，以及提供給特定單位參考的機密資料，須簽署保密協定。

至於各界關注的中國疫苗，陳時中回應，疫苗是防疫利器，只要是有效的、比較好的，都會想辦法洽購，沒有啟動洽購中國疫苗是因為沒有充分發表的文獻、沒有完整的科學數據，所以連啟動都有困難，因為目前沒有拿到相關資料，所以還沒進到相關程序。

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核稿編輯：羅元祺