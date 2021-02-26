《迴路追殺令》：大玩時間輪迴，讓人想起80年代「硬漢風格」動作電影

文：龍貓大王通信

如今要在好萊塢找一部歌頌男子氣概的電影，難如登天。「男子氣概」在好萊塢甚至已經是一種嘲諷用詞，但是，如果喬卡納漢還在影壇，那就代表，至少還有他會堅守硬漢的最後一方小天地。《迴路追殺令》就是這樣的電影，它會令你想起那些甚至遠在80年代的「男子漢」動作電影，有許多不合時宜、許多冷笑話、很多爆炸、最後硬漢還要展現他心中最軟的那一塊。

大玩時間輪迴，展露80硬漢風格的《迴路追殺令》

其實從《迴路追殺令》的劇情大綱，觀眾很快就能理解這是什麼樣的電影：一位硬漢法蘭克葛里洛，發現自己陷入了無窮迴圈的一天。他每天起床後，就成為各式各樣殺手不停追殺的目標，他不知道原因，但也很快地從每日的陣亡裡，體悟出活命的行動套路公式。而儘管他已經被迫看淡死亡的嚴重性，有天卻發現，等於無限擁有這一天的他，可以在死前做些有意義的事……也許可以挽救他疏遠已久的前妻與兒子。而當然，邪惡的上校梅爾吉勃遜跟他的想法相違，兩人勢必要一決生死。

如此高概念的電影，想必很快令觀眾聯想到許多玩弄時間迴圈的電影，重複每一天的部份就像《今天暫時停止》、《忌日快樂》、《啟動原始碼》、《棕櫚泉不思議》；主角陷入無限追殺的部份就像《忌日快樂》還有《極限遊戲》。

等等，《忌日快樂》好像出現了兩次，沒錯，你其實可以將《迴路追殺令》視為《忌日快樂3》，連最後的家庭價值議題都有點像──主角不斷被殺害的過程，其實在逼迫主角離開他原本不正常的生活，回歸他久違的另一種生活型態，也就是親情。

不過我們先不要談到親情，既然這部電影是由《美國隊長2：酷寒戰士》的「十字骨」（Crossbone）法蘭克葛里洛主演，你當然可以期待一些很硬派的動作場面。這部電影當然是限制級的──這才能滿足導演喬卡納漢真正的硬漢風格，所以你能看到葛里洛不停地被砍頭／砍別人頭，或以其他千奇百怪的方式中槍中劍與重傷。葛里洛在這無窮無盡的一天裡，飆車、雙槍飛撲掃射、學習武當劍術、還玩了《快打旋風2》，十足熱鬧。

Photo Credit: 《迴路追殺令》

要挑《迴路追殺令》的毛病非常簡單，首先它有許多技術細節充滿毛邊：你能看到有電玩玩家，拿著任天堂Gamecube搖桿，玩街機版《快打旋風2》（對電玩迷來說這是很詭異的一件事）；或是所謂的中國劍術大師，執中國劍卻像在拿《神鬼戰士》裡的劍鬥士單手劍，還有許多劈砍動作──那是刀術而非中國劍術。但是話說回來，細節從來不是喬卡納漢會特別留心之處，而連這一點都很有80年代的大男人主義：解釋那麼多幹嘛！不過儘管《迴路追殺令》細節沒有處理好，但至少在這些片段裡，電影想要表達的情緒效果尚稱到位。

時至今日，還會想看一部在海報上就充滿爆炸的電影的觀眾，其實很有可能也是熱愛80年代動作電影的死忠阿諾迷或是史特龍迷。那麼，《迴路追殺令》可以稍稍紓解你們乾涸已久的渴望，因為它看起來真的很復古，除了法蘭克葛里洛全身上下每一塊骨頭與腹肌都很硬漢（與克里斯漢斯沃那樣小白臉充硬漢是截然不同），再者它明確直白，沒有什麼複雜劇情需要動腦。如果你好奇主角為何會陷在無窮迴圈裡，請放心，電影沒有什麼超燒（ㄊ一ㄢ）腦（ㄋㄥˊ）物理理論，總之主角就是可以這樣無限接關，重點是，他每次接關以後，殺人更快了點，這才重要。

而且不只爆炸與拳腳，《迴路追殺令》還有許多政治不正確的冷笑話──這也許是如今已經見慣大爆炸的觀眾，會真正懷念80年代的原因。因為在以前的動作商業電影裡，主角與觀眾會一起嘲笑屍體、拿壞人的死狀開玩笑、或是在開槍前先說一句俏皮話（像是「你被終結了！」）。而現在，這種不恰當的言語暴力，已經悄悄地從好萊塢電影裡撤退，導致那些所謂的現代動作英雄，一個比一個還要沉默，如果要聒噪一點，他就必須變成死侍才行。

所以《迴路追殺令》裡，也直接不留情地嘲諷了《即刻救援》與連恩尼遜（其實他是導演的老相好）；直接嘲諷了美國隊長的傳世名言：「我可以XX一整天唷❤」甚至還透過現在的梅爾吉勃遜嘲諷了以前的梅爾吉勃遜……在這部電影裡擔任魔王角色的梅爾，變成了刻板印象裡的魔王，動不動就要長篇大論……讓主角在心裡狂黜臭：「他一定有寫講稿！每次都可以背出這一大段！」

Photo Credit: 《迴路追殺令》

來的或許晚些，但單純的硬派動作片仍不會消失

事實是，《迴路追殺令》推出得太晚了，它是屬於80、90年代那些週五啤酒夜的；屬於那些哥兒們還會一起看《終極戰士》然後一起背誦裡頭台詞的時代。對現在憤世嫉俗的觀眾來說，他們需要電影更清楚的解釋角色性格與理論邏輯，或是需要電影微言大義與文以載道，要不就是得塞滿眼花撩亂的視覺奇觀，以讓觀眾停止思考。像是《迴路追殺令》這樣純粹又直觀的80年代動作電影，看起來就像是過氣老英雄還在口沫橫飛當年勇。

事實是，《迴路追殺令》也不算喬卡納漢最好的電影，甚至可以感受到他有明顯的退步。就拿卡納漢個人最不喜歡的《天龍特攻隊》來說好了，即便觀眾也不算喜歡它，但至少這部電影裡，還用心設計了幾個動作橋段。

但《迴路追殺令》花了許多時間讓法蘭克葛里洛自嘲嘲人，卻沒有任何真的算是用心設計的動作段落。不管是飛車追逐、兩人鬥劍、甚至是最平常的槍戰，通通都是一閃即逝。《迴路追殺令》連玩弄鏡頭技巧都欠奉，與卡納漢之前的《五路追殺令》相較之下，真是天差地遠。

但是，《迴路追殺令》還是努力地弄出了一個劇情逆轉，讓已經準備起身離席的觀眾，在70分鐘後突然發現，劇情還能冒出一個新方向。當然，這個新方向與卡納漢近來的轉變很有關係：這位硬漢導演越來越喜歡著墨硬漢心中的懺悔，以及這些不善表達情緒的硬漢，硬是要彌補錯誤的努力，儘管這些努力看來有點徒勞無功，但那至少對觀眾與硬漢來說，是一件新鮮事──有更多銀幕硬漢是死也不會悔改的。《迴路追殺令》最後，主角還是努力地讓自己成為一個遲來的好丈夫與好爸爸，這也許是這部電影與80年代動作電影之間最大的不同。

如果你喜歡法蘭克葛里洛、喜歡那些中彈以後用高粱止痛的硬漢、喜歡那些先殺再說的動作電影，那麼《迴路追殺令》是個久違的好選擇。

Photo Credit: 《迴路追殺令》

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

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