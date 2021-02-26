台日等八國為遏止「秋刀魚荒」，達成減少秋刀魚漁獲量40％共識

（中央社）討論秋刀魚養護管理的國際線上會議今（26）日閉幕，台灣、日本、中國、韓國等8國同意秋刀魚漁獲量刪減40％。

日本《讀賣新聞》報導，秋刀魚持續減少，有關秋刀魚的養護管理，北太平洋漁業委員會（NPFC）召開3天線上會議討論，台灣、中國、日本、韓國、俄羅斯等8國派代表與會。會議今天閉幕，與會國都同意秋刀魚漁獲量比目前刪減40％。

目前在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量，上限55萬6250噸將減為約33萬3750噸。新的規定從今（2021）年起開始適用，為期2年。

33萬3750公噸秋刀魚漁獲量當中，台灣、中國等在公海捕撈的漁獲量是19萬8000噸（目前是33萬噸）；日本與俄羅斯的專屬海域（EEZ）漁獲量是13萬5750噸（目前是22萬6250噸）。

上一次北太平洋漁業委員會討論秋刀魚養護管理的會議於2019年夏天召開，首度作出應規範漁獲量的新措施。規定2020年在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量約55萬噸，公約水域漁獲量以33萬噸為上限。

日本認為，秋刀魚在游到日本近海之前，在公海就被台灣、中國的漁船捕撈。近年來台灣、中國的秋刀魚漁獲量也是逐漸減少，各國對於秋刀魚荒都有危機感。

日本政府為了做好秋刀魚的養護，本次會議提議刪減秋刀魚的漁獲量。日本政府與會代表、農林水產省主管太田慎吾表示，達成刪減漁獲量的共識，算是往前跨一步，希望能持續做好（秋刀魚）資源管理措施。

日本2020年秋刀魚漁獲量是2萬9566噸，比2019年減少27％，連續2年創新低紀錄。

《日本經濟新聞》報導，根據日本農林水產省水產廳表示，扣除美國與加拿大，2019年秋刀魚總捕獲量為19萬1000公噸，比起2018年減少約60％，各國普遍發現有秋刀魚數量銳減的現象。因此未來實際漁獲量，可能根本達不到這次下修的上限水準。

《聯合新聞網》報導，台灣漁業署統計，我國秋刀魚漁獲量從2018年的18萬公噸節節下跌，去（2020）年約僅5.5萬公噸，平均交易量跌逾5成、價格增幅超過2成5。

台大海洋研究所助理教授張以杰說，秋刀魚是冷水性、高緯度魚種，近年之所以數量減少，主因是氣候改變及海洋環境變動，秋刀魚是短壽命的魚種，壽命僅兩年，當有一年狀況不太好，就會立即反映到下一年，如某一年環境水溫太高或小魚存活率太低，就會導致隔年魚群數量的劇烈變動。

秋刀魚荒，北海道花咲港2020年首批漁獲僅2019年的1％

《中央社》報導，北海道東部根室市的花咲港連續10年是秋刀魚漁獲量最多的港口，去年8月26日，2艘100噸以上的大型漁船載著第一批捕撈的秋刀魚返港。

這2艘大船的漁獲量總共只有6噸，是2019年第一批秋刀魚漁獲量的1％。當地漁會表示，這批秋刀魚很多是長約30公分、重約120公克，稍微短胖。

在大型漁船的捕撈解禁後，共有45艘出海捕撈，但很多漁船因無法捕獲大批秋刀魚，乾脆提前結束捕撈。

一位59歲的大型漁船船主說，這是第一次遇到大船秋刀魚漁獲量這麼少的情形。再這樣下去，除了自己的工作可能不保外，業界也將面臨嚴峻的情況。

這批捕撈到的秋刀魚經過競價拍賣後，每公斤3900日圓（約新台幣1100元），是2019年第一批秋刀魚價格的6倍以上。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範