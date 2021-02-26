公視無懼外界質疑再爭取國際影音平台，文化部表示：「尊重決定且樂觀其成」

文化部籌設「國際影音平台」計畫，原委託公共電視（以下簡稱公視）進行「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案，為平台做準備，但發生程序不完備等爭議，遭到外界質疑，政府藉由應屬「全民媒體」的公視做官方「大外宣」，而公視拿了政府的大案子，未來能否繼續負起監督政府的媒體第四權責任等議題，引發熱烈討論當時甚至造成3位公視高層、1位董事請辭。

公視董事會雖於2020年7月臨時會以11票對4票通過執行計畫前導專案，但為平息外界疑慮，文化部2020年7月底宣布終止委託公視執行。

文化部後來則宣布，將由國家通訊社中央社來負責承辦前導計畫，已獲行政院核定預算約新台幣3800萬。不過，事隔半年，公視在昨（25）日召開董事會，決議是否爭取中央社三月底到期的前導計畫，經營國際影音平台。而公視董事會召開的結果，也決議通過，將再度爭取此案。

根據《中央社》報導，行政院發言人羅秉成表示，國際影音平台現在是由中央社執行前導計畫，在3月將屆期，中央社要依計畫期程，辦理關於國際影音平台籌設、規劃等事宜，未來文化部要聽取各界意見，擇定最佳團隊繼續執行，若有相關意見可以踴躍提出給文化部參考，行政院也會了解文化部決定，做相關處理。

而文化部昨日發布新聞稿，針對公視董事會25日通過將爭取經營國際影音平台一事，表示「尊重公視董事會決定且樂觀其成。」

文化部進一步表示，國際影音平台自去（2020）年9月由中央社執行前導計畫，計畫將於3月屆期，中央社於計畫期間，執行包含強化全球新聞網絡佈建、影音節目產製、營運團隊與組織規劃，以及影音平台技術規格建置等前期籌備工作，各項工作皆按預定期程進行中。

新聞稿最後，文化部進一步說明，因「發展國際數位傳播計畫」的預算是以「業務費」編列並經立法院通過，須依照政府採購法相關規定辦理，文化部後續將依中央社執行前導計畫經驗及各界提供意見，與相關單位研議最適當的執行方式。

文化部長李永得｜Photo Credit: 中央社

根據《中央社》報導，公視董事邱家宜於董事會後受媒體聯訪表示，會中通過在《公視法》精神、原則下支持爭取「國際影音平台」；這是爭取國家話語權，董事會立場清楚，責無旁貸，也支持同仁努力，但文化部尚未公布標規，如果受委託協商，董事會仍會踩穩《公視法》第11條的公廣集團價值與規範。

至於公視董事羅慧雯會後則說，會中決議簽約前董事會須再開會，也希望修《公視法》納入國際傳播，如果有法源依據，可提高「國際影音平台」正當性。

從《公視法》第11條來看，公視經營應獨立自主，不受干涉，並完整提供資訊，公平服務公眾，不以營利為目的；提供公眾適當使用電台機會，尤應保障弱勢團體權益；提供或贊助各類別民俗、藝文創作及發表機會，維護文化均衡發展；介紹新知及觀念；節目製播應維護人性尊嚴；符合自由、民主、法治憲法基本精神；保持多元性、客觀性、公平性及兼顧族群均衡性。

《蘋果日報》報導，文化部長李永得今參加「台灣文化的記憶與轉譯」聯合計畫成果發表會開幕式。

對於公視昨董事會決議將爭取國際影音平台案，李永得表示公視董事會通過願意爭取，文化部尊重且非常樂觀其成，但因這筆預算在立法院通過時，編列的性質是屬於業務費，不是補助費，因為它是業務費，所以它有《採購法》上一定程序，這個程序究竟怎麼走比較妥當、適當，將跟相關採購法的主管單位繼續研商，他相信在短期內會決定最適當的方式。

對於公視爭取此案，是否又會引起外界的雜音？李永得最後表示，大家都可以有一些不同意見，第一個是要依據相關法令處理，第二個文化部在負責執行國家這個政策，不管哪個單位一定都是充分尊重媒體自主權，不會是政府的委託以後就變成政府宣傳機構。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺