從美國國安會班底，看拜登政府的對中政策走向

2月4日，美國總統拜登（Joe Biden）簽署了國安會備忘錄-2（National Security Memorandum 2，NSM-2） ，明確指出國家安全會議系統的組織和成員。這項備忘錄並未引起台灣或其他地區的關注，但卻對接下來四年的美國外交、國安政策有著巨大的影響，更可以觀察到未來四年華府政策的重心。而這就要先從國安會議本身講起。

什麼是國家安全會議？

每逢外交、國防等重大國家安全議題，美國最重要的決策機關之一當屬「國家安全會議」。該會議是根據美國1947年《國家安全法》所設立，由於當時美蘇關係日趨緊張，杜魯門（Harry S. Truman）總統察覺到單憑國務院的外交專業，已經無法提出有效牽制蘇聯的政策，因此聚集各部門首長，協調、制定跨部門的外交安全政策。

國安會議的法定成員有總統、副總統、國務卿、國防部長，法定軍事顧問是參謀首長聯席會議主席，情報顧問則是中央情報局局長。但在法定出席人員以外，各個總統可以依時事需要，邀請部會首長或重要人員擔任長期或追加與會成員。近年來，司法部長、國土安全部長、白宮幕僚長，當然還有國家安全顧問等都是經常出席國安會的人物。

而在國安會中，又可以分為四個層級：由總統召開的國安會議本身、由國安顧問主持的「首長會議」（Cabinet-level Principals Committee，簡稱 PC）、以各部長之下次長為主要成員的「次長會議」（Deputies Committee，簡稱 DC），以及以助理層級為主的「政策協調委員會」（Policy Coordination Committees），階級架構層次非常清晰。

部分外交決策也必須經由多層關卡進入上層，以歐巴馬（Barack Obama）政府在2010年1月宣布的對台軍售為例，就是先在由國家安全事務助理多尼隆（Thomas Donilon）主持的「次長委員會」通過後，才在國安顧問瓊斯（James Jones）主持的「首長會議」確認後通過。

從國安會班底看總統外交態度

由於國安會的成員可以由總統要求而追加，因此與會的成員，尤其固定班底，除了顯示當今重要議題外，也能反應總統如何看待外交與國家安全。

以川普（Donald Trump）總統為例，將商務部長（Secretary of Commerce）、美國貿易代表和行政管理和預算局長加入國安會議，無不反應川普的商人背景和對於貿易的高度重視。在執政初期，川普甚至將首席策士班農（Steve Bannon）納為國安會和首長會議的固定班底，顯示對於自己人的信任。

至於拜登的國安團隊，就明顯地著重在國際參與議題。除了延續川普和歐巴馬，將駐聯合國代表列為長期國安會議成員，更加入了科學和技術政策辦公室主任（director of the Office of Science and Technology Policy，OSTP）以及美國國際開發署官員（administrator of the U.S. Agency for International Development，USAID）兩位新成員。

其他可依情況加入國安會、首長會議和次長會議的成員包括：美國國家環境保護局官員（Environmental Protection Agency）、勞工部長（Secretary of Labor）、衛生及公共服務部長（Secretary of Health and Human Services）、《2021國防授權法》新設立的國家資安主任（National Cyber Director）、網路暨新興科技副國家安全顧問（Deputy National Security Adviser for Cybersecurity），以及拜登上任後才設立的2019冠狀病毒疾病應對協調官（COVID-19 Response Coordinator）和總統氣候特別大使（Special Presidential Envoy for Climate）。

從上述成員就可以發現，相對於將「太空軍」（United States Space Force，USSF）納入美軍體系的川普，拜登政府對於現今的國安對策，更著重在「環境」、「公衛」、「網路科技」、「資安」等軟實力與銳實力的防衛、推動。

聚焦中國議題的國安會

不過說到底，對台灣而言，最重要的還是拜登對中態度，以及大量任用歐巴馬時期人馬是否會重回當年的對中綏靖政策？

上述班底中未有與中國政策直接相關的人員，但根據報導，在偌大的國安會系統當中，最大的組成即是印太戰略相關的官員，並由白宮新設的「印太事務協調官」（Asia tsar）坎貝爾（Kurt Campbell）領導，預計將有15至20名成員。

國安會發言人霍恩（Emily Horne）就告訴日經：「這象徵著國安會視中國與印太策略為優先。」她更提到：「有關於中國的工作幾乎擴展到了國安會的每個局處，代表著負責『技術與國家安全』、『全球健康安全與生物防禦』、『國防』、『民主與人權』以及『國際經濟』的團都會參與中國的政策制定」，且現任的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將「中國議題視為第一優先」。

霍恩的言論再次證明，華府對中態度已歷經了典範轉移，然而面對現任的國安會台灣仍舊不能掉以輕心，民間與執政者必須考慮如何在軟實力與銳實力上力求發展，更符合地與美國國安會政策前進，深化台美盟友關係。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航