拜登與沙烏地國王沙爾曼通話談人權，事前已閱畢哈紹吉謀殺案報告

*首圖為2011年沙爾曼國王與時任美國副總統的拜登，於紐約的會面

（中央社）美國白宮表示，總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間25日）與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）通電話，重申美國協防沙烏地阿拉伯的承諾，但也強調人權的重要性。自拜登上月20日就職後，這是兩人遲來的首度通話。

法新社報導，白宮聲明指出，拜登與沙爾曼討論「美國承諾在沙烏地阿拉伯面臨來自與伊朗結盟團體的攻擊時，協助捍衛沙國領土」；不過，拜登在電話中也「申明美國對普世人權和法治的重視。」

美國《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日前往沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取再婚所需文件，卻遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，遺體至今尚未尋獲，據信哈紹吉是遭分屍。

哈紹吉生前旅居美國，堪稱中東最具影響力記者，經常撰文針砭沙國實際掌權者、王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammad bin Salman）。

美方針對這起謀殺案的情資報告近日即將出爐，讓這通電話蒙上一層陰影。

據路透社消息，國營的沙烏地新聞社（SPA）也報導了沙爾曼今早與拜登通話一事。

沙烏地新聞社在聲明中表示：「國王在與拜登的通話中，強調兩國間的深切聯繫及增進夥伴關係的重要性，以維護雙方利益，並實現區域和國際安全與穩定。」

與沙國國王通話前，拜登閱畢異議記者命案報告

《中央社》報導，美國總統拜登與沙烏地阿拉伯國王通話，他24日表示，已閱畢有關沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉2018年在伊斯坦堡沙國總領事館遭謀殺案的情資報告。

當被記者問到是否已看過情資評估報告時，拜登答稱「是的，我看過了。」白宮稍早表示，這份非機密報告不久就會對外公開。

《中央社》報導，據悉，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）的這份非保密性質報告暗指沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼牽涉哈紹吉謀殺肢解案。

外界認為川普（Donald Trump）與沙烏地王室，尤其是跟王儲穆罕默德・沙爾曼關係密切。他2017年就任總統後首度出訪就是前往利雅德，鞏固了雙邊關係。不過拜登正在重新調整美國對沙烏地關係。他終止華府支持沙烏地介入葉門內戰，並與伊朗恢復對話。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範