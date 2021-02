拜登與沙烏地國王沙爾曼通話談人權，事前已閱畢哈紹吉謀殺案報告

*首圖為2011年沙爾曼國王與時任美國副總統的拜登,於紐約的會面

(中央社)美國白宮表示,總統拜登(Joe Biden)今天(美國時間25日)與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(King Salman)通電話,重申美國協防沙烏地阿拉伯的承諾,但也強調人權的重要性。自拜登上月20日就職後,這是兩人遲來的首度通話。

法新社報導,白宮聲明指出,拜登與沙爾曼討論「美國承諾在沙烏地阿拉伯面臨來自與伊朗結盟團體的攻擊時,協助捍衛沙國領土」;不過,拜登在電話中也「申明美國對普世人權和法治的重視。」

美國《華盛頓郵報》記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)2018年10月2日前往沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取再婚所需文件,卻遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害,遺體至今尚未尋獲,據信哈紹吉是遭分屍。

哈紹吉生前旅居美國,堪稱中東最具影響力記者,經常撰文針砭沙國實際掌權者、王儲穆罕默德・沙爾曼(Mohammad bin Salman)。

美方針對這起謀殺案的情資報告近日即將出爐,讓這通電話蒙上一層陰影。

據路透社消息,國營的沙烏地新聞社(SPA)也報導了沙爾曼今早與拜登通話一事。

沙烏地新聞社在聲明中表示:「國王在與拜登的通話中,強調兩國間的深切聯繫及增進夥伴關係的重要性,以維護雙方利益,並實現區域和國際安全與穩定。」

與沙國國王通話前,拜登閱畢異議記者命案報告

《中央社》報導,美國總統拜登與沙烏地阿拉伯國王通話,他24日表示,已閱畢有關沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉2018年在伊斯坦堡沙國總領事館遭謀殺案的情資報告。

當被記者問到是否已看過情資評估報告時,拜登答稱「是的,我看過了。」白宮稍早表示,這份非機密報告不久就會對外公開。

《中央社》報導,據悉,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)的這份非保密性質報告暗指沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼牽涉哈紹吉謀殺肢解案。

外界認為川普(Donald Trump)與沙烏地王室,尤其是跟王儲穆罕默德・沙爾曼關係密切。他2017年就任總統後首度出訪就是前往利雅德,鞏固了雙邊關係。不過拜登正在重新調整美國對沙烏地關係。他終止華府支持沙烏地介入葉門內戰,並與伊朗恢復對話。

