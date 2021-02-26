專訪韋蘺若明談《送葬協奏曲》：在死亡面前，很多小事都沒什麼好糾結的

文：曾玉婷（志向是真誠對待生活中的每個枝微末節的文字工作者。從小喜歡看漫畫，卻在年齡漸長後才發覺台漫的美好和獨特性）

當年紀進入到某個階段，看著身旁親人與寵物的死亡，韋蘺若明開始認真思考生死議題，再加上想挑戰台灣職人漫畫，於是《送葬協奏曲》誕生了。故事中，韋蘺若明細緻描繪出台灣一條龍服務的殯葬業環境，以及漢人社會的喪葬禮俗，但真正觸動她的並非儀式本身，反而是藉菜鳥禮儀師林初生的雙眼，見證每一次平凡卻深刻的生離死別。

Photo Credit: 中央社 日本國際漫畫賞25日在東京舉行頒獎典禮，受到疫情影 響，分別奪金銀獎的韋蘺若明、阮光民等得獎者無法親 自出席，以視訊方式與東京頒獎典禮現場連線。

實地走訪殯葬業，「上班第一天就處理上吊屍體」

為扎實刻劃職人漫畫，漫畫家事前需要吸收大量背景知識，韋蘺若明不只捧著編輯細心準備的數百頁論文狂嗑，也實際前往業界取材，因緣際會拜訪一間小型葬儀社，聽入行一年的新人分享經驗談。

漫畫中初生就職幸福禮儀社的首日，立刻遇到腐爛發臭的遺體，逼得初生當場反胃嘔吐，乍看戲劇性十足的職場震撼教育，其實反映出工作現場的真實樣貌。韋蘺若明說，原以為禮儀師有一段「蜜月期」，會先著手其他行政事務，再慢慢進到前線，未料那名新人剛上任就得處理上吊的死者，令她深感衝擊。

Photo Credit: 取材實錄漫畫，《送葬草稿曲 燦笑禮儀師的告白》

至於考察期間，同樣讓韋蘺若明印象深刻的，則是經常現身在台灣喪葬場合的孝女白琴。古時候交通不便，子女無法及時奔喪，於是雇請孝女白琴在葬禮上帶頭痛哭，至今意義發生轉變，成為撐場面、營造熱鬧氛圍的習俗，看在她眼中格外鋪張、離奇、無意義。

「研究到後來，我覺得喪禮是演給活人看的，對亡者沒有意義，亡者也感受不到。」韋蘺若明提到自己的父母很相信傳統習俗，認為燒金紙一定要燒夠、經要唸夠，「想想可能對活人比較有意義。」

不過，禮儀社老闆仰清也在故事中表示：「有沒有靈魂不重要，喪禮本來就是生者對死者回憶與道別的過程。」進而讓「有意義與否」的質疑，帶來更加彈性思考的空間。

Photo Credit: 《送葬協奏曲》第4話家運亨通

描繪死亡卻怕死，反被筆下角色安慰

決定以台灣殯葬業為題後，韋蘺若明構思故事情節，閱覽大量社會新聞的同時，內心卻也被負面情緒感染，陷入難以自拔的消沉狀態，經常邊讀資料邊落淚，那時她獨自居住，偶爾出現心悸，「深夜就在想自己會不會突然死掉。」

事實上，無論是前作《鬼要去哪裡》或《送葬協奏曲》，都包含韋蘺若明自身不擅長應對的元素。她說自己既怕鬼又怕死，對未知的世界感到恐懼，對悲傷故事的抗性也有限，但畫著畫著，彷彿和內心的自己反覆對話，對死亡的不安逐漸變得平穩。

在漫畫第二回，受化療所苦的小光登場，其故事靈感是她翻出小孩罹患罕見疾病死亡的報導，發現孩子深知自己染病，卻不會終日沉浸在悲傷中，使她驚覺：「小孩子好像有辦法用悲傷以外的角度看待死亡，他們不會總是表現痛苦，還是會坦率感到快樂，好好過生活。」

Photo Credit: 《送葬協奏曲》第2話我的寶貝

另一回畫的是情侶相約殉情，其中一方卻苟活下來，情節同樣改編自新聞事件，那時韋蘺若明為故事寫下註解：你連死的勇氣都有了，有什麼路不能走？那麼可怕的事情都能接受，還有什麼難關無法去過？

回首創作途中，還有一段記憶緊牽韋蘺若明的腦海。當她還在構思故事時，得知自己的婆婆不幸罹癌，後來一路畫完作品時，婆婆也過世了，「那時一直覺得，怎麼會那麼剛好？」而仰清爸爸辦後事的場面，其實就是婆婆靈堂的樣子。

儘管下筆過程不免面臨哀傷及沮喪，但她認為自己確實一點一滴跟著故事成長，「最重要的是，讓我真的開始很認真過日子，去感受每一天。」

所有作品都來自對家庭的情感

在《送葬協奏曲》中，無論超渡亡者或撫慰生者，談的都是人與人的關係，並且特別著重於描繪親情的多元面向。例如漫畫第三回，陳爺爺生前拋家棄子，即使逝世後也未撫平對親人帶來的傷害；第四回的王董死亡後，家屬卻紛紛為個人利益爭論。

「其實我的所有作品，基本上全部來自我對家庭的情感。」

韋蘺若明坦然表示，家人是永遠解不開的結，家家有本難念的經，是她長大以後非常能體會的事。親情關係在她筆下，有些雖然獲得和解，但問題沒有真正解決；有些則是停滯原地，表面少一分正面積極，背後卻增添一分接近人心、懷抱遺憾的現實感。

「最深的體會，反而是一切都過去之後。」韋蘺若明慨然說，長大成人後，便能理解父母當初身在其中的不理解，進而有能力協助家人去化解他們生命中的一些難題。

如同故事核心，仍是期盼活下來的人們繼續往前走，個人經驗讓她體悟到，「我們不能因為某些永遠無法解決的問題，一輩子難過生氣，還是要往前走。很多時候，和解不是解決問題，而是換個角度重新理解自己的狀態。」

人生苦短，追求夢想是生者特權

漫畫最後藉仰清之口，留下傳遞給讀者的訊息：無論如何，不要輕言放棄。因為追求夢想，是生者的特權；當談到個人生死觀，韋蘺若明也瀟灑回答：「人生苦短，及時行樂啊！」

當聽到身旁朋友抱怨缺少資源和支持，導致計畫窒礙難行時，韋蘺若明認為障礙在前固然是事實，仍別讓困境變成自己不去做的藉口。以漫畫家為例，很多人以漫畫家收入不佳為由放棄，但如果真有熱忱，可以下班或假日畫。真的想做一件事，不會有任何理由，就會想辦法去做。

「搬到死亡面前，很多小事都沒什麼好糾結的。」韋蘺若明笑道。

Photo Credit: CCC創作集提供 韋蘺若明工作室風景

回顧《送葬協奏曲》創作歷程，早在2017年展開構思，中間遇到瓶頸，花費約一年完成劇本，終於在2020年出版，是一段漫漫路程；作品也榮獲第14屆日本國際漫畫賞金獎，韋蘺若明成為台灣首位奪得金獎的漫畫家，而她僅謙虛表示自己仍需繼續精進。

「最開心的是，有幾位葬儀社業者都說，以為漫畫家本人就是做這行的。」韋蘺若明指出，畫職人漫畫最重要便是忠實呈現職業本身，因此獲得圈內人認同讓她相當高興，此外在簽書會時，見到發表心得而激動落淚的讀者，也讓她很珍惜這些回饋。

對過度悲傷毫無抗體的韋蘺若明，藉由畫筆直面自身恐懼，從鬼魂畫到死亡，梳理完對生死的看法，從筆尖引領出自我成長，同時在她心中，《送葬協奏曲》的故事還有後續，雖然不會立刻下筆，不過她未來還想繼續深化世界觀——讓贈予生者與亡者的曲子，繼續演奏下去。

【受訪者介紹】

韋蘺若明，台灣桃園人，半個泰雅族。出版《鬼要去哪裡？》全兩冊、《送葬協奏曲》全一冊，網路連載單元漫畫《CATzzz貓社會》，LINEWEBTOON《我的男友是殺人魔》現正連載中。養三隻貓，興趣是看日劇、料理，喜歡肉桂。IG：rimuiyumin

註：原文標題為〈追求夢想是生者的特權——韋蘺若明談《送葬協奏曲》〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航