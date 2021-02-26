驚喜的禮物？新加坡未批准使用科興疫苗，中國卻把疫苗直送國門

（中央社）新加坡尚未批准使用中國北京科興（Sinovac）的COVID-19疫苗，首批疫苗就運抵新加坡。衛生專家分析，這是「不尋常」的情況，質疑北京藉此向星國施壓批准使用這款疫苗。

疫苗被視為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最有效的方法之一。新加坡自去年底啟動疫苗接種計畫，星國衛生科學局目前已批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗。

衛生科學局批准使用Pfizer-BioNTech疫苗的一週後，首批疫苗於去年12月21日，運抵新加坡。當天，不僅星國交通部長王乙康親自到樟宜機場迎接這批疫苗，總理李顯龍也在臉書發文說，這是期待已久的「禮物」。

時隔約2個月，首批莫德納疫苗也在當局批准使用後，於2月17日抵達新加坡。李顯龍及王乙康等內閣官員都在臉書發文歡迎這批疫苗到來。

這些情景與北京科興疫苗抵星的情況形成強烈對比。直到中國駐新加坡大使館24日發布訊息後，外界才知道首批科興疫苗已於前一晚運抵新加坡。

Photo Credit: 中央社 新加坡採購的首批輝瑞疫苗去年12月21日晚間由從比利時運抵新加坡樟宜機場，新加坡交通部長王乙康（左2）到場見 證。

新加坡衛生部24日晚間發布當天確診病例的新聞稿末段提及，已於23日接收首批科興疫苗；不過，衛生科學局尚未批准使用這款疫苗。北京科興生物公司已提供初步數據，當局正在等待該公司提供關於疫苗生產、安全性及有效性的詳細資料，以進行評估。

「南華早報」一篇發自新加坡的報導指出，衛生專家質疑中國此舉背後的動機，並認為如果新加坡太慢批准使用這款疫苗，恐讓北京「不開心」。

報導引述新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專家梁浩楠（Leong Hoe Nam）表示，疫苗被批准使用前就抵達是「不尋常」（unusual）的情況。

他質疑中國運送這批疫苗的原因，並說「這幾乎就像他們求新加坡使用」這些疫苗。

梁浩楠指出，衛生科學局評估疫苗的過程並沒有時間表。若在缺乏足夠資料支持的情況下，批准一款疫苗，就如同在沒有財務報表下，為一家公司的財務情況做保證。

衛生政策專家許瑞慶（Khor Swee Kheng）表示，接收尚未獲准使用的疫苗恐面臨問題包括審核單位承受一定得要批准的政治壓力。

另一方面，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，作為疫苗外交一環，北京渴望看到國際社會採用中國研發的疫苗，這批運抵新加坡的疫苗也是此項宣傳的一部分。若新加坡不批准或很慢才批准這款疫苗的話，北京可能會「不開心」。

旅星多年、具有公共政策背景的醫師賴育宏向中央社記者表示，衛生科學局未來幾天應該就會審核通過科興疫苗，之後東協其他國家就會跟進，可提前為「東協旅遊疫苗泡泡」鋪路。

新加坡政府先前表示，已和輝瑞與BioNTech、莫德納及科興生物技術公司等簽署預先採購協議，並預付訂金。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範