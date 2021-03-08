【專訪】口譯員浩爾：口譯需要通透所有知識，其中最困難的是「文化轉譯」

文：許致中｜攝影：林辰鍵

人稱「會走路的翻譯機」，口譯員簡德浩（以下簡稱「浩爾」）最初踏入翻譯的領域，是對「意義」如何在不同語言之間轉換，讓異文化的人理解我們在講什麼的這件事，感到很有興趣。「這聽起來很深奧，但它其實很日常，例如我要怎麼讓外國人懂『綠豆是嘉義人，因為綠豆加薏仁』這種笑話，我時不時都在想這種翻譯問題。」於是從文字翻譯開始，浩爾逐步進入口譯世界，隨著持續進修精進和累積經驗，讓他成為台灣屈指可數的優秀口譯員。

Photo Credit: 點讀華山提供 口譯員浩爾

成為講者最親密的聆聽者

一般來說，口譯大致上可分成兩類：「逐步口譯」和「同步口譯」。在逐步口譯中，講者講完換譯者翻譯，翻譯完後講者繼續演講，兩個人會一起出現在台前，跟觀眾的互動會更好。另一類則是同步口譯，講者一邊發言，譯者便同時進行翻譯。

雖然同步口譯看起來比逐步口譯困難得多，但浩爾坦言，同步口譯相對來講，準備工作和心理負擔稍微小一些，「因為同步口譯要求的專注度和心理負擔非常高，所以一定會有另外一名翻譯搭檔來分擔翻譯工作。以國際標準來說，大概15到20分鐘就會換手。另外一個人就可以稍微休息，也幫忙搭檔。」

溝通的冰山理論：在言詞底下，藏著更多重要訊息

在從事口譯前的龐大準備，業內行話、搭配字詞、重要概念理解缺一不可，而這些準備不單單只有專有名詞而已；既然聽眾得從口譯員中得到資訊，那麼口譯員就要通透所有知識，不是只有做到名詞表面上的轉換而已。

被問到最具挑戰性的一次口譯經驗，浩爾說是今年十月底在美國總統大選的最後一場辯論會中，為川普做逐步口譯。有些人可能會覺得川普使用的詞彙都偏簡單，會有什麼難翻譯的？但浩爾點出問題不在於詞彙，而在於準備。

「川普非常不按牌理出牌，他很有可能會丟出我完全沒有預料到、準備到的題材。要傳遞一個自己不是很熟悉，或事前沒準備到的資訊，我就得很謹慎地避免誤傳。這就是心理壓力。再加上川普的說話方式會帶有他自己很強烈的表演風格，所以除了內容以外，我也要顧及自己的呈現。」

逡巡在不同語言間的浩爾，也注意到語言下的文化和思維方式，才是翻譯的最大挑戰。浩爾舉例說，中文的「辛苦了」，短短的三個字表達了我們感受到另外一個人的付出，並為此由衷感謝的意涵。如果只翻譯成「Thank you」，就缺少了一點味道。但如果要講成「我非常感謝你為此付出的努力」這麼明顯，就又顯得很囉唆。

有許多的字詞，無法在另外一種語言中找到相對應的詞彙。所以在翻譯中最困難的是「文化轉譯」，因為文化是潛藏在文字之下的更大意義來源。也因此，浩爾提醒我們，在溝通時，能不能注意並且理解到說話者在話語底下的「弦外之音」—那些潛藏在字裡行間的意圖和情緒，並據此做出應對和討論，才是溝通的真諦。

雙向溝通 需隨時留意聆聽

「現在我們講到溝通，大家都一直強調表達的重要，好像是只要你跟很會說話的人學習，就可以成為溝通大師，卻忘了『聆聽』永遠都是最重要的。學習表達絕對不會錯，但是重要的是聆聽，要聽出對方真正的想法、意圖、和感受，才能夠給予正確的回應。」因此浩爾提倡「打獵式聆聽」，意即要帶著準備、但不帶批判地去聽。事前對這個人的了解、對方的生命經驗、彼此的共同點、對特定事件的反應等處著手，這些都可以成為一種準備。

在每個人都急於表達自己的時代，懂得聆聽顯得更為重要，因為別人不一定都會想聽你說話，他們可能有自己的意見，需要跟你在話語間進行互動、往來，浩爾談及溝通的本質，並且說道：「許多閱聽人是被動地接收資訊，他們不一定會表達出自己的想法。於是說話者更容易形成一種自我本位主義，好像只有『我說的才值得聽』。一旦這樣的情況發生，就會造成表達的人一直在表達，聆聽者的想法跟意見容易被忽略掉。我覺得這是在這個喧嘩的時代裡，大家都必須時刻提醒自己的！」

快問快答（Brand's talk）—關於日常中的口譯訓練

Q1：你會如何建議一般人在日常生活中培養他們的英文？

A：試著把英文融入日常生活的一部分，為自己打造英文的環境。例如把手機介面改成英文等等。增加大腦接觸英文的時間，就會慢慢地跟英文變熟。

Q2：你會給未來那些想要從事口譯的人什麼的建議？

A：翻譯需求一直都有，但隨著翻譯科技的進步，這個行業會越來越挑戰。我建議想要從事口譯職涯的人要讓自己變得更彈性，要保有跨領域能力，除雙語能力外還要有其他專業。

Q3：你是如何訓練和保持自己的翻譯敏銳度？

A：試著從生活中出發，看到創意的標語、新的專有名詞，就要想英文可以怎麼表達。同時根據專有名詞來查閱相關文章，看母語人士面對這些名詞時，他們會搭配哪些詞彙。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航