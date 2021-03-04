《史懷哲自傳》：近代文明的衰敗，應歸咎於十九世紀的哲學思想

文：阿爾伯特・史懷哲（Albert Schweitzer）

十八、在根斯巴赫及旅途中

一九二一年聖枝主日前的那個星期天，巴塞隆納的加泰隆尼亞合唱團首次演出巴哈的《馬太受難曲》，這也是該作品在西班牙的首演，而我很榮幸能為他們擔任管風琴伴奏。

那一年的四月，我辭去在史特拉斯堡的兩項職務，打算日後的生計就靠搖筆桿與演奏管風琴來維持。為了能安靜地繼續寫《文明的哲學》，我與妻子及孩子——我們出生於一九一九年一月十四日（也正是我生日那天）的女兒——，搬回根斯巴赫與父親同住在他舒適的牧師公館裡。不過我還是在史特拉斯堡保留了一個落腳處，每當到圖書館查閱資料得停留較長的時間，就留宿在迪茲——黑特牧師太太位於克諾布洛赫巷子裡那棟老房子的閣樓上。

我經常得出發到外地，寫作工作自然也常被打斷。來自不同大學的邀約，都希望我能針對文明的哲學或原始基督教的問題為他們開設講座。此外，我也透過以蘭巴雷內醫院為主題的演講，為日後繼續在非洲行醫的工作籌措資金。至於管風琴演奏會的收入，則是為確保未來再度回到非洲後的那幾年，我個人及家人至少能生活無虞。

一九二一年的秋天，我人在瑞士，然後十一月時從那裡出發到瑞典。隔年一月底則從瑞典前往英國牛津，因為受戴爾基金會之委託在曼斯菲爾德學院進行講座。在那之後，我又分別在伯明罕的賽利．歐克學院（關於基督教與世界宗教）、劍橋（關於末世論的意義）以及倫敦的宗教學術協會（關於保羅教義的問題）進行演講。在此期間，我在英國也舉辦了一連串的管風琴演奏會。

一九二二年三月中，為了接下來在瑞典的幾場音樂會與演講，我離開了英國又前往北歐。之後幾乎沒時間回家，又趕到瑞士進行了幾星期的演講與音樂會。

直到接下來的那個夏天，我才又能專注於《文明的哲學》的寫作工作上。

同年秋天我又再度前往瑞士，之後則受哥本哈根神學院之邀，在那裡進行有關倫理學的講座，緊接著還在丹麥幾個城鎮舉辦管風琴演奏會及演講。

一九二三年一月，我則在奧斯卡．克勞斯（Oskar Kraus）教授的邀請下，前往布拉格演講《文明的哲學》。因此機緣，也與這位布倫塔諾的忠實弟子發展出真摯的友誼。

我在這幾年裡所經歷的一切，是多麼美好！想到自己出發到非洲前，其實已做好要犧牲下面這三件事的準備：放棄管風琴音樂藝術，放棄衷心喜歡的學術教學活動，失去自己的經濟獨立性，只能依賴朋友的幫助而活。

我在這三方面確實曾經有所犧牲，只有知心的朋友知道這對我有多麼困難。

然而我的經歷就彷彿亞伯拉罕一般——本來已準備好要犧牲自己兒子，可是卻被赦免了。因為巴黎巴哈學會贈予的那部為熱帶特製且帶有風琴式踏瓣的鋼琴，以及克服了熱帶氣候的健康身體，我才有辦法保持自己的管風琴琴藝。我在四年半孤獨的熱帶叢林生活裡，與巴哈共度了無數寂靜的時光，也更深刻體會了他作品的精神。回到歐洲時，我的琴藝沒有退化成業餘音樂家，反而更加圓熟精湛，才能以藝術家的身分，體驗到比以前更受重視的感受。

而放棄在史特拉斯堡大學授課的遺憾，則從許多在大學演講廳裡進行的講座得到了補償。

於是曾經暫時失去的經濟獨立性，現在又可以透過演奏管風琴及寫作重新獲得。

已經獻上的三種犧牲全部得到了赦免，如此令人振奮的經歷，使我有足夠的力量在遇到困難時沒有被擊倒——我在戰後那段時期充滿命運轉折的遭遇，就像無數其他人一樣——，坦然面對所有勞苦與捨棄，逆來順受。

一九二三年春天，我完成了《文明的哲學》的頭兩卷，並趕在同年出版。第一卷名為《文明的衰敗與重建》，第二卷則是《文明與倫理》。

在《文明的衰敗與重建》中，我陳述的是文明與世界觀之間的關係。

近代文明的衰敗，應歸咎於十九世紀的哲學思想。它不了解該如何維繫啟蒙時代的那種文明精神特質；它原本的任務，應該是承續十八世紀尚未完成的工作，繼續對倫理學及世界觀進行本質性的思考。然而在整個十九世紀的過程中，它卻越來越迷失在一些非本質的議題裡，放棄探索人天生就具有尋求世界觀的本性，變成一門研究哲學歷史的學問。它從歷史與自然科學中，為自己拼湊出一種世界觀，然而這個世界觀根本缺乏作用，無法維繫時代的文明精神特質。

就在這個文明世界觀失去力量的同時，人類社會的物質發展也威脅著文明。機械時代的來臨，破壞了人對本身存在狀況的認知，也使維繫文明變成更加困難。因為缺乏一種文明世界觀作為思想支撐，人便在毫無抗拒的情況下，讓自己受有礙文明發展的環境影響。由於生活過度忙碌，再也沒辦法真正專注，現代人逐漸淪為具有精神依賴性，講究任何形式的表面功夫，錯估歷史事件與現實生活並因此萌生出一種國家主義及可怕的非人道思想。

因此我們必須以新的思維，再度找到一種懷抱真正文明理想的世界觀。只要能重新開始對倫理觀以及我們與世界的精神關係多加反思，就已經跨出由非文明重返文明的第一步。

我對文明下了一個非常普遍的定義：所有生活領域裡的精神與物質進步，並伴隨著個體與人類的倫理道德發展。

第二卷《文明與倫理》所披露的，則是歐洲哲學思想為獲致肯定世界與生命的世界觀做過的悲劇性嘗試。 其實我原本也想描繪這場有關文明世界觀的思想奮戰如何在世界各宗教裡上演，不過如此一來，這本書的內容又會變得太多。於是最後我不得不放棄這個想法，在這方面只點到為止地略微提示。

我也刻意避開使用哲學專業術語。我所訴求的對象是懂得思考的人，希望能喚醒他們，再次對每個人心中都會浮現的有關存在的問題，進行本質性地思考。

人類徒勞無功地絞盡腦汁，想達成一種倫理觀及具有深度的肯定世界與生命觀，這其中到底發生了什麼事？

歐洲古代的思想曾極力想證明倫理的行為合乎理性，且認為肯定世界與生命的信念是明智合理的。然而在當時現實無情的必然發展中，後來卻屈從於一種聽天由命的理念。那些拒絕參與世事的智者普遍以聽天由命為典範，已充分說明了這點。

只有晚期斯多噶主義才在這方面有所突破，如奧里略（Marc Aurel）、愛比克泰德及其他代表人物，便提出一種滿懷信心的倫理世界觀，把為世界創造更好的精神與物質環境，視為個人義務。晚期斯多噶學派所信奉的這個世界觀，在某種程度上是啟蒙時代相信理性勝過一切之前身。不過它一開始其實沒辦法得到認同，因此也無法發揮改革的力量。可以確定的是，幾個羅馬皇帝後來成為斯多噶主義的忠實信徒，並試圖以自己的影響力，遏止古代世界文明已呈全面衰頹的局面。可惜統治者的世界觀，對廣大群眾的影響還是很有限。

至於晚期斯多噶學派與十八世紀的理性主義，究竟是如何形成這種符合倫理的肯定世界與生命觀呢？它們看待世界的方式並不是直接接受它的狀態，而是把世事的發生理解為一種理性的倫理意志之展現。肯定世界與生命的倫理意志，會根據自己的理解與感受，來詮釋某件世事的影響力。一個人的人生觀雖然存在於世界觀之中心，但這並不是說它就能清楚說明人的行為舉動，正好相反，人生觀本身其實是人認知世界之本質的一種結果。

不管是哪裡，只要在哲學思想上也達成這種合乎倫理的對世界與人生的肯定論，就會經歷與歐洲這裡同樣的過程。它們通常也採取從一種對世事的詮釋出發，透過把所有事件的發生都看成有其道理，尋求以某種方式把它理解為具有最終的倫理目的。接下來再鼓勵人透過倫理行動，投身為這種世界共同目標服務。

孔子與查拉圖斯特拉提出合乎倫理的對世界與生命之肯定論，也是因為他們對世界有著與此相應的詮釋方式。

然而康德、費希特、黑格爾以及其他思辯哲學的偉大思想家，卻不再以十八世紀理性主義那種簡單質樸的方式繼續看待世界。他們操作更複雜的思辨方式來檢視世界，之後並從中歸納出：只要能正確解決認識論的問題，或對不同時空世事中純粹存在之發展進行邏輯性理解，應該就可以獲得合乎倫理的肯定世界與生命之世界觀。

在這個龐大體系裡那些虛矯的思想中，十九世紀初的知識分子自認證實了肯定世界與生命之世界觀的邏輯必然性。不過他們並沒有高興太久，這種空中樓閣式的思考邏輯，在十九世紀中葉講究實用客觀與自然科學之思考方法的壓力下，很快就崩壞了。接下來的哲學思想進入了大覺醒時期，放棄以手段及蠻力迫使世界變得可以理解；它決定在某種程度上安於探究現實本身，並在肯定世界與生命的世界觀中，推斷現實中某種行為的動機。然而它卻不得不接受，現實根本無法提供它所期待的東西——因為現實世界拒絕被賦予人的倫理行動有其道理那樣的意義。

哲學思想雖然並沒有全面承認這個否定的結果，不過事實已顯示，他們那個倫理性肯定世界與生命的世界觀，以及其中既有的文明理想，都不再具有任何力量。

哲學思想希望透過某種詮釋世界的方法，來達成肯定世界與生命的倫理性世界觀，然而所有的嘗試，皆是枉然。

敬畏生命的世界觀，是形成於接受「這個世界就是如此」的信念中。這個世界在美好中帶著恐怖，在意義深遠中帶著無用愚昧，在歡欣喜悅中帶著痛苦折磨。不管採用什麼觀點來詮釋，它對我們都依舊是個謎團。

然而假若必須放棄凡事皆有其意義這樣的想法，也並不代表我們就得束手無策地面對人生難題。敬畏生命的理念，為我們與世界之間帶來一種精神關係，這種關係不受一個人如何認知世界的影響。它引導我們通過「聽天由命」的黑暗山谷，出於內心之需求，登上對世界與生命具倫理性肯定的光明高地。

我們不再仰賴從如何認知世界來得到自己的人生觀。在敬畏生命的理念中，我們就已經擁有一種它本身所根植的人生觀，而在那當中倫理世界觀也會直接得到確認。不管何時，只要我們開始思索自己本身以及我們周遭的生命，這個理念便會在我們心中更新一次。

我們並不是透過知識、而是透過體驗，來跟這個世界產生關係。所有往深處探究的思維，最終都會結束於倫理的玄想。然而理性的思維，會延續到非理性之中。因此敬畏生命的倫理玄想，是一種思維周全的理性主義。

我在校對《文明與倫理》印刷稿的同時，也開始為再次前往非洲的行囊打包裝箱。

這本書德文版的印刷工作曾在一九二三年秋天中斷過一陣子，因為出版社位在諾德林根（巴伐利亞）的印刷廠被政府徵用，以協助印刷嚴重通貨膨脹下急需的大量紙鈔。

能夠重拾在叢林的工作，我得感謝阿爾薩斯、瑞士、瑞典、丹麥以及英國各處的新教教區，他們在聽過我演講之後提供了許多贊助；除此之外，對分散在歐洲各國那些親愛的朋友的協助，我也同樣感激不盡。

出發到非洲前，我還把在伯明罕塞利歐克學院進行的那幾場演說內容（有關基督教與世界宗教），整理至完稿可送印的狀態。 在那幾場演講中，我試圖從哲學觀點確認世界各宗教之本質，透過哪些宗教的信念本身就具有肯定／否定世界與生命的理念以及倫理觀。可惜我得強迫自己對這個有關世界宗教的研究做出非常簡要的總結，因為它將以演講內容的形式發表。

至於我之所以在打包行李的同時，還是想辦法抽空寫下了自己的童年與青少年回憶，完全是某次跟一個朋友碰了面的結果。一九二三年初夏，我從瑞士西部前往東部的旅途中，在蘇黎世停留了兩個小時，並拜訪了朋友費斯特博士，著名的蘇黎世心理分析家。在他那裡我有機會稍做休息，喝杯茶水並讓疲累的身體舒展一下。而他也利用這個機會，要我對他敘述出當下浮現在腦海中的童年往事，以做為一本青少年雜誌的報導素材。

不久之後，他便把那兩小時裡所速記下來的內容整理好寄來，而我請求他先不要公開這份紀錄，我會再做些補充使它更完整。於是就在我即將啟程前往非洲前的一個星期天下午，窗外雨雪交加，我寫下了那些憶起青少年時讓我觸動不已的感想，做為這篇口述文章的結語。

書籍介紹

本文摘錄自《史懷哲自傳：我的生活與思想》，商周出版

作者： 阿爾伯特・史懷哲（Albert Schweitzer）

譯者： 鐘寶珍

道德殞落的時代

喚醒人類無私之愛的偉大經典

「非洲之父」史懷哲傳奇的一生

中文世界唯一德文直譯本

一九五二年諾貝爾和平獎得主

美國前總統卡特、愛因斯坦、羅素、李開復……無數名人推薦

人道精神、反核武、環境保護、關懷弱勢，完整呈現史懷哲思想的鉅作

史懷哲，這位集哲學、神學、醫學、音樂專業於一身的才子，是全世界公認的二十世紀傳奇人物。

二十一歲那年他下定決心，三十歲前把生命獻給傳教、教書與音樂，三十歲之後則奉獻給全人類。三十八歲時，他放棄了神學與音樂領域上獲得的成就，在拿到醫學博士學位後即前往非洲，從此將五十多年的歲月奉獻在醫療服務，最後也安息在非洲的土地上。

在書中，史懷哲不僅細述個人的生活歷程，也對當代道德思想、科技文明等議題有所批判。讀者於字裡行間不時能感受到史懷哲流露的悲憫精神，更令人動容的是他的哲學觀，後來也發展為其一生的核心思想，他稱之為「敬畏生命」。

醫學之外，

你可能不知道的史懷哲——

音樂成就

史懷哲自小即有相當高的音樂天分，七歲就能為合唱歌曲編寫和聲，八歲學習彈奏管風琴，成年後更成為一位著名的管風琴師。此外基於對巴哈音樂的熱忱，他也研究音樂理論並撰寫相關著作，甚至曾經引發一股管風琴彈奏方式的改革風潮。

哲學成就

史懷哲於二十多歲就已獲得哲學學位，其後更發展出獨創的思想即「敬畏生命」——對每個生命給予同樣的尊敬與肯定，並將此概念真正地付諸行動。他認為如果一個文明不以肯定生命為基礎，勢必會漸漸腐化與衰頹。藉由此概念，他「希望幫助他人經由思考變得更好、內在精神更加豐富，這是我對自己在這世界存在的意義與使命的定位」。

神學成就

史懷哲年輕時曾經出版《耶穌生平研究史》一書，並因此獲得頗高的聲譽。在書中他以嶄新的歷史觀點，重新詮釋耶穌的形象及其一生，其後該書成為聖經研究領域中的重要作品。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰