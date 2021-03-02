《法國經典建築紀行》：羅浮宮與龐畢度中心，看見法國建築的不同凡響

文：羅慶鴻

羅浮宮，法國文藝復興時期建築和歷史的載體 （Musée du Louvre, 1546 – 1880），巴黎

從瓦盧瓦王朝末期至法蘭西第二帝國，前後300多年，經歷了不同王朝、不同政權，多次拆除、重建、改建和擴建的羅浮宮可以說是法國整個文藝復興時期政治和建築歷史的載體。

Photo Credit: 大塊文化 方庭西南立面

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原來羅浮宮的興建計劃是包括現在看到的建築群和約同年代在東側興建、於1871年在一次社會動盪中被焚毀的杜樂麗宮（Palais des Tuileries）。在原計劃中，杜樂麗宮最終會與羅浮宮連在一起，把拿破崙三世廣場（Place Napoléon-III）和卡魯索廣場（Place du Carrousel）合為內庭。現在位於羅浮宮以西至協和廣場的杜樂麗公園其實是整個宮殿的前庭。據史料記載，從亨利四世到拿破崙三世期間，所有君主（包括路易十四、十五、十六和拿破崙一世）都以杜樂麗宮為巴黎主要居所，這也從側面證明了現羅浮宮的規劃不盡符合他們的生活要求。1678年後，路易十四便遷往凡爾賽宮長住。

Photo Credit: 大塊文化 面向拿破崙三世廣場的北立面

15世紀中葉前，該址原是一幢13世紀卡佩王朝腓力三世（Philippe III）的哥德式大宅，位於現方庭（Cour Carrée）的西南角，14世紀中葉瓦盧瓦王朝查理五世遷居於此。其後，弗朗索瓦一世於1542至1559年間聘任建築師勒柯（Pierre Lescot）對城堡西南面進行改建，在兩層樓上加蓋閣樓，一、二層分別以科林斯（Corinthien）和複合壁柱裝飾，立面的雕塑都是著名雕刻家讓．古戎（Jean Goujon）的作品。

Photo Credit: 大塊文化 拿破崙三世改建，面向卡魯索橋的塞納—馬恩河門樓

弗朗索瓦一世和亨利二世先後去世後，亨利二世妻子凱薩琳皇后於1564年策劃興建杜樂麗宮，同時期亦以原來勒柯同樣的設計手法沿塞納-馬恩河興建長廊式建築，把最初規模不大的羅浮宮和杜樂麗宮連接起來。最終由亨利四世於1608年完成。長廊高兩層，以壁柱、三角或弓形窗楣裝飾，是典型的義大利文藝復興早期的復古主義手法，現在看到的是被拿破崙三世改建後的模樣。此外，今天通往塞納-馬恩河的門樓也曾由拿破崙三世改建。

Photo Credit: 大塊文化 開雙柱式立面先河的東立面外廊

1624至1654年，路易十三計劃由建築師勒梅西爾（Jacques Lemercier）負責把原來的城堡全部拆除，把弗朗索瓦一世的建築擴建為一個外牆邊長183公尺 、內庭邊長122公尺的正方形合院──方庭。路易十三於1643年逝世，勒梅西爾於十一年後去世，去世前只完成了庭院的西北部。

之後路易十四委任建築師路易．勒沃（Louis Le Vau）負責北、東、南部分的擴建工作。特別值得一提的，在路易．勒沃的主理下，多位著名的法國和義大利建築師，包括義大利文藝復興高峰期的人文主義大師卡羅．雷那迪（Carlo Rainaldi）和貝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）等被邀請為這合院的東立面提供設計方案。最後法國建築師佩羅（Claude Perrault）的設計案脫穎而出。

建築樓高三層，外立面看來像只有一個主層座落在一個石塊建造的臺階（又稱地層或地窖層）上。南北兩端和中部的入口門樓較突出，以壁柱裝飾。主層則以雙科林斯柱支撐，外牆退縮形成柱廊，整個外立面雕塑感十分強烈，這也開創了日後歐洲各地以雙柱式外廊為主立面裝飾的先河，可見這立面的重要性和當年王室喜愛的建築風尚。

此外，門樓主層列柱頂上來自古希臘神廟山牆的三角楣飾、平屋頂（法國特色的閣樓式屋頂沒有了）、燭臺式（lustre）欄杆，以及把地層視為主建築臺階等，都來自義大利文藝復興早期的建築概念。到羅浮宮旅遊，不應錯過。

1675年後，路易十四和其後的君主都把精力花在建設凡爾賽宮上，羅浮宮的擴建計劃曾一度停滯。直至拿破崙一世當政，才又重新聘請了新古典主義建築師佩西耶（Charles Percier）及他的合夥人方丹（Pierre Fontain）完成卡魯索廣場以北，由瑪森閣（Pavillon de Marsan）至羅昂閣（Pavillon de Rohan）的部分，因而形成由舊羅浮宮往杜樂麗宮的另一條室內通道。

到了19世紀中後期，拿破崙三世為了整合舊羅浮宮和杜樂麗宮的功能，在現拿破崙三世廣場北部加建了杜爾哥閣（Pavillon Turgot）、黎塞留館（Pavillon Richelieu）和柯爾貝閣（Pavillon Colbert）。加上廣場南部的達呂閣（Pavillon Daru）、德農館（Pavillon Denon）和莫蘭閣（Pavillon Mollien）等共兩組建築供各政府部門使用。設計上均以舊羅浮宮由勒梅西爾設計的敘利館（Pavillon Sully）或鐘閣（Pavillon de l'Horloge）為範本。

Photo Credit: 大塊文化 面向拿破崙三世廣場的南立面

卡魯索廣場的凱旋門（Arc de Triomphe du Carrousel）和巴黎凱旋門是為了紀念拿破崙一世的功績同期興建的。它原是杜樂麗宮的入口門樓（高19公尺、寬23公尺、深7.3公尺），三拱洞式，中央拱洞高6.4公尺、寬4公尺，兩側較小的高4.3公尺、寬2.7公尺。東西立面各以四支粉紅色大理石科林斯柱支撐，柱頂橫楣處以帝國戰士裝飾。

原來的拱門頂安裝了拿破崙從威尼斯聖馬可大教堂奪來的《聖馬可之馬》（Chevaux de Saint-Marc）塑像，該藝術品於滑鐵盧戰役失敗後送回原地，現在看到的是由兩位勝利女神帶領的《和平戰車》（Chariot de Paix）雕塑，是波旁王朝為紀念復辟和拿破崙失敗而裝上的。

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雖然羅浮宮經歷了數個世紀滄桑，朝代更替，不斷的擴建、加建、毀壞和修復，現在看到的和當時構想的已有很大的分別，但它卻忠實記錄了三百多年來的歷史變遷。如要看近代的建築，拿破崙三世廣場中央的玻璃金字塔是一個很好的選擇。它是美籍華裔建築師貝聿銘（Leoh Ming Pei）的作品，1989年完成，是現羅浮宮博物館的主入口。

有人認為金字塔的概念與羅浮宮格格不入，大概因為三百多年的改建、增建都是採用和原建築協調為目的的手法，貝先生卻採用了相反的理念，以對比的手法從建築文化演進的角度去設計，一古一今（羅浮宮是西方建築文化數千年來演進出來的成果，金字塔則是這文化的基因），一虛一實（羅浮宮是磚石造的實物，而玻璃是最通透的實體），一簡一繁（羅浮宮充滿各式各樣的裝飾，而金字塔是最簡約的幾何體）。兩者對比強烈，新舊分明，但又互不干擾，可以說玻璃金字塔帶有承先啟後，一脈相承的文化意義。

龐畢度中心，高科技建築風格的拓荒者 （Centre Georges-Pompidou,1971 – 1977），巴黎

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於1970年代建成的龐畢度中心，歷史並不悠久，為什麼會成為巴黎新的地標、熱門旅遊景點、藝術家的溫床，每年都吸引無數來自世界各地的旅客到訪呢？因為它在近代建築史上的地位十分重要。

放眼望去，從香港上海滙豐銀行大樓到北京的中央電視臺總部，從紐約的《紐約時報》大樓到倫敦那既像是復活節彩蛋、又像小黃瓜的倫敦瑞士再保險公司大樓，以至數不勝數、分佈於全球各地的高科技建築，無不直接或間接地受到龐畢度中心建築理念和藝術風格的影響。

Photo Credit: 大塊文化 高科技建築風格的香港上海滙豐銀行大樓

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Photo Credit: 大塊文化 英國倫敦的瑞士再保險公司大樓

繼新藝術後，同樣是反傳統思想下，藝術理念百花齊放（統稱為現代藝術）。其中較具影響力的有：以平面來描繪立體、空間、物體的立體主義（Cubisme）；以簡單橫、豎線和色彩來表達的風格派（De Stijl）；以誇張手法來表現作品內涵的表現主義（Expressionnisme）和拼合不同圖像來表達主題的達達主義（Dadaïsme）。從龐畢度中心的造型和藝術手法中，不難看出受到這些藝術理念的影響。

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建築方面也同樣採用反傳統的手法。首先，磚、瓦、木、石，甚至鋼筋、水泥都沒有了，取而代之的是預製的、可拼合的、工業生產的建築構件。其次，大量使用可隨意拆卸和重新組合的牆板，使空間靈活多變以滿足多功能的使用需求。再者，建築結構、所有機電設施和管道都被視為藝術元素，暴露在建築框架之中；強調工業技術生產之特性──準確、細緻、明確和流暢表現出來的機械美等。

Photo Credit: 大塊文化 機電設施、管道、建築構件等都被視為藝術拼合的元素

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1960年代，現代藝術發展得如火如荼之際，法蘭西第五共和國的第二任總統龐畢度在二戰後成立了文化部，委任馬爾侯（André Malraux）為首任文化部部長，他是當時社會要求文化藝術和政治、宗教傳統脫離的支持者。到任後，馬爾侯把前總統戴高樂計劃興建的圖書館大樓改建為一座將現代化的藝術與生活結合在一起的綜合大樓，命名為龐畢度中心。目的是創風氣之先，將其打造為歐洲藝術文化中心。

建築設計案首次採用國際競圖的方式，評審團由當時國際知名的建築師和藝術家組成，包括巴西現代主義（Modernisme）大師尼邁耶（Oscar Niemeyer）、擅長工業生產的法國著名建築師普魯威（Jean Prouvé）等。在681個參賽作品中，由英國建築師羅傑斯（Richard Rogers）、義大利的皮亞諾（Renzo Piano）和美國的建築評論家奧浩索夫（Nicolai Ouroussoff）組成的國際團隊的設計案脫穎而出。評審團一致認為他們的設計案徹底顛覆了傳統建築文化，能為巴黎創造一個新的文化心臟，為世界創造一個革命性的建築標竿。

到龐畢度中心會發現這個與鄰近建築格格不入，與環境極不協調的龐然大物，其實是揉合了各種現代藝術的理念，用現代工業技術創造出來的成果，也可以說是現代藝術和建築科技拼合的辭典。難怪每年都有成千上萬來自世界各地的建築師、工程師、藝術家及遊客，抱著朝聖的心情來觀摩這個被認為是高科技先驅的作品。

書籍介紹

本文摘錄自《法國經典建築紀行》，大塊文化出版

作者：羅慶鴻

【作者介紹】

羅慶鴻，建築師，香港古物古蹟辦事處歷史建築評估專家小組成員，曾於加拿大英屬哥倫比亞大學建築學院主修建築歷史和文化。著有《政經建築觀》、《一次讀懂西洋建築》。

【本書特色】

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航