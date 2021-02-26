中國單方面宣布3/1起暫停台灣鳳梨輸入，農委會祭10億元維持產地價格

中國海關總署於今（26）日發布公告，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦則發布新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，因此採取這項正常措施。

農委會也於今日下午召開記者會回應，表示國台辦的說法不實且違反國際規範，並且從去（2020）年10月就更進一步採行輸出強化措施。針對中國此舉，農委會表示已啟動因應措施，確保所有鳳梨的產地價格維持在過去2年平均水準之上。

3/1起暫停進口台灣鳳梨，國台辦：為從源頭防範植物疫情

（中央社）中國海關總署今（26）天發布公告稱，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦隨後發出新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常措施。

中國海關總署上午發布公告：「從今年3月1日起，暫停受理台灣鳳梨報關、輸入，並及時通知轄區內的相關企業。」

針對海關總署的公告，國台辦隨後也以「國台辦發言人馬曉光答記者問」的新聞稿，進一步說明。

馬曉光表示，去年以來，中國大陸海關多次從台灣輸入的鳳梨中檢出被列為檢疫性害蟲的生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，決定暫停進口台灣鳳梨。

馬曉光指出，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

據農委會公開的統計資料，去年間，台灣輸出至中國大陸的鳳梨與鳳梨加工品，總計4萬2121公噸，價值5036.4萬美元（約合新台幣14億元）。

《中央社》報導，根據官方統計，去年台灣出口生鮮冷藏鳳梨為4萬5621公噸，產值16.4億元左右。

官方統計，去年出口到中國的生鮮冷藏鳳梨為4萬1661公噸，產值約14.9億元，約占總出口產值的9成1。其次為日本2160公噸、香港1186公噸、新加坡421公噸，其餘加拿大、澳門、馬來西亞、泰國、韓國占少數。

農委會：中方此舉史上第一次，已向主計總處申請10億元預算應對

《ETtoday新聞雲》報導，農委會陳吉仲今日下午召開記者會說明，他指出，國台辦說台灣鳳梨有「有害生物」所以停止進口，這完全是不實、錯誤，也不符合國際規範。

鳳梨在台灣輸出到其他國家都遵照世界貿易組織（WTO）規範進行，發現介殼蟲等，在邊境內驗出來，只要透過燻蒸就可以直接進入市場，日本就是這樣的案例，所以國台辦用有害生物禁止進口台灣鳳梨完全不符合國際貿易規範的作法，希望中國消費者如果為了糧食安全議題，不該透過這方式阻礙正常貿易。

依據農委會發布的新聞稿，該會指出，去（2020）年迄今輸中鳳梨共計6200批，接獲中方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。

農委會說明，中國於去年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自去年10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。

農委會表示已啟動完整的因應措施，確保所有鳳梨的產地價格維持在過去2年平均水準之上，其中外銷至中國大陸以外市場數量目標3萬公噸、多元加工利用2萬公噸，並同時啟動所有超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳及全國鄉鎮市區農會等一起採買國產鳳梨，全民挺台灣農業。

《自由時報》報導，陳吉仲表示，目前對於外銷中國的5萬噸鳳梨會將其中的3萬噸外銷到中國以外的市場，另外2萬公噸則會啟動多元加工，從行銷加工冷鏈等多管齊下，還有全面推動國內行銷，已經跟主計總處申請10億元預算來處理。陳吉仲也說，目前倚賴外銷市場為中國的除了鳳梨外，還有鳳梨釋迦，都會努力持續拓展其他外銷通路。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，中國此舉是史上第一次，並表示如果過去台灣輸出的農產品有病蟲害問題，通常都是兩國會先溝通後，才會有所謂的暫緩輸入，這次中國的做法是完全沒有先行溝通，即單方面宣布暫緩輸入。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範