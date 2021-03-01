身陷羅興亞人權危機的翁山蘇姬，形象又因緬甸政變暫時由黑翻紅？

不知道大家對翁山蘇姬的印象是什麼？對多數的台灣人來說，不會特別去關心這號人物，即便有投以關注，很多也是透過國際媒體的引述，隨之當成茶餘飯後的話題。1991年獲得諾貝爾和平獎，2012年又獲美國國會頒發國會金質獎章，翁山蘇姬的個人聲望達到高峰，直到她歷經千辛萬苦，領導全國民主聯盟於2015年底勝選，卻又因為未能如國際社會所「期待」的處理好內部民族問題——特別是羅興亞議題時，各種批判毫不留情的紛至沓來，以西方媒體為首的國際輿論，紛紛以聳動的標題指責這位曾經的人權鬥士，「跌落神壇」、「幫凶」、甚至是「種族屠殺」等標題，也讓翁山蘇姬的國際聲望蒙上陰影，且充滿爭議。

對於翁山蘇姬，除了是筆者同為倫敦大學亞非學院（SOAS）的學姊之外，另外比較深刻的印象，應該算是2011年的電影《以愛之名：翁山蘇姬》了，這部由法盧貝松導演，楊紫瓊主演的傳記電影，講述了翁山蘇姬在大動盪時代背景下的愛情故事。劇中，對於軍政府的軟禁，並禁止丈夫與兒子入境探望，在這樣的條件下，翁山仍堅持民主改革，也讓她在後來成為了第一位獲得諾貝爾和平獎的亞洲女性。

幾經政局動盪的緬甸，終於在2015年，由翁山領導的全民盟獲得勝選，而軍方也在各界壓力下，願意妥協並交出政權，只不過附帶了一連串苛刻的條件，例如：軍方仍保留25%的聯邦議會指定席次、翁山本人無法競選總統、政府的關鍵部門仍有軍系人馬掌控等，《BBC》當時評論，翁山蘇姬與全民盟被迫與軍方達成所謂的「脆弱權力共享協議」。

民主化的過程總要有個開始，即便不盡如人意，但至少是往正確的方向邁進了一小步。而翁山蘇姬雖礙於憲法未能就任總統，但仍以國務資政一職（相當於總理角色），成為緬甸政府的實質領導人。這也讓當時的歐巴馬政府，率先解除了對緬甸長年的經濟制裁與貿易禁運，仰光、曼德勒等大城市也開始有外資進駐，一片百廢待興蓄勢待發的樣貌，緬甸看似就要迎來他的黃金發展時期。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 仰光大金塔

然而，雖為政府的領導人，但非真正的掌權者，翁山蘇姬雖確實有志在改革與振興經濟，但在對內諸多議題上，仍受限於與軍方達成的「脆弱權力共享協議」，尤其是在處理少數民族問題上，過去軍方倡導的「大緬甸主義」早已深植主流人心，對於像是撣邦、若開邦、克欽族、羅興亞人等，長年的對峙與武裝衝突，矛盾亦非朝夕可解。要說翁山蘇姬違背了她自己「致力於不同民族間的和解，及制定聯邦憲法將是首重事務」的理念，可能也有點言重了，畢竟在步步為營的緬甸政壇，又有軍方強勢主導的「緬族化」政策下，軍權不在手裡，光靠政治家的理想，很多政令是根本出不了首都圈的，更別說要落實在發展極為落後的偏鄉，與仍受軍閥把持的省份。當然，若說翁山蘇姬有扮演好人權守護者的角色，恐怕也不盡然，畢竟當將近70萬羅興亞穆斯林被暴力驅趕，作為名義上執政中心的翁山政府及內閣，竟無隻字片語譴責，事後也沒有相關的安置與配套措施，這就讓一向高唱人權至上的西方輿論，開始不高興了。

如同文章首段所述，當聯合國調查小組在2016年指出緬甸軍方殘忍殺害、強姦少數民族，以及洗劫穆斯林、放火燒屋等行為，翁山蘇姬政府選擇避重就輕，到了2017年衝突加劇，數十萬人流離失所。2019年翁山蘇姬迎來生涯中最大的聲望重挫，起因是甘比亞政府代表伊斯蘭合作組織（OIC），於國際法院對緬甸提起訴訟，指控其涉嫌種族滅絕罪行，而翁山蘇姬率領律師團親赴法庭抗辯。當然，我們誰都沒認重頭到尾真看完當時的報告（相信很多媒體也沒有），亦無從得知翁山蘇姬對整起事件始末的抗辯緣由，但誰又在乎呢？但只要你被放在政治正確的反對面，那就是千夫所指，只要抓到碎片化的脈絡，或任何可供斷章取義的片段，就可以加諸評價，全憑看誰更有媒體話語權。

你看，形塑一個英雄很簡單，要摧毀他，也只是片刻之間。

Photo Credit：Reuters/達志影像 緬甸領導人翁山蘇姬到海牙的國際法院，為緬甸政府對洛興雅穆斯林發動的軍事行動辯護。

有趣的是，轉眼到了2020年底，緬甸迎來第二次的民主大選，毫無懸念，翁山蘇姬與全民盟仍以壓倒性的多數取得國會席次，並順利組閣。但軍方這次不買帳了，無論是基於根本不想再演那齣什麼「脆弱權力共享協議」，假惺惺的交出政權，或眼看鄰國泰國軍政府不也獨裁，在2014發動政變，接著又操縱選舉幫自己洗白，堂而皇之成為具正當性的民選政權，既然大家都是軍閥，幹嘛我們不也這麼幹？於是，2021年初，疫情持續蔓延之際的震撼彈，翁山蘇姬和政府高層被無預警逮補，軍方領導人敏昂萊接管緬甸政局，政變拉開序幕。而大批翁山蘇姬的支持者，隨即也開始了從2月初政變到現在，開始了遍地開花的街頭抗爭。

只要你有關注這陣子的緬甸局勢，不難看到這些新聞，輪流佔據著版面：軍方打人、實彈射擊民眾、裝甲車開上主要幹道、火爆衝突在各大城市上演、實施宵禁、聯合國譴責、駐緬辦事處安排台商包機逃離。這些議題當然一點都不有趣，但有趣的點是，翁山蘇姬的國際聲望，反而又隨著被軟禁，重新燃起了眾多輿論對她「對抗強權」、「堅持民主」以及「人權鬥士」的形象，好像她轉眼間又成了民族英雄，緬甸的民主發展希望，又需要由她一肩扛起。

最令人玩味的莫過於《經濟學人》雜誌，我常看他們的文章，特別是每期都會有幾幅充滿諷刺寓意的黑白漫畫，很多時候多半在嘲弄自己英國政府，但也有時會去針砭國際時事。翻看他們2017年與2021年的漫畫，描繪的同樣是翁山蘇姬，卻是截然不同的敘事角度，伴隨著其背後希望帶起的輿論風向，以及作為「權威的國際媒體」，所想要加諸或形塑政治正確的觀點

有趣吧？創造一個英雄，跟打造民主制度有很相似的地方，兩著都需要相對漫長的累積和建構，以及需要很多人的努力，才能稍有雛型。然而，要摧毀他們，往往不用太難，幾個野心家/權威機構的力量，加上一些資訊科技的助攻，就可以做到了。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月15日在緬甸仰光的抗議活動，民眾高舉寫著「請拯救我們的領袖、未來的希望」旗幟，要求釋放翁山蘇姬。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元