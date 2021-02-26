蔡英文推薦！台劇《天橋上的魔術師》失去後才懂懷念

因為看到台灣總統蔡英文的推薦，引起了筆者對台劇《天橋上的魔術師》的興趣。劇組花了約8千萬台幣（約2千多萬港元）還原了80年代西門町的中華商場，相信一定喚起一些觀眾的回憶。

故事以吳明益作家的同名小說為藍本，訴說著關於「消失」的故事，而電視劇首集甫一開場的台詞已經很有深意：

魔術師說，因為它不見了、消失了，你才會記得它曾經是你的。原來消失，才是真正的存在。

這讓筆者想起蔡英文發表過：「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」

事實上，人生中可以消失的實在太多；在長大的過程中，物品、文化、情感、語言、甚至人，也漸漸在我們不知不覺間消失，直到驀然回首，才發現再也抓不住了。

首2集劇情節奏不算快，情節比較像日常生活，風格亦奇幻，不是一般單純賣回憶情懷的劇情片，可能會讓部分觀眾覺得沒重點，甚至覺得悶，但對於魔術師（莊凱勛飾）的身份與能力，筆者還滿感興趣的；加上小演員們的演出極為生動自然，以小孩視角去帶出這個故事還頗有趣的，特別是小孩獨有的誤解與恐懼經歷，讓人會心微笑。

筆者雖然對中華商場沒有特別感情，但從角色互動的關係，劇組用心準備的道具（卡式帶、遊戲機、「打小孩、打掃都好用」的雞毛撢子、「聚寶盤」克寧奶粉罐等），還有舊時代常發生的事（老師體罰學生、父母要工作讓孩子自己在商場蹓躂耍樂、左鄰右舍愛聊別人的八卦、鄰人打罵孩子也會聽到、但又會守望相助等等），都可以感受到那個年代的情懷。

因此，即使沒經歷過80年代，或沒去過中華商場也沒關係，畢竟情懷大致是一樣的；除非是不喜歡奇幻風格或（暫時）沒甚麼爆點觀眾，倒可能會不喜歡。

其實《天橋上的魔術師》還讓筆者想起香港電影《歲月神偷》，兩者都是懷舊作品，主角一家也都經營鞋店，而且主角家都有一對年齡差距有點大的兄弟，亦同樣以小孩視角去看世界與說故事。

（以下內容含有劇透）

從小孩視角出發的好處是，世界會變得不一樣，因為小孩有著一知半解的理解，也有著願意相信願意幻想願意造夢的心態，才會看到成人看不到的事物——例如對99樓的想像，「割雞雞換機機」的悲慘趣事等。

劇中有3幕筆者特別喜歡：

第1幕是菜刀陳的兒子「失而復得」，即使菜刀陳被兒子砍掉了耳朵，得知兒子餓了好幾天，他說的是「好了，沒事了，回家吃飯」，簡單的一句話，充滿濃濃情誼；只要兒子能平安回來就夠了。

第2幕是小不點（李奕樵飾）的小黑人在下雨時「受傷」了，小不點一邊「照顧」小黑人一邊落淚。對於其他人來說，小黑人可能只是一張紙，但對小不點來說，他也許是珍貴的朋友，是努力的成果，是精神的寄託。

第3幕是小不點跟隨魔術師到天台去，平日常打罵他、騙他「四捨五入」，又疑似偏心哥哥的點媽（孫淑媚飾），在兒子「消失」後才緊張——這是不是一種「消失才存在」？

最後，特別想提一下劇中那幕奇幻的舞蹈，與電視上蔣介石軍隊互相交織的場面，還真的頗有心思：舞動的演員們跟電視上的軍人同樣做著敬禮的動作、演員們的舞步又跟軍人步操的動作此起彼落，最後魔術師的拉炮聲同時對應了軍隊的槍炮聲。

有趣的是，在筆者看來，像是催眠了眾人的魔術師說了一句耐人尋味的話：「我只是暫時讓大家作夢而已。」

所以呢？是明明危機四伏，但卻仍舊歌舞昇平的意思嗎？還是另有所指？

世界上最厲害的魔術，就是把人的煩惱藏起來；把已經消失的東西變回來。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：王祖鵬