《韓國小說大家經典代表作（戰後篇）》導論：後現代與資本主義文明全面當道的九○年代

文：崔末順

導論：戰後韓國文學的發展與小說焦點（節錄）

後現代與資本主義文明的全面當道（一九九○—二○一○）

在韓國現代文學史上，一九九○年代可說是與前時期的民族書寫截然不同的嶄新時代。一九八○年代的韓國文學，主要是以民族、民眾或勞動文學之名，呼應社會要求政治民主化和經濟利益均衡分配而熱烈展開的民眾運動，書寫創作。不過，也正因為如此，該時期由於過度重視文學的時代任務，十足顯露出目的指向和理念導向的性格。到了一九九○年代，國際環境丕變，社會主義國家相繼沒落，意識形態的對立終於畫下休止符，此時國內的文人政府也宣告成立，這代表國內民主資本主義取得了勝利。

因此，在如此時移世異的社會環境裡，文學自是毋需再為那些埋沒在歷史洪流裡或被社會意識左右的個人代言，這時文學家開始著眼於處理普遍性資本主義文明之下的個人存在和日常問題。此時韓國文學的主要題材包括同性戀、家族的解體、傳統道德觀和秩序的崩潰，乃至以電腦網路為代表的模擬現實和假想空間等，可謂包羅萬象，無所不有。這些文學的世紀末現象，直到現在仍然持續地發揮著它的能動力量。

該時期韓國文學傾向，概括為以下三個方面：第一、接受去意識形態、去中心的後現代主義，拒絕大論述、大敘事（民主化理念、歷史方向或父執輩權威等），因而在個人性、日常性的問題上面尋找能夠討論的主題；第二、被壓抑或背後隱藏著的欲望全面抬頭；第三、女性追求自我認同成為主流傾向，並已獲得可觀的成果。然而，就此開始的韓國文學環境，如同其他國家所見到的一般，由於受到網路、電影、電子遊戲等影像媒體逐漸擴張觸角的影響，文學的生存環境也愈來愈壓縮。不過十分弔詭的是，有時也拜這些電視和報紙等媒體的傳播所賜，文學反而得以確保其大眾性。

一九九○年代前後登上文壇的韓國作家當中，能夠兼具文學性和大眾性者，當首推女性作家申京淑（一九六三—）。她的小說主要題材往往是個人，特別是在日常生活或與別人的互動當中受到傷害而心懷怨恨的個人。申京淑之所以被評為一九九○年代的代表性作家，是因為在她的小說中，大量描繪情感氛圍取代一九八○年代的理念，探討個人性的存在取代團體性的存在，同時呈現現實生活中受到的內心傷痕取代對現實的積極抵抗。她的小說人物，要不是遭到創傷，就是被悔恨壓抑等在精神上顯露缺陷，往往會隨著現實情況的改變，成為加害者的同時，也變成了被害人。也就是說，申京淑所重視的，並不是個人與個人間的絕對性關係，而是相對性人際關係。

Photo Credit: AP / 達志影像 韓國女性作家申京淑

第二位代表性作家，同樣也是女性作家殷熙耕（一九五九—）。與其他作家不同的是，她喜以幽默手法，細緻地描寫人物心理，而述說的幾乎都是男女愛情和女性的自我認同問題。有人說殷熙耕的寫作特徵，在於她說故事的才能和她特有的抒情感性配合得恰到好處。殷熙耕最擅長處理的是愛情題材，她喜歡探討愛情是否還能治療現代人受傷的內心，特別是在疏離和空虛當中感到徬徨無助的人，以及在這個適者生存、優勝劣敗的現代生活中感到恐懼的人，愛情是否還能給予他們心靈上的慰藉等等現代人的切身問題。豐富的想像力和熟練的結構設計、能夠穿透人心的卓越洞察力和幽默的視線，以及使用感覺性文體等方面，都是殷熙耕得到正面評價的優點。

女性作家喜愛透過個人的傷痕，描述現代生活的宿命，那麼同屬一九九○年代代表作家之一的尹大寧（一九六二—），集中探討的則是回歸到人的初始的問題。在這裡回歸所意味的是，從日常生活的無意義出發，回到人的根源這個存在層次的問題，而這個過程通常是在現實和幻想的交叉之中達成。他的小說人物個個都具有明顯的一九九○年代特徵，例如只能在想像裡感到自由，喜歡寫電子郵件，一天喝五、六杯咖啡，過著晝夜不分的生活，享受與自己的對話遠勝於社會生活，呈現濃濃的自戀傾向。

此外，他們也都從既存道德或倫理當中獲得解放，普遍厭惡社會的偏見和獨善，更不在意別人的視線。與這些小說人物有點類似的，作家尹大寧也不那麼重視傳統小說的敘事性，他看重的是寫作本身。對他而言，小說的形式本身就是意義所在，因此他的小說幾乎都切除掉感情，只把現象改為意象，來呈現給讀者，讓讀者用自己的類推能力去探索情節發展。

再來，值得推薦的一九九○年代另一位代表作家是金英夏（一九六八—）。獲得相當多文學獎肯定，目前仍然創作不斷的他，就像其他新世代小說家一樣，不吝於從通俗小說、推理小說、科幻電影和流行歌曲、網際網路等大眾文化中，借來小說創作的靈感。他的小說人物大都是平凡得不能再平凡的人，甚至可說是比一般人更為卑微低下的人。作家非常認真地描寫這些人物內心編織的種種夢想，當這些超越現實的夢想落空後，他們只得再度回到鄙陋的現實裡，繼續過著繁瑣的日常生活。在這一點上，他的人物跟生活在現實裡的我們非常近似，或許他之所以能引起讀者的共鳴，即源自於此。

繼一九九○年代「女性」、「新世代」和「日常」等傾向，進入千禧年的韓國小說更加多元發展，從下列幾個關鍵詞來概括其內容、主題和題材。第一、帶有「跨國」性格文學的登場，主要在以國境之外的他者，以及外籍勞動者、難民和逃離北韓來到南韓的所謂「脫北」人民作為題材的小說中發現此類傾向：方賢錫（一九六一—）小說《存在的形式》中的人物在一九八○年代參與了韓國學生運動，事隔多年他眼看南韓社會急速向資本主義發展傾斜，一股無奈和挫折感油然而生，為此，他遷往越南過著遺世獨立的生活，並與曾為擁護共產主義而參加越戰的當地人接觸，重新思索自己過去經驗的意義。

吳秀妍（一九六八—）的〈黃金屋頂〉即是親眼在伊拉克、巴勒斯坦等國家，目睹人權遭到蹂躪的現場之後，刻畫出她所看到非人性和絕望的景況；鄭道尚（一九六○—）的《薔薇》和權李的《左撇子李先生》等小說，旨在探討「脫北」人民在南韓生活的不易，反映他們所謂的跨國狀況與資本邏輯密切相關的現實。

這些韓國文學所反映的「跨國」徵象，可從政治經濟、存在論和美學觀點上分別進行解讀：以政治經濟層面來看，作為世界體制中位於「半周邊部」國家的南韓人民，開始尋找當代世界中自我存在的認知，同時由於仍然處於民族分裂體制當中，因而積極摸索克服「分斷」狀況的可能性；而以存在論層面來看，這些小說試圖透過主體和他者之間的衝突與交涉，建立起二十一世紀南韓人民新主體性的形成過程；從美學層面來看，它運用各種新的敘事形式，如現在／過去的並置、科幻空間、偏重紀錄性等多種嘗試，來充實地進行再現他者固有性的小說實驗，並透過主體和他者之間的相互關係，摸索新時代的新倫理可能。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

第二、「新」歷史小說的大量創作：金薰（一九四八—）的《刀之歌》、《弦之歌》、《南漢山城》等小說，不同於傳統的歷史小說，對先驗性象徵化表示出強烈懷疑，而將所有注意力集中在事件或事物本身的變化上面；成碩濟（一九六○—）《人的力量》中的人物，並不像傳統歷史小說的人物般，為國家民族做出英雄事跡，只能屈服於現實邏輯，依照已被安排的規則和形式默默地活下去。

另外，跨越民族國家界限的「新」歷史小說，如金英夏的《黑色花》、黃皙暎的《沈清》、趙斗鎮（音譯，一九六七—）的《田中智之》、金勁旭（一九七一—）的《千年王國》等，其所登場的歷史舞臺不再局限在韓半島，小說甚至安排異國人視角述說韓國歷史的場景；以正面積極個性的女性為主角人物，如申京淑的《李真》以進入「現代」此歷史轉變時期的宮女為主角，透過細膩的歷史考證，深入探討當時朝鮮人的離散、前現代社會中女性所處的地位、父權秩序中的苦悶、殖民主義問題、現代的魅惑和冷酷等問題。

第三、「幻想」小說的出現。當代被認為文學的再現功能已遭瓦解，加上尖端科技塑造出許多「幻想」需求，同時又拜媒體數位操作所賜，人們面對的當代現實已然成為無法分辨事實和虛假的空間，由此世人的不安和危機感也跟著擴散，自然也就反映到文學上面。

朴玟奎（一九六八—）的《地球英雄傳說》是描述一個想跟超人、蝙蝠俠一起拯救世界的名叫香蕉人的荒唐故事，小說本身就是對美國意識形態和新自由主義世界秩序的一種隱喻，表現出對美國世界戰略的冷笑和嘲諷；尹高恩（一九八○—）的《無重力症候群》也是篇充滿奇妙幻想的小說，故事中月亮被分裂成六個，同時「無重力症候群」的新種疾病又跟著擴散，這些情節象徵著資本主義追求利潤的無限增殖欲望，並對急速進行著的現實幻想化趨勢，提出銳利的批判；尹異形（一九七六—）更進一步創造出充滿魅惑的「另一個世界」；片惠英（一九七二—）也塑造了充滿屍體、傳染病、暴力和幻想的世界，並用攪亂敘事邏輯和意義體系的方式，對當代韓國現實提出許多疑問。在瞬息萬變的社會裡，日常生活卻一成不變，世人需要駭人聽聞的事件和意外消息來打發無聊時間，於此，在地球各地發生的毀滅性災難也就變成新聞題材，而被廣為消費，甚至還被利用到商品的販賣策略上。

更有甚者，為了宣傳新的商品，製造假災難再加以廣為流通傳播的事件也時有所聞。現代社會中沒有一樣事物不是商品，商品及商品的形象代替了實際的東西，無限刺激世人的購物欲望，因此如上所提韓國文學中的處理「幻想」的方式，可以說是一種二○○○年代式的現實批判，也可說是對於物質和消費當道，貼近現實的實際感覺的失序狀態所做出的反思。但另一方面，它又展現出超越語言再現功能局限的可能，將現實和幻想緊密接合，創造出新的文學世界，提供給我們認知自我存在的一種回路。

第四、由「幽默」來反映當代社會的無可奈何情緒，通常以虛無、黑色和殘忍的發笑來呈現：金愛爛（一九八○—）的《開跑！父親》、朴玟奎的《海綿蛋糕》、李起昊（一九七二—）的〈崔順德聖靈充滿記〉等故事，安排了找不出道理卻又好笑怪異的狀況，來引起讀者的發笑。問題是，這些小說人物的搞笑行為，不單是由個別人物的愚蠢所引致，它也是作者為了更澈底地揭露世界的暴力性所做出的刻意安排。讀者看著被害人無法呼訴冤屈反而淪為好笑對象的景象，內心不由自主地產生出既好笑又可悲的美學感受，還不時可聽到自己心中的笑聲，好像自己也成為加害者，萌生出一種愈笑愈感到虛無、愈笑愈悲傷的奇妙經驗。由此過程和感受，讀者也會認知到小說中的幽默，是為了忍耐無法盡情哭也無法盡情笑的許多情況，而刻意安排的一種文學裝置。

第五，女性文學的新樣貌「Chick-lit」現象，一般指探討有文化教養並在職業上追求成功的現代都會二十到三十歲女性生活的文學。小說中的女性人物，充滿活力並正面看待自己的快樂生活和欲望追求，呈現十足活潑、獨立的女性形象。不過她們大部分時間卻因外貌問題而感到苦悶，或對購物十分執著。小說的主要舞臺為都市空間，情節內容大都涉及愛情、出版、廣告、時尚等議題，並且以輕鬆的文體和不良的語調公然地探討性主題。

Chick-lit之所以在二○○○年代前後流行全世界，背後有著社會文化性因素，那就是與一九九○年代中後期代替女性主義抬頭的「後女性主義」論述有關，主要是自主性女性的選擇、自我開發、獨立性，以及自我表現，特別是在此過程中，女性主體的行為被認為是以消費取向或對特定方式的追求。鄭梨賢（一九七二—）的《我的甜蜜都市》、徐柳美（一九七五—）的《往前一步》、白英玉（一九七四—）的《STYLE》等小說，可說都是探討女性成長、購物、戀愛和結婚的主題，當中也提出對資本主義的批判性思考。

第六，反映「貧困」文學的大量出現。一九九七年亞洲金融風暴以來，因世界貨幣基金的介入，韓國被強制編入適者生存的新自由主義體制。在現實的社會主義圈國家相繼沒落的趨勢當中，後期資本主義是另一個稱號的新自由主義體制，在資本主義無限追求利潤以及與美國持續支配世界的霸權策略合作之下，宣告誕生。李載雄（一九七四—）的《不過，少年停止流眼淚了嗎？》、金呂玲（一九七一—）的《小子萬得》、金思果（一九八四—）的《美娜》等小說也全面刻畫貧窮的樣態和狀況。這些小說雖有程度的差異，但共同呈現韓國社會所存在的絕對貧困和相對貧困實況、失業和失業者問題、貧窮和空間的相關性、移入勞動者的生活和處境等，從社會結構性角度來多元探討二十一世紀韓國社會的貧窮問題。

書籍介紹

本文摘錄自《誰能說自己看見天空：韓國小說大家經典代表作（戰後篇）》，麥田出版

編者：崔末順

譯者：游芯歆

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對世界的渴望、撞擊人心的吶喊

從民主抗爭、性別主體到現代移工，一條新生的道路正在形成……

韓國現代文學核心議題 中文世界首度出版

媽，妳讓我們對「活著」感到抱歉，

但對我們來說，人生只有一次，

難道，真的毫無選擇嗎？

對當代韓國文學來說，最重要的事件是2014年3月的「世越號」沉船事故。1990年代之前，文學是處於「民族書寫」的時期，以民族意識、勞動文學的鮮血歷史構築了時代；1990年代之後，國際環境丕變，文學開始挖掘個人存在與日常議題，包括同志文學、家族解體、傳統道德觀的崩潰、網路虛擬世界的震撼……再加上「世越號」引發的反省，作家開始思考，如何找回失去的批判精神，克服個體生存的各種矛盾。

承本書《戰前篇》書名引用尹東柱的詩句「吹過星星的風」，《戰後篇》引自詩人申東曄的詩句「誰能說自己看見天空」，期待濃縮戰後韓國文學的精萃：從民族文學到個人，從社會主義到後現代主義，從國境之內到跨國性格的作品，隨著韓國的發展與全球化，當代的書寫有了嶄新的生命，包括「女性」、「新世代」、「新歷史小說」、反映「貧困」文學…等等多元關鍵字，他們既得面對自我認同與群體的妥協，同時也正在攪動社會能量，正在蓄勢待發，創造二十一世紀迥然不同的文學景觀。

本書特色

台灣首次主編韓國經典文學，中文世界與韓國共同對話，對照彼此歷史經驗，勾勒東亞近代文學面貌。

〈韓國文學年表〉新增西元2000年後發展 直面當代韓國文學現況

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航