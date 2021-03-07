陳怡嘉《最難的一堂課》：​​​​​​​特殊生是這世界的肉身菩薩

文：陳怡嘉

特殊生是這世界的肉身菩薩

「學務處！學務處！陳老師，學生現在在學務處！」電話那頭幫忙安撫學生的老師，來不及細聽我的詢問，便著急地不斷喊著。

「對不起，我現在要監考，請幫我先安撫他，我監考完就立刻過去。」電話這頭的我也緊張不已。

五分鐘後就要模擬考，我急著向班上說明接下來可能遇到的狀況，要大家在待會同學進教室後，不要刺激他，也希望大家穩定自己，盡可能不受環境影響，好好專心考試。

我嚴肅而著急，一邊也用訊息關心情況。

我的學生現在正在情緒崩潰邊緣，他平日溫順善良，但遇到「固著點」時就會崩潰爆炸。他非常介意自己「遲到」的行為，偏偏他是一個很難入睡、經常失眠的孩子。雖然我對他的情況非常了解，不在意他的失誤，總是安慰說：「沒關係，老師也會犯錯，老師可以理解你的不小心失誤，沒有那麼嚴重。」但他依然會陷入「遲到SOP」裡。

只要一遲到，他就會大聲地斥責自己、打自己的頭、要求自己不准搭運輸工具（從台北到蘆洲跑步上下學）、並在周末逼自己跑二十一公里，這些對自己的懲罰不因氣候改變，不論寒流或大雷雨，他依然堅持必須如此。

高三了，或許課業壓力讓他更難入睡。昨天，他再次因為遲到暴走，一到學校就在我座位旁情緒激動地大罵自己，我要他看著我的眼睛，慢慢緩和情緒說話。與他磨合了這麼久，我總是不捨他的這套模式，試圖引導他其他作法和轉念思考，但他有他的固著，所以，我也逐漸找出處理方式――安撫、尊重他的作法，給予安全提醒，甚至給他跑步後的糧食補給當精神支柱，這才是最好的辦法。

於是，我在安撫後，從抽屜拿出一包能量飲，跟他說：「這給你跑完後喝，老師為你加油。」他雙手接過，深深一鞠躬，才終於回教室繼續上課。

每天早上，我最擔心的就是這孩子的遲到，幸好他多半只遲到一天，第二天就會準時出現。

「老師，大晏還沒來。」沒想到，他今天再次遲到。這兩天是模擬考，他因此錯過了第一堂國文。

「媽媽，大晏現在還沒到學校喔。」我趕忙發訊息給家長。

「老師，他一早發現自己遲到後心情很激動，但八點四十分就已經出門了。」家長無奈表示。

我看看時鐘，現在已經十點，他還沒出現，到底去了哪裡呢？

過了約莫半小時，特教老師帶了我的寶貝上來，他看來依然情緒緊繃，口中唸唸有詞。我趕忙關心，但他卻越來越激動。

教室內，大家正在考第一次模考，我必須盡快讓他平靜，也得繼續監考。

於是，我帶他進到教室坐下，發下了考卷，跟他說：「遲到的問題我們等一下再說，現在同學在考試，你也必須考試，記得先做到保持安靜，不要影響其他人，我們先寫考卷。」他點點頭。

我回到講台環顧四周，看著其他孩子振筆疾書，也看著他眼神不定、唸唸有詞的樣子。眼淚突然就掉了下來……

大學時，媽媽鼓勵我利用課餘時間，多多做些公益活動。當時我除了暑假到醫院當外科病房的義工，看到非常多因為車禍或生病開刀、外型幾乎人不像人的病人，讓我非常震撼之外，最大的影響，就是每周六到天母聖安娜之家服務的體會。

聖安娜之家是一個專門收留與照顧重度腦性麻痺患者的機構，也是我第一次接觸到重度腦性麻痺患者。

在此之前，我接觸的多是輕度腦麻患者，他們身體或顏面失調、走路歪斜、說話也不清楚，每次看到他們，我總是很心疼。

當我來到聖安娜之家，舉目所見是一個個躺在病床上蜷縮著身體的人們，他們的四肢扭曲在一起，眼神空洞，看起來年紀很小；但事實上，他們因為重度腦麻幾乎停止發育，外表看來是孩子，但實際年齡卻已經四、五十歲了，有些狀況好的還可以在地上爬行，狀況不好的則是終年躺在床上流口水。

他們因為沒有牙齒、無法咀嚼，一輩子吃的食物都是食物泥，而我們的工作就是在周六去幫忙餵食。

餵食的時候，會拿著一個裝滿稀飯的大碗，和一條很大的毛巾，餵進食物之後，患者因為不太能咀嚼吞嚥，便會將食物吐出來，這時候就要把吐出的稀飯再餵進去，並用毛巾幫他們擦口水。一來一往，一口口的稀飯餵完，常常都需要一兩個小時。

餵食過程中，我也會跟他們說話，每當他們對我笑時，我就覺得很有成就感，就更賣力跟他們說話。

可是事後，工作人員卻告訴我：「他們其實沒有意識，他們的笑不是笑，只是神經抽動。」

這個答案讓我很震撼，那時的我就想到佛家的「因果說」。

佛家因果相信「前世因，今世果」，相信「這輩子多行好事，下輩子就可以解脫超生」。

我想的是：「如果我們相信佛家因果，相信每個人透過這輩子努力都可以改變命運，那麼，眼前這群重度腦麻患者，他們從出生到死亡就是躺在這裡，他們可以在今生改變些什麼？他們這輩子來人世的意義又是什麼？」

畢業後，雖然無法再如以往前往聖安娜之家當志工，但多年來，在那裡的記憶一直深深烙印在我心裡，這個問題也一直盤旋在我的生命中。

直到有一天，我看到宥勝的一段訪問，他提到自己前往印度的垂死之家當義工，當下也想到與我類似的問題，之後的某一天，他突然體會到：這群天生有殘疾的人們就是這世界的肉身菩薩，他們用自身的殘缺來告訴我們：「生而健康、可思考、可改變的我們有多麼幸福，以及我們所擁有的一切是多麼值得感恩！」

後來，也有網友與我分享另一種說法，她說：「讀過一個理論，特殊的孩子是幫我們承擔了大自然中必然的遺傳變化機率，所以我們要心存感激，成為他們的代言人，協助他們。」

這兩種答案都讓我無比震撼，也無比安慰，之後，便以這樣的觀念擴及所遇到的一切。

在強調教育應普遍普及公平的現代，特殊生會被安置到班上，一個班級裡常常會有好幾個情緒、肢體或讀寫障礙的孩子。

這些孩子有時表達與眾不同，有時程度完全跟不上，還有身體的缺陷與辛苦，他們像是脆弱的幼苗，需要更多理解與照顧，也需要環境更友善的包容；只是，這些原本應該被保護的不同，卻常淪為被霸凌的下場，因為班級適應問題，有些老師不免對此感到不耐或心煩。

我也常因為這些孩子在班上，擔心自己處理不好與各種突發狀況而壓力沉重，可是，當我理解「特殊生是這世界的肉身菩薩」後，想法就改變了。

我想既然這是緣分，就代表上天認為我們有能力可以照顧他們。特殊生不該被視為負擔，而是讓我學會用一種更謙卑的心情來照顧對待；既然我們擁有比較多，就可以去付出更多，這才是上天給我們幸福健康的意義，也是人世的一切教導我們的道理。

於是，我把這樣的思考帶給學生：「特殊生的特殊不是他們願意的，如果可以，大家都想選擇跟『你們』一樣，可是命運如此，他們著實也非常辛苦。你們既然擁有這麼多，也能從對方身上體會這層道理，就該把你們擁有的一切用感恩知足的心回饋出來，他們需要你們的照顧，也需要你們的包容。

「你們的一切都是上天給予，應該感謝天，相信擁有的一切都有使命，而且憑什麼欺負那些天生就有缺陷的人。另一方面來說，這世界每個人都不完美、都特殊、都需要被接納包容，誰又有權利去評斷別人的優劣呢？」

特殊生是這世界的肉身菩薩，他讓我感恩，也讓我明白使命。

然而，我對特殊生的教育是：老師的愛是懂你的特殊，但不讓你特殊！

因為知道除了爸媽之外，可以影響他、理解他的，或許就是老師了，離開學校教育，出社會後，就不一定有那麼多人可以給他耐心和等待。

所以，即便心中有包容，但引導他的標準如同其他學生一樣，是用「出社會後的處境」在進行教育思考。

當他行為脫序時，我會說：「想想看，如果你以後在外面因為這種狀況而大吼大叫，你的老闆能接受嗎？」「如果你以後見到老闆時，都說這些他聽不懂的話，你的老闆會有耐心理解你？還是覺得你沒在點上，可能因此要你滾蛋呢？」

我不斷提醒自己「愛他不只是理解他，還要幫助他進入社會，被其他人所愛」，不斷用更高視野帶領他看到這些行為的問題跟盲點，每個學期都設定不同的行為標準，並在每次脫序時嚴格制止。

一個學期又一個學期，這孩子雖然不像其他學生能夠立即就懂，常常會回到原點，但也逐漸改變。

當老師給出愛，孩子也能明白我們愛他的苦心，就會願意跟從老師的行為設定慢慢有了進步。班上雖然不免還是有缺乏同理、不夠成熟的孩子，但也有更多善良溫暖的心靈。

教育不是選擇你想要教的對象，而是想辦法把你不想教的對象變成一個可教的人。

生命是如此無常短暫，我們應該用愛給別人更多包容和溫暖。

書籍介紹

本文摘錄自《最難的一堂課：充滿挑戰的教育現場，老師如何帶著愛和勇氣站在台上》，遠流出版

作者：陳怡嘉

你無法想像的台灣教育現場

獻給所有老師、家長，以及想為自己創造更好未來的孩子們

一本美編做稿時感動到哭的書

教育從來不簡單，願我們堅持初衷，勇敢發光！

身為老師，我很惶恐，但責任重大，也很有意義。

她曾抓到學生期中考作弊，學生不僅不認錯，還反咬一口：「是老師誣賴我！」

曾遇到天資聰穎的學生，對生活沒有任何目標，向她表示：「只要不餓死就好，剩下時間拿來打電動，這樣我幹嘛要上學？」

也曾在休業式的下午，被全心信賴的班長當面嗆聲：「你是一個很爛的老師！教書非常爛，帶班也非常爛，而且全班都這麼認為！」

這些令人灰心的事件，在當今的教育現場層出不窮，讓老師們每一次站上講台，彷彿自己也在上一堂戰戰兢兢的生存課。

然而，這些陰影的另一端，也有溫暖的陽光。

原本習慣用酸言酸語回應老師的班級，在開誠布公的溝通後，願意放下尖銳的態度，試著好好說話。

原本有著上學恐懼的復學生，努力堅持與她的約定，順利跟著同儕一起畢業。

原本動輒打架翹課、許多老師眼中的問題學生，最終找到學業動力，願意留校念書，改變了自己的人生軌跡。

怡嘉老師相信，這些挫折都是一次機會，讓身為老師的自己可以誠實且真摯地反省，面對問題。本書就是她重新回溯後的整理，其中有故事，有方法，但更多的是她站到學生角度後的發現。

她期待藉由這本書，讓老師們有參考，在前行的路上不覺得孤單無助；讓學生們可以藉他人故事思考自己的盲點，跳脫無意義的迴圈；也期待家長藉由這本書更了解孩子的真實面，用更好的教養拉近孩子的心。

教育從來不簡單，願我們堅持初衷，勇敢發光！

本書特色

獻給所有在第一線努力的老師們的暖心之作

永遠不要放棄成為一個好老師，不要放棄理念和價值，更不要因為一個人全盤否定自己！希望每一位老師都勇敢發光，把每一個星球都點亮！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰