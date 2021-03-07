2021/03/07,
教育

陳怡嘉《最難的一堂課》：​​​​​​​特殊生是這世界的肉身菩薩

陳怡嘉《最難的一堂課》：​​​​​​​特殊生是這世界的肉身菩薩
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

特殊生不該被視為負擔，而是讓我學會用一種更謙卑的心情來照顧對待。然而， 我對特殊生的教育是：老師的愛是懂你的特殊， 但不讓你特殊！

文：陳怡嘉

特殊生是這世界的肉身菩薩

「學務處！學務處！陳老師，學生現在在學務處！」電話那頭幫忙安撫學生的老師，來不及細聽我的詢問，便著急地不斷喊著。

「對不起，我現在要監考，請幫我先安撫他，我監考完就立刻過去。」電話這頭的我也緊張不已。

五分鐘後就要模擬考，我急著向班上說明接下來可能遇到的狀況，要大家在待會同學進教室後，不要刺激他，也希望大家穩定自己，盡可能不受環境影響，好好專心考試。

我嚴肅而著急，一邊也用訊息關心情況。

我的學生現在正在情緒崩潰邊緣，他平日溫順善良，但遇到「固著點」時就會崩潰爆炸。他非常介意自己「遲到」的行為，偏偏他是一個很難入睡、經常失眠的孩子。雖然我對他的情況非常了解，不在意他的失誤，總是安慰說：「沒關係，老師也會犯錯，老師可以理解你的不小心失誤，沒有那麼嚴重。」但他依然會陷入「遲到SOP」裡。

只要一遲到，他就會大聲地斥責自己、打自己的頭、要求自己不准搭運輸工具（從台北到蘆洲跑步上下學）、並在周末逼自己跑二十一公里，這些對自己的懲罰不因氣候改變，不論寒流或大雷雨，他依然堅持必須如此。

高三了，或許課業壓力讓他更難入睡。昨天，他再次因為遲到暴走，一到學校就在我座位旁情緒激動地大罵自己，我要他看著我的眼睛，慢慢緩和情緒說話。與他磨合了這麼久，我總是不捨他的這套模式，試圖引導他其他作法和轉念思考，但他有他的固著，所以，我也逐漸找出處理方式――安撫、尊重他的作法，給予安全提醒，甚至給他跑步後的糧食補給當精神支柱，這才是最好的辦法。

於是，我在安撫後，從抽屜拿出一包能量飲，跟他說：「這給你跑完後喝，老師為你加油。」他雙手接過，深深一鞠躬，才終於回教室繼續上課。

每天早上，我最擔心的就是這孩子的遲到，幸好他多半只遲到一天，第二天就會準時出現。

「老師，大晏還沒來。」沒想到，他今天再次遲到。這兩天是模擬考，他因此錯過了第一堂國文。

「媽媽，大晏現在還沒到學校喔。」我趕忙發訊息給家長。

「老師，他一早發現自己遲到後心情很激動，但八點四十分就已經出門了。」家長無奈表示。

我看看時鐘，現在已經十點，他還沒出現，到底去了哪裡呢？

過了約莫半小時，特教老師帶了我的寶貝上來，他看來依然情緒緊繃，口中唸唸有詞。我趕忙關心，但他卻越來越激動。

教室內，大家正在考第一次模考，我必須盡快讓他平靜，也得繼續監考。

於是，我帶他進到教室坐下，發下了考卷，跟他說：「遲到的問題我們等一下再說，現在同學在考試，你也必須考試，記得先做到保持安靜，不要影響其他人，我們先寫考卷。」他點點頭。

我回到講台環顧四周，看著其他孩子振筆疾書，也看著他眼神不定、唸唸有詞的樣子。眼淚突然就掉了下來……

大學時，媽媽鼓勵我利用課餘時間，多多做些公益活動。當時我除了暑假到醫院當外科病房的義工，看到非常多因為車禍或生病開刀、外型幾乎人不像人的病人，讓我非常震撼之外，最大的影響，就是每周六到天母聖安娜之家服務的體會。

聖安娜之家是一個專門收留與照顧重度腦性麻痺患者的機構，也是我第一次接觸到重度腦性麻痺患者。

在此之前，我接觸的多是輕度腦麻患者，他們身體或顏面失調、走路歪斜、說話也不清楚，每次看到他們，我總是很心疼。

當我來到聖安娜之家，舉目所見是一個個躺在病床上蜷縮著身體的人們，他們的四肢扭曲在一起，眼神空洞，看起來年紀很小；但事實上，他們因為重度腦麻幾乎停止發育，外表看來是孩子，但實際年齡卻已經四、五十歲了，有些狀況好的還可以在地上爬行，狀況不好的則是終年躺在床上流口水。

他們因為沒有牙齒、無法咀嚼，一輩子吃的食物都是食物泥，而我們的工作就是在周六去幫忙餵食。

餵食的時候，會拿著一個裝滿稀飯的大碗，和一條很大的毛巾，餵進食物之後，患者因為不太能咀嚼吞嚥，便會將食物吐出來，這時候就要把吐出的稀飯再餵進去，並用毛巾幫他們擦口水。一來一往，一口口的稀飯餵完，常常都需要一兩個小時。

餵食過程中，我也會跟他們說話，每當他們對我笑時，我就覺得很有成就感，就更賣力跟他們說話。

可是事後，工作人員卻告訴我：「他們其實沒有意識，他們的笑不是笑，只是神經抽動。」

這個答案讓我很震撼，那時的我就想到佛家的「因果說」。

佛家因果相信「前世因，今世果」，相信「這輩子多行好事，下輩子就可以解脫超生」。

我想的是：「如果我們相信佛家因果，相信每個人透過這輩子努力都可以改變命運，那麼，眼前這群重度腦麻患者，他們從出生到死亡就是躺在這裡，他們可以在今生改變些什麼？他們這輩子來人世的意義又是什麼？」

畢業後，雖然無法再如以往前往聖安娜之家當志工，但多年來，在那裡的記憶一直深深烙印在我心裡，這個問題也一直盤旋在我的生命中。

直到有一天，我看到宥勝的一段訪問，他提到自己前往印度的垂死之家當義工，當下也想到與我類似的問題，之後的某一天，他突然體會到：這群天生有殘疾的人們就是這世界的肉身菩薩他們用自身的殘缺來告訴我們：「生而健康可思考可改變的我們有多麼幸福以及我們所擁有的一切是多麼值得感恩！」

後來，也有網友與我分享另一種說法，她說：「讀過一個理論，特殊的孩子是幫我們承擔了大自然中必然的遺傳變化機率，所以我們要心存感激，成為他們的代言人，協助他們。」

這兩種答案都讓我無比震撼，也無比安慰，之後，便以這樣的觀念擴及所遇到的一切。

在強調教育應普遍普及公平的現代，特殊生會被安置到班上，一個班級裡常常會有好幾個情緒、肢體或讀寫障礙的孩子。

這些孩子有時表達與眾不同，有時程度完全跟不上，還有身體的缺陷與辛苦，他們像是脆弱的幼苗，需要更多理解與照顧，也需要環境更友善的包容；只是，這些原本應該被保護的不同，卻常淪為被霸凌的下場，因為班級適應問題，有些老師不免對此感到不耐或心煩。

我也常因為這些孩子在班上，擔心自己處理不好與各種突發狀況而壓力沉重，可是，當我理解「特殊生是這世界的肉身菩薩」後，想法就改變了。

我想既然這是緣分，就代表上天認為我們有能力可以照顧他們。特殊生不該被視為負擔，而是讓我學會用一種更謙卑的心情來照顧對待；既然我們擁有比較多，就可以去付出更多，這才是上天給我們幸福健康的意義，也是人世的一切教導我們的道理。

於是，我把這樣的思考帶給學生：「特殊生的特殊不是他們願意的，如果可以，大家都想選擇跟『你們』一樣，可是命運如此，他們著實也非常辛苦。你們既然擁有這麼多，也能從對方身上體會這層道理，就該把你們擁有的一切用感恩知足的心回饋出來，他們需要你們的照顧，也需要你們的包容。

「你們的一切都是上天給予，應該感謝天，相信擁有的一切都有使命，而且憑什麼欺負那些天生就有缺陷的人。另一方面來說，這世界每個人都不完美都特殊都需要被接納包容誰又有權利去評斷別人的優劣呢

特殊生是這世界的肉身菩薩，他讓我感恩，也讓我明白使命。

然而，我對特殊生的教育是：老師的愛是懂你的特殊，但不讓你特殊！

因為知道除了爸媽之外，可以影響他、理解他的，或許就是老師了，離開學校教育，出社會後，就不一定有那麼多人可以給他耐心和等待。

所以，即便心中有包容，但引導他的標準如同其他學生一樣，是用「出社會後的處境」在進行教育思考。

當他行為脫序時，我會說：「想想看，如果你以後在外面因為這種狀況而大吼大叫，你的老闆能接受嗎？」「如果你以後見到老闆時，都說這些他聽不懂的話，你的老闆會有耐心理解你？還是覺得你沒在點上，可能因此要你滾蛋呢？」

我不斷提醒自己愛他不只是理解他還要幫助他進入社會被其他人所愛，不斷用更高視野帶領他看到這些行為的問題跟盲點，每個學期都設定不同的行為標準，並在每次脫序時嚴格制止。

一個學期又一個學期，這孩子雖然不像其他學生能夠立即就懂，常常會回到原點，但也逐漸改變。

當老師給出愛，孩子也能明白我們愛他的苦心，就會願意跟從老師的行為設定慢慢有了進步。班上雖然不免還是有缺乏同理、不夠成熟的孩子，但也有更多善良溫暖的心靈。

教育不是選擇你想要教的對象，而是想辦法把你不想教的對象變成一個可教的人。

生命是如此無常短暫，我們應該用愛給別人更多包容和溫暖。

書籍介紹

本文摘錄自《最難的一堂課：充滿挑戰的教育現場，老師如何帶著愛和勇氣站在台上》，遠流出版

作者：陳怡嘉

你無法想像的台灣教育現場
獻給所有老師、家長，以及想為自己創造更好未來的孩子們
一本美編做稿時感動到哭的書

教育從來不簡單，願我們堅持初衷，勇敢發光！

身為老師，我很惶恐，但責任重大，也很有意義。

她曾抓到學生期中考作弊，學生不僅不認錯，還反咬一口：「是老師誣賴我！」
曾遇到天資聰穎的學生，對生活沒有任何目標，向她表示：「只要不餓死就好，剩下時間拿來打電動，這樣我幹嘛要上學？」
也曾在休業式的下午，被全心信賴的班長當面嗆聲：「你是一個很爛的老師！教書非常爛，帶班也非常爛，而且全班都這麼認為！」

這些令人灰心的事件，在當今的教育現場層出不窮，讓老師們每一次站上講台，彷彿自己也在上一堂戰戰兢兢的生存課。

然而，這些陰影的另一端，也有溫暖的陽光。

原本習慣用酸言酸語回應老師的班級，在開誠布公的溝通後，願意放下尖銳的態度，試著好好說話。
原本有著上學恐懼的復學生，努力堅持與她的約定，順利跟著同儕一起畢業。
原本動輒打架翹課、許多老師眼中的問題學生，最終找到學業動力，願意留校念書，改變了自己的人生軌跡。

怡嘉老師相信，這些挫折都是一次機會，讓身為老師的自己可以誠實且真摯地反省，面對問題。本書就是她重新回溯後的整理，其中有故事，有方法，但更多的是她站到學生角度後的發現。

她期待藉由這本書，讓老師們有參考，在前行的路上不覺得孤單無助；讓學生們可以藉他人故事思考自己的盲點，跳脫無意義的迴圈；也期待家長藉由這本書更了解孩子的真實面，用更好的教養拉近孩子的心。

教育從來不簡單，願我們堅持初衷，勇敢發光！

本書特色

  • 獻給所有在第一線努力的老師們的暖心之作
  • 永遠不要放棄成為一個好老師，不要放棄理念和價值，更不要因為一個人全盤否定自己！希望每一位老師都勇敢發光，把每一個星球都點亮！
(0115)《最難的一堂課》立封2
Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰