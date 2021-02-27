深入倫敦Ben Uri美術館展覽《藝術出走》：書寫移民藝術史，回應英國脫歐的百變政局

隨著2020年結束，英國脫歐的過渡期也邁入尾聲，2021年開始它將只是地理上的歐洲，以往機場出入境的歐盟快速通道也將關閉，歐洲人的身分再次退回1973年以前，被英國政府視為「移民」。然而政治上的定論，是否能緩解移民議題為社會帶來的衝擊？若選擇一條抹除外來影響的道路，往後英國的文化面貌是否將黯然失色？美術館及博物館作為回應社會思潮的「思想坦克」（Think Tank），從沒有在這場辯論中缺席。

從猶太美術展回視移民歷史

2019年9月，當英國政壇仍在和歐盟談判去留問題，而舉國上下人心惶惶之際，倫敦Ben Uri美術館曾在西敏寺市內的12星藝廊（12 Star Gallery）舉辦展覽《藝術出走：1939年，一個非常不同的歐洲》（Art-Exit： 1939 A Very Different Europe），展出約20位移民藝術家的作品。

名單中羅列了「愛的畫家」馬克．夏卡爾（Marc Chagall）、20世紀最重要的肖像畫家之一，同時也是心理學家佛洛伊德孫子的盧西安．佛洛伊德（Lucian Freud），以及啟發維也納表現主義運動的奧地利畫家奧斯卡．柯克西卡（Oskar Kokoschka）。他們的共通點在於具有猶太血統、都在納粹政權下被迫離開家園，並且在流亡途中短暫駐足或永久居留在英國。

Photo Credit： © Claire Chu 展覽開幕前幾小時「歐洲之家」外排起了等候隊伍。

展出時逢二次大戰爆發80週年，地點又位於歐洲社群的倫敦總部「歐洲之家」（Europe House），讓這場展覽被評為「高度政治化」[1]、「生動提醒了人們，超民族主義（Super-Nationalism）以及虛榮的愛國主義如何輕易引發暴力、絕望，以及經濟和社會上的混亂。」[2]

12星藝廊向來將策展焦點放在「身分認同、國境邊界和族群平等」，成立以來長期探索不同文化傳統之間對話的可能性。此次把發言權交給Ben Uri美術館，透過該館典藏品和長期借展的私人藏品，將時空牽引回二戰後的歐洲移民路徑。

有別於報導中用紀實手法客觀呈現的黑白身影，一幅幅畫作裡乘載的是第一人稱的旅路見聞和內心情感：猶太族裔聚集區（ghetto）裡揮舞著拳頭大聲反抗的女人、前往下一座城市前短暫駐足的擁擠渡口、疲憊不堪的流亡者前來回巡邏的拘留營看守員、妻兒臨別時的面容……一幕幕輪迴的地獄，在不同心靈刻下傷痕，倖存的時刻化為感性色彩轉錄於畫布，如同一首多聲部合唱的人性輓歌。

Photo Credit： © Jamie Smith 《藝術出走：1939年，一個非常不同的歐洲》展出現場。

這段人類史上的集體創傷記憶，若幻化成一張臉孔，或許可用伊娃．法蘭克福特（Eva Frankfurther）的〈無國之人〉（Stateless Person）來表述。半身肖像中，無名人物背離光源朝左方垂首，臉龐和側身似乎即將消融在畫面邊界陰影處。從剃光的頭頂和特徵不明的五官猜不出性別或種族，但領口敞開的灰色無領上衣，明顯透著一絲凌亂與疲憊。

這幅油畫被柏林出身的猶太女性藝術家法蘭克福特定位為「整體人性的共像」，黯淡眼神和噤默表情，彷彿由無數戰亂下流離失所的人民肖像覆疊而成。1962年在Ben Uri美術館展出時，報社《猶太編年史》（The Jewish Chronicle）將這幅作品評為：「富有同情心但不多愁善感，可視為一種典型卻不失個性。」[3]

Photo Credit： ©Eva Frankfurther estate 伊娃．法蘭克福特，〈無國之人〉，約1955年，油彩、紙張，76 x 55公分。

與之對比下，被無數人崇拜、服從、懼怕、痛恨過的獨裁者圖像，在展覽中以滑稽面貌現身。阿諾．達格尼（Arnold Daghani）直至70歲之後，才願意重訪年少時期身處勞動營的記憶，他用報紙拼貼出〈諷刺漫畫：希特勒〉。雖然能遠遠認出著名的小鬍子和額頭上一撮黑髮，靠近細看會發現臉部輪廓是一具女人的胴體，豐滿乳房剛好遮住眼睛部位，上緣還被幽默地添上兩道眉毛。

這件作品周圍展示著雨果．達欣格（Hugo Dachinger）在拘留營中的自畫像、喬治．葛羅茲（George Grosz）的友人被納粹軍官嚴刑拷打的牢獄紀錄，和恩斯特．艾森梅耶（Ernst Eisenmayer）所繪的拘留營高牆和冷清街道。希特勒的面孔在這三幅作品中間，顯得窘迫而面目模糊。

Photo Credit： ©Arnold Daghani estate 阿諾．達格尼，〈諷刺漫畫：希特勒〉，1978年，油墨與鋼筆、紙張，54 x 38公分。

一座書寫移民藝術史的美術館

從成立背景和收藏方向來看，Ben Uri美術館對這場展覽的促成並非偶然。1915年起家於倫敦東部白教堂地區，Ben Uri美術館由流亡（émigré）到英國的俄羅斯藝術家拉札．貝森（Lazar Berson）成立，館內專營猶太藝術家作品，在猶太族裔聚集區（ghetto）裡，提供難以融入主流藝術圈的工匠和藝術家們發聲的場域。

106年的歲月中，美術館曾一度因為容身的猶太會堂被出售而失去實體館所。爾後在2002年遷徙到倫敦西北方聖約翰伍德社區的現址。目前館內收藏由445位藝術家創作的1500多件作品，其中超過6成是移民藝術家。除了猶太裔創作者之外，近年來透過策略性的館藏出售（deaccession），將收藏範圍擴及二戰時期在納粹德國迫害下流亡的歐洲藝術家。此外策展人也特別統計出約占總體名單三分之一的女性藝術家，表現出對族群和女性議題的高度關注。

Photo Credit： ©Ben Uri Gallery and Museum Ben Uri美術館位於聖約翰伍德社區的現址外觀。

這份關注不僅限於猶太族群在歷史上的數度流亡和離散，也著眼於他們對英國藝術史造成的影響。自1925年首場展覽開始，Ben Uri美術館致力回應猶太藝術家的展出需求，期間集結成龐大的文獻檔案和出版品，為「1900年以來猶太人和移民對英國視覺藝術的貢獻」這個研究命題提供豐富史料，逐年建立起「猶太藝術」的定位和論述。

藏品中現有12件法蘭克．奧爾巴赫（Frank Auerbach）和3件里昂．科索夫（Leon Kosoff）作品，兩人和盧西安．佛洛伊德（Lucien Freud）一併在《從霍加斯到班克斯的英國藝術故事》（The Story of British Art from Hogarth to Banksy）一書中，被瓊斯．喬納森（Jonathan Jones）譽為「為平庸的英國現代藝術，帶來粗擴而寫實的歐洲現代主義風格」。[4]

Photo Credit： ©Lazar Berson estate 創辦人拉札．貝森為Ben Uri美術館的前身「Ben Uri美術社」設計的圖樣。 拉札．貝森，設計給Ben Uri美術社的圓形圖樣，約1915年，彩墨、紙張，44 x 44公分。

20世紀初期，英國仍處於維多利亞時期，當時歐陸蔚為流行的現代主義藝術，包含立體主義、表現主義、印象派、超現實主義等，在英國藝術圈眼裡極具顛覆性，大多數人抱持遲疑、保守的態度。而後隨著納粹掌權，自由描繪女體和社會底層人物的數百位藝術家，被崇尚古典的希特勒視為「病態、違反道德」，不僅冠上頹廢藝術（Degenerate Art）罪名，創作活動也被德國政府大規模查抄和禁止。

其中一部分人口輾轉遷徙到了英國，藉著教學與創作啟發了新一代藝術家，朝向更為奔放且情感濃烈的風格形式靠攏。正因為外來藝術家在文化層面上的影響力，《藝術評論》（Art Review）在2020年7月時曾詰問，英國脫歐後的新制度是否將導致「創意的終結」？

Photo Credit： ©Frank Auerbach, courtesy Marlborough Fine Art, London. 法蘭克．奧爾巴赫，〈莫寧頓新月於夏日早晨II〉，2004年，油彩、木板，51 x 51公分。

Photo Credit： ©The Estate of Leon Kossoff 里昂．科索夫，〈春天時斯皮塔佛德市場街的基督教堂〉，1992年，蝕刻銅板、紙張，59.5 x 40.5公分。

美術館的數位出走

在漸趨孤立而封閉的國境之內，Ben Uri美術館又該如何持續輸出策展觀點，強化觀眾對於移民藝術的了解和認同？邁入21世紀後，倫敦市中心藝文場所的興起，使得人流不易進入這間位於西北方住宅區的美術館。

作為中小型館所及慈善組織，近年來Ben Uri美術館有意識地反思如何突破實體疆界，主動向外聯繫潛在觀眾。2019年發表全新數位策略後，透過建立完整典藏資料庫、文獻檔案線上化、推出線上展廳和影音平台等舉措，讓Ben Uri美術館得以在2020年疫情正盛的時候，以「全英國第一間全方位虛擬博物館」之姿，移民到線上世界。

Photo Credit： ©Ben Uri Gallery and Museum 館藏數位資料庫以移民藝術家的國籍、流派、學校和流亡地點為關鍵字，強化了藏品和策展概念之間的連結。

虛擬博物館上線後，根據館方統計，在3個月內創造比歷年平均參訪人數高出35倍的網路訪客，不僅加速策展概念和學術資訊在年輕群眾之間的傳遞，也讓館方能夠大膽把半數實體展場轉型為圖書館，和專門為失憶症患者設計的藝術治療工作坊。線上激發討論和研究氛圍的同時，線下也推廣移民藝術蘊含的生命主題，如記憶、創傷、死亡等，服務高齡者為主的在地社群。

Photo Credit： © Claire Chu 地下一樓的圖書館，蒐羅了歷屆展覽出版品，和以猶太藝術家、藝術史為主題的書籍。

在移居倫敦40年後，生於柏林的猶太藝術家愛絲．邁德納（Else Meidner）曾說：「有些植物無論將它移植到哪裡都能繁衍生息，但我永遠無法（在倫敦）紮下新的根。」[5]在2020年9月出版的研究報告中，海外發展組織（Overseas Development Institute）也提出，英國公民雖然認可移民在經濟和文化層面的貢獻，對於他們的態度仍然「分歧且充滿矛盾」[6]。

可見脫歐並不是移民議題的終結，往後地區型美術館如何經營相關題目的討論空間，並透過典藏和展示保存多元族群的心靈地貌？Ben Uri美術館的作法和回應，在當今社會或許是個值得借鑑的案例。

註釋

[1]Lucie-Smith, Edward. “Art Exit 1939 – A Very Different Or Analogous Europe”. Artlyst, 18 Jul. 2019.Accessed 24 December 2020.

[2]#SharedEurope – EXIT： 1939 A Very Different Europe”. Eunic London. europe.org.uk/. Accessed 24 December 2020.

[3]”Stateless Person”. Ben Uri Collection.Accessed 24 December 2020.

[4]Jones, Jonathan. “How Jewish émigrés brought the best of German art to Britain”. The Guardian, 16 Jul. 2015.Accessed 24 December 2020.

[5]”ELSE MEIDNER (1900-1987) More than a famous painter’s wife”. Juedisches Museum Frankfurt.Accessed 24 December 2020.

[6]Dempster, Helen, et al. “Public attitudes towards immigration and immigrants- What people think, why, and how to influence them”. Overseas Development Institute (ODI), Sept. 2020.Accessed 24 December 2020.

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航