【圖輯】「看哪，蛋白質在飛！」肯亞農民把可怕的蝗蟲災害，變成季節性收入

肯亞正在與幾十年來最嚴重的蝗災對抗，但新創的再生農業公司「The Bug Picture」，希望將這些害蟲轉化為利潤，並為絕望的人們帶來新希望；他們的農田和賴以為生的產業，正遭到蝗蟲的大肆破壞。

科學家們說，海水溫度上升產生更多雨水，讓處於休眠狀態的蝗蟲卵逐一孵化，讓每一波蝗蟲來襲的強度更強，且越來越頻繁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「The Bug Picture」正在肯亞中部，與萊基皮亞（Laikipia）、伊西奧洛（Isiolo）和桑布魯（Samburu）的地方社區合作，捕捉蝗蟲並碾磨它們，將它們轉化為富含蛋白質的動物飼料，或是農場的有機肥料。

「我們正試圖在絕望中創造希望，並幫助這些社區改變他們的觀念，將蝗蟲視為一種季節性作物，可以有所收穫並出售。」「The Bug Picture」的創始人蘿拉・史丹佛（Laura Stanford）說。

在肯亞中部的萊基皮亞，成群的蝗蟲正在吞噬著莊稼和其他植物。「The Bug Picture」瞄準了五公頃以下、不適合噴灑殺蟲劑的人居地帶。

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蝗蟲群一天可以飛行約150公里 ，每平方公里的蝗蟲數量可以多達4000萬到8000萬隻，十分驚人。

「當蝗蟲飛入農場時，就會毀壞了所有的農作物。有時候數量太多了，甚至會讓人分不清哪些是農作，哪些是蝗蟲。」當地農民約瑟夫・梅加（Joseph Mejia）如是說。

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「The Bug Picture」支付給梅加和他的鄰居，每公斤蝗蟲50肯亞先令（0.4566美元）的價碼。據史丹佛說，2月1日至18日期間，這個計劃就有多達1.3噸蝗蟲的『收成』。史丹佛說，她受到了巴基斯坦一個政策的啟發，該政策由巴基斯坦國家農業研究委員會（Pakistan Agricultural Research Council）監督。

梅加（左）晚間拿著手電筒捕蝗蟲｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

他們趁著蝗蟲晚上在灌木叢和樹上休息時，用手電筒照明，以聚光方式捕捉。

「這個社區的人們正在收集蝗蟲，只要收集到一定數量，就會趁斤論兩給對應的金額。」「The Bug Picture」的工作人員艾伯特・萊馬蘇拉尼（Albert Lemasulani）如是說。

這些蝗蟲將被粉碎並曬乾，然後碾碎並加工成粉末，用於動物飼料或有機肥料。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航