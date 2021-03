《全球MBA必讀50經典》：「艱難困苦，玉汝於成」——日本「經營之神」松下幸之助的一生

文:永井孝尚

第42書《幸之助論》約翰・科特 著

本書是松下電器(現名Panasonic)創辦人松下幸之助的傳記。

雖說是傳記,但風格跟日本人撰寫的幸之助傳記不太一樣。

本書是世界級領導學權威科特所寫的唯一一本經營者傳記。

研究領導學20年的科特,一直都想「站在領導學的觀點分析經營者個人後,為其寫傳記」。科特在得知幸之助的存在後,花了七年的時間完成這本書。

幸之助生於全球經濟蕭條、烽火連天的年代。不同於現在這個時代,當時幾乎沒有未來可言。

而且從照片看來,年輕時的幸之助不苟言笑,沒有一絲領袖氣息。他不擅長在眾人面前發言,也無法迅速想出好主意,不像對手——SONY創辦人盛田昭夫一樣引人矚目,再加上他體弱多病,時常臥病在床。

不過,每當陷入困境,幸之助總能將危機化為轉機,一步步成長為領袖。日本人常將幸之助美化成「經營之神」或「偉人」,擁有豐富領導學研究經驗的科特則是透過自己的觀點,滴水不漏地調查了幸之助的一生,在書中具體描述幸之助是如何在人生各階段培養出領袖氣質。

成長過程(0歲∼22歲)

1894年,幸之助出生在和歌山的和佐村。他有七名手足,加上雙親全家共十人。

他原本家境富裕,但父親在他四歲時做稻米期貨失敗,一家陷入貧困。他小學的成績在100人中排45名。

幸之助九歲時到大阪當學徒,在腳踏車店過著「一天工作16小時,全年無休」的生活。在這六年間,幸之助打穩了會計、銷售和商業買賣的基礎。

15歲時,他從當時正在普及的電氣中感受到未來性,轉而到大阪電燈(現在的關西電力)當技師。

20歲時,跟相親認識的井植梅之結婚。

不過,大阪電燈一天的工作時間只有3∼4小時,讓他很不滿足。這時候他的健康狀況也亮起紅燈,出現血痰等結核初期症狀。他的雙親和兄姊相繼過世,原本的十人家庭只剩下三人,他開始擔心「自己會不會也撒手人寰」。這時候他提出新的燈座設計案,遭到上司駁回。

神奇的是,在他興起「辭職」的念頭後,身體狀況竟逐漸轉好,於是他決定自立門戶。

企業家(22歲∼37歲)

離開公司後,他只剩下存了五個月的100日元和四名夥伴(妻子、妻子的弟弟和兩名友人)。他將自家長屋的兩個房間改造成工廠。

但沒人知道燈座的製造方法。他向過去在大阪電燈認識的同事討教製作技術後,也被客戶以「我們不跟岌岌可危的公司做生意」為理由拒絕,業績慘澹。這時候兩名友人決定退出,剩下的三個人只好過著典當籌錢的生活。某天,客戶突然跟他說:「我們需要一千個電扇零件,希望你能盡快給我們。」於是他開始連續一個月每天工作18個小時,趕工交件後,拿到了160日元(當時八個月份的薪水)的報酬,公司也有了一絲生機。之後客戶持續下單,他創立了「松下電氣器具製作所」,經營逐漸上軌道。

這個時期,幸之助全面掌握了事業的基礎。他改良競爭產品,用低於市價的價格販售,徹底節約實施低成本,把員工當成家人對待,靈活且迅速地開發新產品。他像這樣確立基本原則,帶領公司成長。

據幸之助的內弟井植歲男(之後的三洋電機創辦人)所述,當時的幸之助「對工作的熱情高人一等,但能力平凡」。幸之助體弱多病,經常臥病在床,東想西想就容易失眠,血壓也居高不下,但每次只要在工作上遇到困難,他的身體狀況就會奇蹟似地復原。

1929年,身體狀況惡化的幸之助正在靜養,此時正逢世界金融恐慌,松下電器的業績跌了一半。其他同業不是破產就是裁員,松下電器的經營團隊也認為「只有大幅裁員這條路可走」。這時候幸之助突然恢復精神,在靜養處向經營團隊發出指令:「把產量減半,絕對不能裁掉任何一個人。把工廠的工作時間改成半天,大家一起銷售庫存。」員工聽到這個方針都鼓掌叫好。於是,松下電器順利解決掉過多的庫存,重振旗鼓。

之後,松下電器也進入收音機和電池等市場,獲得全日本最高的市佔率。

受到重視的員工為了提高生產性,更努力工作,做出品質更好、更便宜的產品,並想出最優秀的銷售策略。此時,松下電器成長為擁有一千名員工的大企業。

成為風格獨特的領導人(37歲∼52歲)

某天,幸之助接到天理教的邀請,前往奈良縣天理市參觀天理教本部。他發現教友們無怨無悔地勤奮奉獻,明明得不到報酬,卻依然滿臉幸福地賣力工作。

這段經驗讓幸之助陷入深思。

「如果企業也能成為像宗教一樣有意義的組織,員工們會不會覺得更滿足,工作得更認真呢?」 1932年,幸之助在員工和幹部面前說道:「產業人的使命是克服貧困,將整個社會從貧困中拯救出來,帶來富足。」接著他撈起從水管流出來的水,繼續說道:「企業的責任是把大眾需要的東西,變得像自來水一樣便宜。只要能實現這點,就能從根本消除貧困。」

不擅言語的他,一字一句都充滿熱情,深入人心。演說結束後,有數十人上台發表感言。之後,幸之助整理出「松下電器應遵守的精神」,讓員工每天早上朗讀。他的想法是:「人有時候會淪為脆弱本性的奴隸,但若有遠大的目標,天天思考,人就會一步步接近目標,成為更優秀、更幸福的人類。」

Photo Credit: 三采出版

這七條精神深植員工的心中,成為松下電器的行動規範。即使員工人數攀升,大家依然能團結一致,提高公司的競爭力。美國最早的企業價值宣言是嬌生公司在1940年代發表的「我們的信條」,幸之助比嬌生早了整整10年。

此外,他重新編制公司的事業部,大動作改變組織構造,改成大幅委讓權限的事業部制。幸之助認為,「企業成長停滯的原因不是市場,而是經營人才不足」,因此他趕在公司陷入大企業病前,縮小組織,將權限委讓給每位員工,激發員工的創造力及動力,培養具備經營能力的人才。體弱多病的幸之助只能依賴他人,事業部制是順其自然生成的制度,改用此制度後,幸之助也培育出多位領導人。

不過,正值顛峰的事業卻突然急轉直下。

綜合型領袖風範(52歲∼ 76 歲)

第二次世界大戰結束後,50歲的幸之助失去了一切。

戰爭中,松下電器成了軍需工廠,戰爭結束後,欠下了巨額的債務。

GHQ(同盟國總司令部)認為「財閥是舊日本軍的軍產複合體的元凶」,實行財閥解體政策。松下電器也被認定為財閥,接到解散命令,幸之助背負個人巨債,遭到公司放逐,松下電器也遭到分割。但從此時開始,幸之助展開了驚人的復活之路。

終戰隔日,幸之助召集主要幹部,跟他們說:「我們必須承擔重建國家的任務。這不單純只是使命,而是我們的責任。」

幸之助還參加戰後結成的勞動組織的成立大會,上台跟大家打招呼。在三分鐘的致詞中,他提到:「我相信大家。經營方跟勞動組織一定能互相扶持。」得到一片歡呼。

得知幸之助遭公司放逐後,有93%的勞動組織成員簽名聯署,「希望幸之助繼續留任社長」。據說當時的商工大臣因為太常收到「撤換領導人」的請願書,在收到松下勞動組織的請願書時,還嚇到忍不住放聲大笑。1950年,幸之助花了四年的時間重返松下電器。

在這數年間,幸之助不斷問自己:「人類為什麼會陷入如此難堪的狀況?在追求和平和繁榮的同時卻自我破壞,這難道是人類的天性嗎?」在自問自答的過程中,他逐漸蛻變為一名擁有強烈意識、先見之明、能夠鼓舞大眾的傑出經營者。被迫長時間深入思考的他,練就了一身勇氣與膽量,將原本以社會為中心的願景,改成更遠大的社會目標。

幸之助感受到海外學習的重要性,在56歲那年首度前往海外出差。繁榮的美國激起了他旺盛的挑戰心。他與飛利浦公司技術合作,導入海外技術,創設了中央研究所。松下電器重新上了軌道,開始成長。

隨著技術不斷提升,松下電器在國際間的評價也愈來愈高,成長為國際型企業。

理想的領袖風範(76歲∼ 94歲)

幸之助在66歲出任會長,79歲退居顧問,脫離公司的日常業務,但他並未退休,他想「研究人類的本質」,便取「繁榮帶來和平與幸福」的第一個字母,成立PHP研究所,投入大量的時間撰寫了46本書。

他認為「政治家欠缺願景。沒有真正的領導者」,希望能培育出行政、政治的領導人才,故於同一時期創立松下政經塾。

在晚年的20年間,幸之助所做的一切都是在幫助他人學習。

他樂於學習、持續成長的態度,終其一生都沒有改變。

幸之助晚年參加某次午宴時,牛排只吃了一半,就請人叫主廚出來。他對緊張地站在他面前的主廚說:「牛排非常好吃,但我沒什麼食慾,吃不太下。我之所以請你過來,是因為怕剩這麼多你會介意。」

儘管已經邁入晚年,他依然不忘關心他人,謙虛又率直地透過大小事學習。

若用一句話來形容幸之助的一生,那就是「艱難困苦,玉汝於成」。

幸之助從60多年前就開始實踐Book32《追求卓越》介紹的經營方法,他也是柯林斯在Book34《從A到A+》中提到的「第五級領導」。他沒有特殊的才能,透過無數的逆境學習,不斷成長,經過漫長的時光淬鍊,蛻變為一名強大的領導者。

現代的競爭和變化都比以往更加劇烈,有辦法在現在這個時代大顯身手的人,正是像幸之助一樣活到老學到老、擁有學習慾望和能力的人。本書告訴我們,只要保有一顆謙虛又率直的心,無論活到幾歲,都能從各種經驗中學習。

書籍介紹

本文摘錄自《全球MBA必讀50經典》,三采出版

作者:永井孝尚

譯者:張翡臻

全球熱銷突破100萬冊!

只要你是上班族、開公司的創業家、就讀MBA的高管人士

就該對這50本書「至少有點概念」!

前IBM行銷經理永井孝尚,嚴選全球MBA菁英必讀50本選書,

每本選書都為讀者畫重點總整理,平均一本選書內容在8頁之內濃縮整理完畢,

佐以圖表方式呈現,再複雜的理論也能在3分鐘內完全吸收。

全書共6大章節「策略」、「顧客」、「創新」、「行銷」、「領導」、「育才」,

收錄商業經典如《影響力》、《從0到1》、《競爭策略》等書,

快速理解商場常用概念如「競爭策略」、「創新困局」、「藍海策略」、「精益創業」、「青色組織」等,立刻比別人高了一個檔次。

第1章 策略:

隨著時代變化,策略方法也必須進化。但是,卻沒有100%應對各種變化和情況的策略論。所以,我們必須多看實例,從中取出能應用的部分和獨特發想。本章從1981年出版的《競爭策略》為首,為各位讀者介紹必讀的10本策略名著。

第2章 顧客:

顧客是商業行為中最重要的資產。但是,顧客的種類和來源百百種,對各企業、各職種來說,必須看清楚誰才是你真正的顧客,而他們又會花錢買怎樣的商品、服務,一切都要從解構你的顧客模樣開始。而商場上的創新也與顧客息息相關,本章藉6本名著,介紹顧客的行為和樣貌。

第3章 創新:

社內創業和新創的方法論影響著企業的規模和永續,何謂不被時代淘汰的創業、創新,就從這10本名著開始理解。

第4章 行銷:

市場規模與定位因人和企業而異,如果只關注在市場大小太過狹隘,所以本書收錄製程(Product)、行銷(Promotion)、價格(Price)和管道(Place)合稱4P的內容,品牌戰略也會一併討論,共5本。

第5章 領導:

介紹組織和領導的本質,本章除了經典的領導論之外,還會介紹近年的領導管理名著,共11本。

第6章 育才:

有了人,才會有商業行為和模式,回歸對人的探索和本質的了解,是不可或缺的一步。本章囊括動機理論、行為經濟學、心理學等面向的研究,共8本。

50本書一次讀完

第1書《競爭策略:產業環境及競爭者分析》麥可・波特 著

第2書《競爭論》麥可・波特 著

第3書《明茲伯格策略管理》亨利・明茲伯格 著

第4書《瞬時競爭策略:快經濟時代的新常態》莉塔・岡瑟・麥奎斯 著

第5書《好策略・壞策略》魯梅特 著

第6書《競合策略:商業運作的真實力量》亞當・布蘭登伯格 著

第7書《競爭大未來》蓋瑞・哈默爾、C. K.普哈拉 共著

第8書《策略管理與競爭優勢》傑・巴尼 著

第9書《Dynamic Capabilities and Strategic Management(暫譯:動態能力策略)》大衛・提斯 著

第10書《知識創造企業》野中郁次郎、竹內弘高 共著

第11書《The Loyalty Effect(暫譯:顧客忠誠度效力)》弗雷德里克・瑞克赫爾德 著

第12書《The Ultimate Question 2.0(暫譯:終極問題2.0)》弗雷德里克・瑞克赫爾德 著

第13書《跨越鴻溝》傑佛瑞・墨爾 著

第14書《創新的兩難》克雷頓・克里斯汀生 著

第15書《創新者的解答》克雷頓・克里斯汀生 著

第16書《創新的用途理論》克雷頓・克里斯汀生 著

第17書《什麼是企業家?》約瑟夫・熊彼得 著

第18書《The Four Steps to the Epiphany(暫譯:創業四步驟)》史蒂夫・布蘭克 著

第19書《精實創業:用小實驗玩出大事業》艾瑞克・萊斯 著

第20書《追求超脫規模的經營:大野耐一談豐田生產方式》大野耐一 著

第21書《迎變世代:臥底經濟學家,教你用失敗向成功對齊》提姆・哈福特 著

第22書《從0到1》彼得・提爾 著

第23書《藍海策略》金偉燦、芮妮・莫伯尼 共著

第24書《航向藍海》金偉燦、芮妮・莫伯尼 共著

第25書《IDEA物語》湯姆・凱利 著

第26書《自造者時代:啟動人人製造的第三次工業革命》克里斯・安德森 著

第27書《Building Strong Brands(暫譯:品牌優勢策略)》大衛・艾克 著

第28書《精準訂價:在商戰中跳脫競爭的獲利策略》赫曼・西蒙 著

第29書《免費!揭開零定價的獲利祕密》克里斯・安德森 著

第30書《Permission Marketing(暫譯:許可式行銷)》賽斯・高汀 著

第31書《Strategic Selling(暫譯:策略販售)》R・B・米勒 著

第32書《追求卓越:探索成功企業的特質》畢德士、華特曼 共著

第33書《基業長青》詹姆・柯林斯 著

第34書《從A到A+》詹姆・柯林斯 著

第35書《日本的優秀企業研究》新原浩朗 著

第36書《Reinventing Organizations(暫譯:重塑組織)》佛雷德利・拉盧 著

第37書《領導人的變革法則》約翰・科特 著

第38書《The Corporate Culture Survival Guide(暫譯:企業文化生存指南)》艾德・夏恩 著

第39書《誰說大象不會跳舞?》路・葛斯納 著

第40書《勇往直前:我如何拯救星巴克》霍華・舒茲 著

第41書《永不放棄:我如何打造麥當勞王國》雷・克洛克 著

第42書《幸之助論》約翰・科特 著

第43書《Why We Do What We Do(暫譯:動機與行動)》愛德華・L・德西 著

第44書《Finding Flow(暫譯:尋找心流)》米哈里・契克森米哈伊 著

第45書《給予:華頓商學院最啟發人心的一堂課》亞當・格蘭特 著

第46書《誰說人是理性的!消費高手與行銷達人都要懂的行為經濟學》丹・艾瑞利 著

第47書《誰在操縱你的選擇:為什麼我選的常常不是我要的?》希娜・艾恩嘉 著

第48書《影響力:讓人乖乖聽話的說服術》羅伯特・席爾迪尼 著

第49書《StrengthsFinder 2.0(暫譯:優勢識別器2.0)》湯姆・雷斯 著

第50書《Readings in Social Networks(暫譯:社交網路論)》收錄米爾格倫、科爾曼、格蘭諾維特 之研究

Photo Credit: 三采出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰