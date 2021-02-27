我跟回憶相安無事了，我不害怕了，終於可以不慌不忙地想起你了

有沒有愛，都不是自己說了算。

哭得再大聲、吶喊再響徹，不想聽的人就是聽不見。不是你不夠愛他，只是他不如你想的那麼看重你。

若他對你無情，也請記得對自己狠下心，不要貪圖他些微的好，不要眷戀他的美好餘溫。記得他對你沒那麼有情，不要只是記住自己有多麼想要對他好。

不被要的好，都是不夠好。

在不在他的心裡，其實自己心裡有數

許多事，其實自己心裡都有數。

例如，他對另一個人的在乎，與對自己的不在意。不說破，常常是為了給彼此留一點後路，不要難堪、也不要難看。只是，後來你漸漸也分不清楚了，到底這樣是對誰好？或者是，從來都沒有對誰好，而是自己以為這樣很好。

你在不在他心底，自己心裡有數。沒有誰非要誰不可，不要自己住下的就不要勉強，想著對自己好一點，放不下的就會放手。

我決定了不再為你傷心，也決定了你的不值得

不值得了，並不表示不重要了。而是再重要的也禁不起一再耗損，一但覺得不值得了就會放手。

那些不斷向你追討的「為什麼」，現在拿來問自己。不再總想以你的感受為優先，而是開始關照自己的心情。承認自己不是無敵沒什麼大不了，再也負擔不起你的值得。

我決定了不再為你傷心，也決定了你的不值得。

回憶只是回憶了，而我能夠往前走了

我開始不再害怕想起你了。

日子從慌慌張張被回憶追著跑，到迂迂迴迴被思念擠壓著，終於都過去了。

有時候還是會記憶起你，好的與壞的都有，要忘掉一個人本來就很不容易，我也不再否認這件事了。因為好了，所以從此不怕想念了。

我不害怕了，終於可以不慌不忙地想起你了。我跟回憶相安無事了，回憶只是回憶了、你在過去了，而我能夠往前走了。

愛很重要，但永遠不及自己重要

再見到他時，你終於確認他已經不在你的心裡面了。

他還是沒變，他的樣貌、他那討人歡喜的小聰明都還在，還是你喜歡的樣子。只是，你變了。

你變得堅強了，你終於學會照顧好自己，而不是等著愛的眷顧。你不在愛裡頭患得患失了。愛還是很重要，但再也沒有重要到要讓你放棄自己。

你長大了，愛情也長大了。

在後悔之前先學會珍惜自己，不必等到誰的肯定才覺得自己好

真的離開他之後，你才終於可以確定了，沒有什麼事或是什麼人，是非必要不可的。

大部分的事情都是累積出來的，再喜歡一個人也抵擋不過時間。決定往往只是一個瞬間的念頭，但是在這之前卻是無數的情緒所堆疊出來的結果。

在後悔之前先學會珍惜自己，不必等到誰的肯定才覺得自己好。你夠好了，你需要的是可以珍惜你的好的人。在他出現之前，請自己先珍惜自己。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰