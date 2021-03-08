曹錦輝《日蝕之後》：重回道奇，我對自己沒有什麼太大的期待

文：曹錦輝

重回道奇

二○一五年我到洛杉磯道奇隊位於亞歷桑納鳳凰城的春訓基地去報到，出發前我就知道中華職棒還在和大聯盟辦公室溝通，也準備了相關的資料在遊說大聯盟不應該再讓我打球；經紀人張嘉元一直提醒我要我放心，說大聯盟已經做過了獨立的調查，也派過專員到臺灣去了解當時的案情，既然合約已經被聯盟批准，就表示我的資格不會有問題，但我心裡還是會想，會不會就跟在澳洲的時候一樣，突然就說我不能打球了。

不過擔心這些事並沒有用，因為我已經把所有我份內能做的部分都盡力做到最好，剩下的都是我無法控制的事；中華職棒不會因為我去抗議或是求情，就停止對我的封殺，而在美國職棒這邊我只能好好維持自己的體能狀態，為春訓做好準備，把一切都交給上帝。

如果真的不能打球了，那也是上帝的安排，但是最少我證明了兩件事情，第一就是我的重量訓練對我的關節唇復健有用，讓我可以回到以前的身手，第二就是我已經讓自己恢復到大聯盟球隊願意和我簽約，願意給我機會的程度，這份美國職棒的合約是中華職棒無法抹滅的。

二○○七年我第一次加入道奇隊的時候，春訓基地道奇城（Dodgertown）位在佛羅里達州的維羅海灘市（Vero Beach），那是一個充滿懷舊歷史與棒球情懷的鄉下小鎮；多年以前日本職棒的讀賣巨人隊曾經在那裏春訓，王貞治也在那邊打過比賽，聽說中華成棒隊之前赴美集訓的時候，也曾經使用過道奇城的設施。

這次再度加入道奇隊的行列，春訓基地已經搬到了亞利桑那州格蘭岱爾市（Glendale）的駝背牧場（Camelback Ranch），這座二○○九年才完工啟用的春訓基地有最先進的訓練設備和最舒適的休息環境，就連小聯盟球員的休息室和設施都有大聯盟的規格；我離開道奇隊才短短幾年，想不到現在的小聯盟選手已經有這麼好的環境，美國職棒真的是進步太快了。

走進休息室的時候，我的置物櫃旁邊坐著一位看起來是拉丁裔的選手，他有一頭捲髮，黑白分明的眼珠盯著我上下打量，然後突然就很熱情的對我說起怪腔怪調的中文；好笑的是我知道他講的應該是中文，但是我實在猜不到他想說什麼，後來我們開始用英文溝通，我才搞清楚他是在跟我自我介紹，他說的是「我是拉蒙・川克索（Ramon Troncoso），郭泓志是我的好朋友！」

川克索是一位多明尼加籍的右投手，他在二○○八年登上道奇隊大聯盟，一連幾年不管在大聯盟還是小聯盟都跟郭泓志當過隊友，都是牛棚投手的身份；後來他轉戰美聯球隊，到二○一五年剛好又回到道奇隊，變成了我的春訓夥伴。

他大概怕我沒聽懂他中英文交雜的溝通方式，馬上就拿出手機讓我看他和郭泓志還有胡金龍的許多合照，告訴我他真的是好朋友，沒有騙我；我馬上拍著他的肩說「我相信，我相信！」因為我那時人生地不熟，能夠有一個隊友主動找我，高興都來不及了，怎麼還會懷疑？

離開了這個環境五年，我對周圍的一切都是又熟悉又陌生，但我還記得每天早上到球場的第一件事，就是去看告示板上的訓練課表和球員分組，然後大家就照表操課，各自到該去的地方集合練球；大概是因為年紀和資歷的關係，我和川克索都被分配和三A的選手們在一起，要競爭牛棚投手的角色，我常常跟他說，他投得那麼好，應該要在大聯盟那邊，怎麼會在我們小聯盟這裡，他總是笑著搖搖頭說他也不知道，然後就繼續跟我傳接球。

後來我注意到每天都有一些年輕投手，早上看完告示板上的公告之後，就會留在休息室裡聊天閒晃，不必到球場去熱身鍛鍊；川克索告訴我說，雖然我們小聯盟的春訓才剛剛開始，但是大聯盟的熱身賽已經開打了，現在先發投手暫時都只會投一兩局，所以需要比較多投手輪替，球隊每天都會指派小聯盟投手過去大聯盟的熱身賽支援，第一批都是年輕投手，但是接下來就會輪到我們這些老將。

我對自己沒有什麼太大的期待，也沒有去想會不會被叫去支援大聯盟，我只希望自己能維持好體能狀態，能在小聯盟熱身賽時有好的表現，然後順利熬到春訓結束都不被淘汰，可以被分發到小聯盟球隊去展開球季就好，不管在哪一個層級都可以。

我注意到小聯盟的體能教練都已經換了一批新人，不是二○○七年時我認識的那些，他們很年輕，對我的背景也不是很了解，就是把我當成一般的小聯盟老將在對待；在體能和跑步上我都照著球隊的規定做，分量對我來說算是很輕鬆的，但是到了重量訓練的時候，我就照著我自己的方式，做我習慣的那些訓練內容跟分量。

我記得春訓開始幾天，有一次我正在做重量訓練的時候，特別是一個上半身擴胸推舉之類的動作，就有一個很年輕的體能教練急急忙忙從重量室另一邊跑過來，很嚴肅的跟我說這個動作還有我所做的那個重量度，都是球團禁止的，投手絕對不該做這些動作，他不能讓我繼續做下去。

我當時把器具放下來，跟他解釋說我就是靠著自己做的這一套重量訓練，才讓我的肩膀強壯起來，在五年之後可以重新投球，我也告訴他如果有什麼問題的話我願意自己負責，但是他完全不想聽，他告訴我說球隊的政策就是這樣，投手不能做這些訓練，如果我不配合的話，會讓他無法跟球隊交代。

我想了想，覺得應該沒辦法說服他，只好往治療室裡面去，想找看看治療室裡有沒有我還認識的醫療人員；以前的我幾乎每天練球前後都會到治療室去，不管是冰敷、電療、按摩、超音波，總是要接受一些治療才會覺得自己舒服一點，但是這次重返美國職棒，我一直刻意避開治療室，直到那一天才是我第一次踏進去。

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書籍介紹

本文摘錄自《日蝕之後：堅持、無悔，曹錦輝的真實告白》，堡壘文化出版

作者：曹錦輝

「日蝕之後，太陽依舊耀眼，但我，是否還能像過去一樣，對棒球毫無保留？」

前旅美球星曹錦輝最深刻、最毫無保留的內心獨白，首次公開

有人說他是台灣最具天賦的投手，

也有人說他是台灣職棒界最大的問題人物，

然而，他其實只是熱愛棒球的馬太鞍之子，

他是曹錦輝，他將告訴你他的故事。

2009年的一場風波，讓他在歸國加入中職所帶起的「狂曹旋風」之中黯然退出，

卻又於2015年再次回歸大聯盟，拿下睽違已久的勝投。

多年來，球迷與媒體對他投入的愛與恨，他選擇保持沉默，

他也曾選擇放棄這個讓他傾注逾半生努力的圓球，

但對於棒球的那股深愛，仍讓他一次次地走回熟悉卻又帶著點陌生的紅土丘。

2015年，因為突如其來的夢境，讓他決定為自己再拚搏一次，

經過了重重測試，他重新回到了熟悉的大聯盟賽場上，並且再次拿下勝投，

這一勝，代表了他永不放棄的決心，也述說了他為了證明自己而付出的努力。

經歷了傷痛、官司、逃避以及再次逐夢，

如今，卸下球員身分的他，選擇面對自我，

將他招牌的快速球，轉化為犀利且直達內心的文字，

毫無保留的述說出過往的風風雨雨以及對棒球的執著與現實。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航