【東南亞週報】緬甸民眾無懼軍方威嚇發起全國大罷工｜大馬遣返逾千緬甸非法移民引國際譴責｜胡志明市捷運預計2022年營運

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟

南洋誌東南亞週報第107期，為讀者挑選2021年2月20日至2月26日期間，有關緬甸、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國、新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜無懼軍方威嚇 緬甸民眾發起全國大罷工

緬甸反政變示威活動愈演愈烈，2月22日公民社群發起「22222」全國大罷工，許多企業拉下鐵門暫停營業以響應號召，上萬民眾無懼軍方威嚇及暴力情事持續走上街頭抗爭，規模再次刷新政變至今的紀錄。

緬甸軍方自1日發動政變奪權近三週以來，仍無法有效阻擋連日上街要求釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並恢復民選政府的示威活動，社群媒體上的照片也顯示，抗議浪潮已席捲各地城鎮。軍方21日晚間透過國營廣播電視台（MRTV）發出警告稱，示威者是在煽動民眾，尤其是情緒激昂的青少年，走上對抗的道路，而這可能令他們「蒙受生命損失」。

不過上萬民眾無懼軍方威嚇及迄今已釀4死的暴力情事，積極參與街頭抗爭，而「22222」這串數字則是取自當日日期2021年2月22日，意在致敬1988年8月8日因貨幣政策引發抗爭且同樣遭鎮壓的「8888運動」。此外，許多企業如緬甸最大零售商City Mart Holding、百勝國際餐飲集團旗下的肯德基、外送餐飲業者Food Panda也響應罷工號召，暫停營業以聲援示威者。

Photo Credit：AP/達志影像 2月22日曼德勒，緬甸民眾發起22222全國大罷工，是2月1日政變以來最大規模的抗議。

馬來西亞、緬甸｜馬來西亞遣返逾千緬甸非法移民 歐美同聲譴責

馬來西亞當局罔顧國內法院命令，2月23日將1086名緬甸非法移民遣送回他們正因軍方政變而局勢動盪的母國，引發美國及歐盟譴責，人權團體也擔憂這些遭遣返的緬甸國民會陷入性命堪憂的險境。

吉隆坡高等法院23日下午裁定暫停遣返計畫，讓各界在暫停令24日上午10時失效前對此案提出法律挑戰，然而當局卻無視法院命令，執意展開遣返行動，人數由原訂1200人調整為1086人，由緬甸派出的3艘軍艦自馬來西亞西岸的紅土坎（Lumut）海軍基地接回。

馬來西亞移民局總監凱魯（Khairul Dzaimee Daud）稱，這批緬甸國民是去年即遭拘留的非法移民，「他們在沒有任何外力脅迫下，自願性同意被遣送回國」，並強調其中沒有緬甸少數族裔羅興亞（Rohingya）穆斯林或尋求庇護的難民。

不過國際特赦組織（Amnesty International）及庇護管道（Access Asylum）指出，當中至少有3名已註冊難民，更不乏弱勢的尋求庇護者。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）直指緬甸軍方在侵犯少數族裔人權方面惡名昭彰，因此在聯合國難民署（UNHCR）完成評估之前，建議區域內各國應暫停將滯留的緬甸國民遣送回國。儘管馬來西亞並非《難民地位公約》的簽署國，歐盟強調馬國仍應受國際習慣法的「不遣返原則」（non-refoulement）拘束。

Photo Credit：Reuters/達志影像 23日，緬甸難民坐上馬來西亞移民局的運送車，準備帶往紅土坎海軍基地進行遣返

越南｜胡志明市捷運82%完工 預計2022年營運

自2012年動工的胡志明市捷運一號線工程，在本週正式通電，整體工程已完成82%，預計可於2022年正式營運。

胡志明市捷運一號線從第一郡的濱城（Bến Thành）延伸到第九郡仙泉（Suối Tiên），全長約19.7公里，由日本國際協力銀行和胡志明市共同出資，造價約18.9至20億美金（約新台幣527至557億元）。全線共14站，其中3站為地下化、11站於路面上，共有17台日製列車。

捷運工程原訂2008年動工，因場址清理問題延至2012年才正式開始；原本預計2017年完工、2019年即可正式營運，但工程延宕至今。先前發生成本超支、延遲付款給承包商等問題，2020年又受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情影響，日本及歐洲的技師無法順利來越，原訂去年要完成85%的工程未能如期。

捷運管理局表示，本週已進行通電，若新冠肺炎疫情獲得控制，電力工程應可於今年第二季完成，接著便可進行通車測試。目前整體工程已完成82%，預計將正式營運時程規劃在2022年。

此外，捷運二號線也開始相關準備。二號線將連結第一郡的濱城（Bến Thành）和第十二郡的譚良（Tham Lương），預計今年底完成場址清理、2022年招標承包商。其他捷運線亦在陸續進行前期可行性調查，目前規劃建造8條捷運線，總長220公里，希望透過大眾交通運輸建設，能有效舒緩胡志明市交通壅塞問題。

Photo Credit：AP／達志影像 越南胡志明市。

菲律賓｜杜特蒂女兒薩拉呼聲高 表態2022年不參選總統

菲律賓總統大選將於2022年5月登場，總統杜特蒂之女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）聲量高，但薩拉表態並不會參加下屆選舉。

菲國總統任期6年，不得連任，下屆選舉將在2022年5月舉行，現任達沃市長的薩拉在近期民調皆為領先。菲律賓大學下屬研究機構OCTA Research本週公布民調結果，調查時間1月26日到2月1日，有22%的民眾支持薩拉參選總統，居領先地位；在薩拉之後的是2016年曾參選總統的參議員柏吾（Grace Poe）（13%），現任參議員的拳擊冠軍巴喬（Manny Pacquiao）（12%），前總統馬可仕獨子的參議員小馬可仕（Bongbong Marcos）（12%），還有馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）（11%）。民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）2020年底的調查也顯示，薩拉以26%支持率位居第一，領先小馬可仕（14%）、柏吾（14%）、莫雷諾（12%）和巴喬（10%）。

菲國總統與副總統為分開選舉，1月時總統杜特蒂法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）更曾提出「雙杜特蒂」組合，呼籲薩拉參選總統、杜特蒂參選副總統。他指出杜特蒂在改革菲律賓展現強烈決心，雙杜特蒂組合必定獲得選民支持。

面對高民調支持，以及支持者在大城市拉起「參選吧，薩拉」（Run Sara, Run）布條，薩拉在本週媒體訪問上表態，自己不會參選2022年總統，至少等到2034年才有可能。他也呼籲支持者，不要捐款給號稱替他競選募款的團體、放置布條需遵照政府規範，請勿犯法。

Photo credit: Reuters／達志影像 菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉（左）為納卯市長，被視為杜特蒂家族的後起之秀。

泰國｜泰國擬第三季起縮短入境檢疫隔離期至三日

根據曼谷郵報報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2月23日表示，泰國政府將開始考慮對能提供接種證明的外國旅客豁免檢疫隔離，並研究出能記錄旅客在泰期間行蹤的方法。根據路透社報導，泰國旅遊局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）2月24日則說明，泰國政府將在近日宣布針對已接種武漢肺炎疫苗旅遊者的隔離期縮短措施，屆時已接種的國際旅客抵達泰國時，檢疫隔離期至少可以從兩週縮短至三天、或甚至毋須隔離。他指出，泰國必須加緊腳步，預計在第三季開始能夠重新迎接旅客的到來。

此外，泰國觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）亦表示，泰國自3月起也將開放新「旅館區域隔離」措施，針對泰國春武里、喀比、攀牙、清邁和普吉等五府內、共計約6,000間房間的防疫旅館，允許抵泰檢疫隔離旅客可在旅館範圍內自由活動，不必在隔離期中被限制於房內。而皮帕也已批准10萬劑武漢肺炎疫苗，供上述五府的旅遊相關產業工作者施打。

據統計，泰國於2019年共有4000萬名外國旅客到訪，創造出1.91兆泰銖（約新台幣1.76兆元）旅遊收入，而2020年時由於受新冠肺炎疫情影響，訪泰外國旅客人次大幅下跌至670萬名，旅遊收入亦下滑至3320億泰銖（約新台幣3058億元）。皮帕估計，2021年泰國可能僅有500萬名外國旅客到訪，並預計在2023年回升至3000萬人次、恢復疫情前水準。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月24日，泰國總理帕拉育親自去迎接首批運抵泰國的北京科興疫苗

新加坡｜星國與有意願國商討相互承認疫苗接種證明

新加坡總理李顯龍2月23日透露，星國正與一些有意願的國家商討相互承認武漢肺炎疫苗接種證明，以便未來重新開放邊境與恢復跨國旅遊。

李顯龍是在一場全球公民（Global Citizen）國際組織舉辦的世界復甦計畫（Recovery Plan for the World）線上活動時，點出這項星國政府目前努力的政策目標。他說如能與幾個國家完成疫苗接種證明的相互承認規則，將是幫助國際旅遊恢復的必要步驟。

星國交通部近日表示，已與民航局積極討論相互承認疫苗接種證明的可行性，並已與馬來西亞在內的鄰國協商合作內容。

李顯龍在該場活動上，也呼籲各國應該攜手合作，在確保各自疫苗供應足夠的同時，也能幫助所有國家人民獲得接種疫苗的機會。星國目前是武漢肺炎疫苗全球獲取機制（COVAX）的成員，已為預先市場承諾（Advance Market Commitment）基金撥款，以協助低所得國家獲取疫苗。

參與世界復甦計畫活動的除了世界衛生組織官員與多國政治領袖外，也包括歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與演員休傑克曼（Hugh Jackman）等國際巨星。

新加坡醫護人員正替外籍勞工進行新冠肺炎的檢測。Photo Credit: Reuters/ 達志影像 圖為新加坡醫護人員正替外籍勞工進行武漢肺炎的檢測

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範