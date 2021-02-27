史上最大隱私權求償案：TikTok遭控侵犯隱私，字節跳動願賠26億和解

在一年前美國多位律師聯合對TikTok侵犯隱私權問題發起集體訴訟後，北京字節跳動公司已同意支付9200萬美元（約新台幣26億）的和解金，在美國擁有超過1億用戶的TikTok雖然表示不同意訴訟主張，但仍希望以和解取代冗長的官司。

《NPR》報導，在這個被律師稱為「史上最大隱私權求償案」的事件裡，將適用於高達8900萬個美國TikTok用戶，北京字節跳動公司被指控在違反美國聯邦法律的情況下追蹤並出售這些使用者的相關資料給廣告商，而影響個資保護。

在訴訟案中代表TikTok用戶方的律師卡羅爾（Katrina Carroll）表示，TikTok不僅得支付賠償款項給使用者，也會確保TikTok在未來更加尊重用戶的隱私權，「社群媒體看起來很無害，但有疑慮的資訊蒐集、儲存、利用很可能正在後台發生。」

律師團指控，TikTok「在暗中吸光了」大量的個人資訊和身分識別資料，並在未經過用戶同意的狀況下，用於定錨和分析用戶，即使是未公開發送的草稿影片也會被TikTok「掏資料」。

在此之下，數以百萬計的美國人在使用TikTok進行跳舞挑戰、做菜開箱或錄些蠢事影片時，TikTok也不斷將那些人的資料送去中國伺服器，或中國團隊可以近用資料的其他國家。指控中提到TikTok資料分享的對象，也包括Facebook、Google等企業。

《中央社》報導，經過一年多訴訟，TikTok在25日表示：「雖然我們不同意訴訟主張，但比起冗長的官司，我們寧願將精力集中在替TikTok社群建立安全愉快的體驗之上。」

根據字節跳動向法院申請尋求批准和解的內容，在「專家帶頭檢視TikTok應用程式的內部原始碼」及大規模調解努力後，終於和律師團達成和解，但這項和解案仍須取得法院批准。

《The Verge》報導，根據和解書內容，未來TikTok將不得再紀錄包括使用者臉部特徵在內的生物資訊，也不能使用GPS追蹤使用者的位置。TikTok同時承諾停止將美國用戶的資料傳往海外，也表示不會再從未公開發表的草稿影音檔中擷取資訊。

在此同時，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和司法部正在就TikTok未能遵守2019年協議的指控進行調查，此協議目的在保護兒童隱私。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航