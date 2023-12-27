新北國中生割頸案傷者不治，兇嫌送到少年觀護所，下一步會如何處置？

新北市一所高中的附設國中部25日中午發生一起割頸案。1名國中男生遭到隔壁班的男同學持刀刺傷後，送醫搶救3天後仍宣告不治。行凶的男同學及涉嫌教唆的女同學雙雙送少年法庭處理，法官裁定男同學收容於少年觀護所，女同學責付。自稱被害人家屬的網友在網路上表達不滿，希望廢除《少年事件處理法》。接下來這名殺死同學的男同學，會面臨什麼處置？未成年人犯殺人罪不用負刑責、留下前科嗎？為何要有《少年事件處理法》？

法院裁定送到「少年觀護所」，然後呢？

少年觀護所收容的是12歲以上、18歲未滿，涉及保護事件或是刑事案件的少年，類似於看守所收容是羈押中、審判中的成人被告。目的在協助調查收容少年之品格、經歷、身心狀況、家庭情形、社會環境、教育程度及其他必要事項，提供訓導科作為管教少年參考。並於收容期間，對少年之生活、學業、品德等予以輔導，藉以矯治其身心，使其適於社會正常生活為目的。

少年觀護所收容少年期間，調查或審理中均不得超過2個月。但有繼續收容必要者，得於期間未滿前由少年法院裁定延長；延長收容期間不得遭過1個月，以1次為限。也就是說，頂多在少年觀護所待3個月，就會面臨後續處置。

少年法庭審查後，若認為少年所涉最輕本刑為5年以上徒刑之罪，則裁定移送地檢署，比照刑案辦理，如殺人、販賣毒品等行為；檢察官偵查後如依法起訴，案件仍會送到由「少年法官組成的刑事案件法庭」進行審理。

少年法官依《少年事件處理法》規定，會先由調查官對少年進行品格、經歷、身心狀況、家庭情形、社會環境、教育程度的調查訪談，法官再依個案情形對於觸法的少年給予判決或裁決。假如判決有期徒刑，會送到位於高雄的明陽中學，雖然名為矯正學校，不過實則為收容少年徒刑、拘役的少年犯的少年監獄，同樣也有一般監獄的累進處遇、假釋制度等。

假如法官認為，該少年得免除其刑至三分之一，會有保護管束、安置輔導和感化教育3種作法，感化教育可能就會送到勵志、敦品及誠正中學，感化教育是種特別矯正教育的機會，最長時間為3年。不過依法界人士見解，此案少年已不是初犯，加上殺人既遂，會以刑事案件處理，進入明陽中學的可能性較高。

未成年人犯罪沒前科？

有自稱傷者家人的網友在Dcard上表示，殺人的是同校同學，老師有透露這名男學生跟女同學已是校內頭痛份子。這名男學生之前還因圍毆同學被送少年法庭、涉嫌傷害等犯罪，但因未成年犯案，所以未來也不會有前科註記，不公平，「不良學生就不該進校園」。

少年犯罪與成年犯罪最大不同在於「前科塗銷」規定。依照《少年事件處理法》第83條之1規定，少年受第29條第1項之處分執行完畢2年後，或受保護處分或刑之執行完畢或赦免3年後，或受不付審理或不付保護處分之裁定確定後，就可以被視為「未曾受各該宣告」，意思是未曾受判刑。法院依規定會通知保存少年前科紀錄及有關資料之機關，將前科紀錄加以「塗銷」，等同於無前科紀錄。

不過即使少年的前科被塗銷，假如未來他再犯其他罪，犯罪記錄還是查詢得到，這次的殺人案件還是會被再次拿出來檢視。

讓家屬不滿的《少年事件處理法》，立法目的在於調整少年成長環境，並矯治少年性格，以達到保障少年健全自我成長為宗旨。 相較於《刑法》的特別預防主義，只由防衛社會、 預防再犯之角度出發，已從消極的境界轉到積極的境界，除了處罰，會希望少年能有改過向善、反省認錯的表現，已邁向少年刑事政策的主要潮流。

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核稿編輯：羅元祺