今年大甲媽祖與白沙屯媽祖遶境起駕只隔兩天，「天后撞期」並非第一次

台灣兩大宗教盛事大甲媽祖與白沙屯媽祖的遶境活動，今年分別將在4月9日與4月11日起駕，在2019年幾乎同時出發的巧合之後，再次出現「撞期」的現象。

大甲媽遶境4月9日起駕，落實防疫大鍋菜點心改餐盒

《中央社》報導，台中大甲鎮瀾宮26日舉行「筊筶典禮」，擲筊擇定2021年大甲媽祖9天8夜遶境進香4月9日晚間11時5分起駕，今年的遶境主題為「承諾」，因應防疫，信眾入廟採實名制，大鍋菜點心改餐盒。

在元宵節的下午3時，廟方自神龕中請出遶境進香的正爐媽、副爐媽、湄洲媽在大殿安座，因應防疫，原本的百人誦經縮小為10人誦經團，下午6時，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊，第二筊擇定4月9日起駕，18日回鑾。

顏清標表示，大甲媽祖遶境進香活動為百年傳統，每一次遶境進香活動，吸引百萬信眾參與，各地點心站準備許多餐食，飲料水果通通有，今年因應防疫，希望點心攤不要用大鍋菜，盡量改用餐盒，民眾進到各宮廟採實名制，大家配合防疫政策，展現大甲媽付出的精神以及台灣人的人情味。

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大甲媽遶境進香沿途經台中、彰化、雲林及嘉義四縣市，全程約340公里，鎮瀾宮也將延續去年的防疫規劃，在臉書粉絲團提供直播，呼籲信眾不用一定得到現場。

因應疫情變化，鎮瀾宮遶境進香活動亦將採滾動式調整，配合中央疫情指揮中心指導、建議，堅守防疫政策。

去年因疫情延期，今年白沙屯媽祖徒步進香4月11日出發

《中央社》報導，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮27日擲筊擇定2021年白沙屯媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香時程，經擲筊定於4月11日深夜11時40分（農曆3月1日子時）起駕出發，預計於4月16日抵達北港，當天深夜進火後北返，4月19日下午回宮。

拱天宮指出，3月12日起受理現場報名，當天上午6 時開放拱天宮餐廳供信眾排隊，待前置作業完成後發放號碼牌、依序叫號至辦公室報名。

白沙屯媽祖進香活動以往多在初春時進行，去年因應疫情延後，經再次擲筊請示媽祖於7月間辦理，創下有史以來首次在農曆5月出發，在酷熱天候下兼顧防疫，9天8夜的徒步進香之旅最終圓滿落幕。

今年進香時間為4月，拱天宮副主委林文敦表示，擲筊結果出爐，尊重媽祖安排，也一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，戴口罩、量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

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出巡時間重疊不是第一次，虔誠信徒或得「兩邊跑」

今年台中鎮瀾宮大甲媽祖與苗栗白沙屯媽祖出巡時間重疊，但這並非歷史上的首例，最有名的案例就是2019年時大甲媽與白沙屯媽罕見都在4月7日登轎，遶境路線也有大量的重複。

在歷史上，大甲媽雖然起駕時間需要擲筊由媽祖決定，但遶境路線、休息與停轎地點是固定的，但白沙屯馬祖的起轎時間和路線皆不固定，過去偶爾也會到「巧遇」的狀況，互相也會在禮貌上參禮，雖然遶境期間相安無事，但虔誠的信徒可能就得「兩邊跑」。

回顧過往，2020年時因為疫情搗亂，大甲媽和白沙屯媽分別於6月11日和7月5日出發；2019年兩座媽祖皆在4月7日登轎；2018年分別在4月13日和5月16日起駕；2017年則分別在3月24日與2月26日起駕。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航