有線電視總戶數創新低，為何新聞台仍為「上架」搶破頭？

文：中央社記者蘇思云

台灣有線電視總戶數創新低，收視群轉至其他管道，面臨挑戰的有線電視產業，此時卻有三家業者排隊向NCC申請新聞台執照。學者分析，網路目前還未發展出穩定商業模式，具競爭力新聞台每年有望收取上億元授權金，並挾帶影響力，有形與無形價值讓新聞台依然炙手可熱。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，2020年第四季台灣有線電視訂戶數下滑至486萬7591戶，年減10萬7248戶，減幅2.16%，是連續第13季戶數下滑，也是NCC自2011年統計以來的新低紀錄。

不過，數字持續下滑並沒有降低業界對新聞台的興趣。NCC日前初步共識，新聞台執照只能透過申設方式取得，外界解讀等於否定台灣數位光訊科技集團（台數科）旗下的中台灣生活網用轉換頻道屬性成為新聞台的路，台數科卻仍未放棄，先是1月初自動撤件，農曆年前再度遞件NCC，按照規則用「台灣生活網」新申設新聞台。

目前NCC審查中的新聞台有三個，分別為鏡電視、東森亞洲新聞台與台灣生活網，顯示即使有線電視台全台戶數持續下滑，被外界形容為「剪線潮」（cord cutting），新聞台執照卻仍舊搶手。

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中正大學傳播系教授胡元輝接受採訪時提出三項觀察。第一，台灣有線電視總戶數不斷下滑，近三年累計大約下滑7%至8%，但是跟其他國家相比，有的國家近5年來剪線潮戶數可高達三成，可以說台灣有線電視戶數下滑相對慢。有線電視仍有相當比例的使用者，目前普及率約54%。

第二，有線電視仍以廣告為主要收入來源，近年廣告市場明顯位移，愈來愈多廣告主選擇在網路上投放廣告，但是對於頻道而言，除了少數頻道的網路廣告收入可以超過有線電視管道外，對多數頻道而言，有線電視仍為營收的主力管道。業者會盡量發展多平台，多元化經營，「有線電視至少是不能放棄的平台」。

胡元輝指出，加上有線電視採取依照收視率收取廣告費的制度，維持新聞台營運雖然比較燒錢，但是新聞台收視率高，同樣帶來可觀的廣告收入。

另外，一般人比較不知道的是，除了廣告收入，系統業者跟頻道間有不同商業議價結果。如果收視率比較好的頻道，例如新聞台，系統業者反而要付授權金給新聞台，但如果是宗教台或收視率較差的頻道，如果想要上架，則是付給系統業者上架費。

胡元輝表示，有競爭力的新聞台可能談到每月從每一戶收取新台幣九元，雖然業界有聲音認為系統業者低報戶數，但若以現在全台486萬戶來算，新聞台一年固定授權金就有五億到六億元，是重要的收入來源。

胡元輝指出，第三，新聞台具備多元影響力。新聞台背後企業如果還有經營其他事業或相關品牌，有機會透過包裝內容，達到宣傳效果；在政治影響力上，電視媒體仍能左右輿論市場，也讓大家對新聞台仍趨之若鶩。

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事實上，NCC已經多年沒發出新聞台執照，上一張是2012年7月30日核准udn tv的新聞台執照。這回一口氣有三家業者遞件申設新聞台，堪稱少見。

NCC副主委暨發言人翁柏宗受訪時表示，NCC在新聞台政策上沒有總量管制這件事，先前公聽會外界也都認為不適合。新聞台一樣依照衛星廣播電視法第6條規定進行申設。

NCC在今年1月20日通過訂定「衛星頻道節目供應事業一般頻道申設審查評分表」，把過去初審使用的評分表法制化。評分標準包括頻道定位內容規畫40分、內控機制與財務規畫各20分、人員訓練與客服應對各10分。目前NCC還在審查中的鏡電視、境外轉為要在台灣落地的東森亞洲新聞台，以及遞件不久的台灣生活網，都適用這份評分表。

新聞來源：有線電視戶數創新低 新聞台窄門擠破頭為哪樁（中央社）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航