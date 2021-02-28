網友留言「炸掉惡質學校」伸張正義，其實已經有觸法的嫌疑

雲林有間私立國中日前被網友爆料校規仍存在一些非常不合理的規定，例如規定學生髮型、衣著，甚至連學生穿著的內衣顏色也要符合校規所說的白色，更傳出有學校老師會進行不當的體罰，只要學生考試分數未達標準就會有「少一分打一下」的恐怖處罰。

這些不合理規定被爆出來後，引發大眾一片譁然，不少人認為學校只是教育學生的場所，學校不應該隨意限制學生的的髮型等外觀，這些規定不只是限制學生自由，更明顯牴觸教育部頒發的服裝儀容規定。

有位網友可能是因為看到這個消息太過於激動，直接在留言處聲稱學校若不改善這些不當的規定，就會趁開學前，帶著瓦斯桶炸掉學校，而這個留言被校方發現後立刻報警處理，深怕會有不理智的民眾做出類似危險行為影響校園安全。

首先，我們要提醒大家，雖然在網路上是匿名留言，但並不代表可以說出一些不適當的話語，像是這名網友在留言說的這些恐怖行為，已經造成了學校方以及學生方的恐懼，使他們擔心是否這名網友真的會做出這些可怕的舉動。

不僅如此，該名網友的行為，其實也已經有觸法的嫌疑！

《刑法》第151條有關恐嚇公眾罪的規定，只要是以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，導致有危害公共安全者，處二年以下有期徒刑。

如同前面所述，該網友是用炸毀學校這件事來恐嚇學校要改善不合理的校規，導致眾人感到非常恐懼害怕，因此，這樣的留言行為很有可能已經成立了《刑法》第151條的恐嚇公眾罪，最高可能被處兩年的有期徒刑。

在此之前，就曾經就有網友因為不符交通裁決而打電話去市政府恐嚇，揚言要炸了市政府又或是被警察取締違規後，在網路上憤怒發表要殺害警察的言論，這些行為也都造成了大眾恐慌以及被恐嚇者的恐懼，所以也都被依恐嚇公眾罪判刑。

有時太過衝動的一句話或是發文留言，都可能會害你犯罪，儘管只是為了抒發自己的情緒或只是單純開玩笑的一句話，只要造成公眾的恐慌，還是有可能會讓你吃上官司的喔！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航