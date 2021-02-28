國安團隊人事異動，很明顯又是蔡政府政策又一髮夾彎

文：周皜臣（國家青年安全智庫研究員）

蔡英文總統在中華民國109年國慶所發表的文告中，明確談到希望促成兩岸有意義的對話，於民國110年的元旦文告中又再次表示期盼兩岸逐步恢復正常交流，而近期也逐漸呼應美方將原來慣用的「武漢肺炎」一詞改成「新冠肺炎」，再加上2月19日的國安人事變動，很明顯又是蔡英文政府政策的又一髮夾彎。

為何會在這個時間點上有如此的改變，當然有其原因。

拜登上任，逐漸改變對中態度

美國總統拜登甫上任之後，有別於川普時代對北京當局的態度，在戰略耐心的基礎上進行了一些態度修正，包含發布行政命令禁止聯邦官員使用中國病毒之類的歧視性用語。

日前拜登外交顧問暨前美國國務院亞太助卿康貝爾出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論美台未來關係的視訊研討會中表示：美國必須鼓勵台海和平對話，因為這符合各方戰略利益，美國維持確保台海和平穩定的信譽與承諾十分重要。以上資訊已透露出美方在整體戰略考量下，希望台灣方面能與對岸表達善意並實際進行兩岸關係的改善。

同時，現任美國國務院發言人普萊斯也於1月24日表示：美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。再次凸顯美方對於兩岸能展開實質對話的積極態度。

此時不做，可能別無它時

台灣選舉不管是中央或是地方選舉總是離不開兩岸議題的炒作，而現在距離台灣2022年選舉還有將近一年多的時間，而2024年初的總統大選又與2022年底的地方選舉時間上相隔較近，再加上大環境的改變（美方態度轉變），現在是民進黨方面調整對中政策的最佳時機。

但是這個絕佳時機並不長，因為照往例地方選舉大約前一年左右的時間是各陣營開始陸續實際操作選舉各項議題的時刻，所以扣除上述的一年時間，大約今年（2021年）年底是蔡英文總統任期內改善兩岸關係的最終期限，過了此時段，又將因為台灣內部選舉的兩岸議題操作而失去了在蔡英文總統任期內改善兩岸關係的機會。

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國安團隊異動，期望中美關愛

總統府於2月19日發佈了最新的人事異動，由原陸委會主委陳明通轉任國安局局長、前法務部部長邱太三接任陸委會主委、原國安局局長邱國正轉任國防部長、原國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。

其中最引人注目的兩個觀察點是邱太三上任陸委會主委及陳明通轉任國安局長。

邱太三在綠營政壇上一向給人相較溫和的形象，時常笑臉迎人，也給人對於促進兩岸溝通的期待，當然前提還是台灣方面是否回答了北京想要的通關密語（九二共識）。

陳明通在陸委會任上配合民進黨政府整體策略需求，對北京態度相對強硬，如今面對中美情勢的改變而轉任國安局長，是否可利用國安局的情治系統進行兩岸檯面下的政治交流，與邱太三形成檯面上與檯面上的另類整合，以利民進黨當局改善兩岸現況，也值得我們關注。

兩岸現無互信基礎，恐難輕易改善關係

2016年蔡英文總統上任直至2020年中，無論政府官員或蔡英文總統自身對於對岸的態度始終強硬，且許多議題的決策上也以意識形態掛帥，再加上期間中共軍機繞台、干擾我國防空識別區、外交上國際組織及邦交國打壓等一系列無善意作為，不難看出雙方根本毫無互信基礎可言。

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即便當前蔡英文政府在兩岸政策上的出現大幅轉變，似乎是給北京當局釋放善意信號，但在北京當局最在意且不退讓的核心問題上，目前還無法看到民進黨政府有能取代九二共識的新論述出現，在此當口，這個癥結點依舊挑戰著兩岸雙方的智慧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航