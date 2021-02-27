「演員就是騙子」藝人吳孟達病逝，享年70歲

香港著名演員「達哥」吳孟達今日因肝癌病逝，享年70歲。

多間傳媒二月下旬已有報道，指「達哥」入院，並在腫瘤科留醫。今年二月初，網上有片段流傳，見到「達哥」在拍攝新片《少林寺之得寶傳奇》海報期間不適，他曾用手按著胸口，表情痛苦，但稍作休息後即繼續拍攝。

「達哥」早前拍攝期間不適，稍作休息便繼續工作，甚至向工作人員道歉，被網民指專業。

直至上周六（20日）「達哥」入院，香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）受訪，指「達哥」確診患上肝癌，兩個月前已做過手術，準備接受化療。然而，報導指「達哥」前晚已轉入深切治療部，至今日下午約5時，田啟文再公布，「達哥」在一眾親友陪伴下離世，「達哥剛剛已經離開我們了，多謝大家有心。他（離世時）好安詳，醫生一直給他藥他都好舒服，所以是安詳的，⋯⋯在睡覺時走的。」

田啟文又透露，因「達哥」預計自己會康復出院，所以未有交代任何說話。

吳孟達，又名「達哥」、「達叔」，1951年生於福建廈門，年幼時跟隨父母移居香港。1973年加入無綫電視藝員培訓班，同期同學人才輩出，有周潤發、林嶺東，「達哥」排全班第五名，第一名是「鵬哥」盧海鵬。「達哥」1979年憑《楚留香傳奇》「胡鐵花」一角，漸受注目。1981年，吳孟達參演第一部電影《執法者》。

《蘋果》報導，「達哥」事業剛有起色時，卻沉迷於酒色財氣，曾因豪賭欠下30萬港元賭債，幸得已故資深前輩關海山提點，從此修心養性。「達哥」也曾受訪指當時自我澎漲得厲害，生活糜爛，無心工作，「年輕人荒唐，胡鬧，輕佻。到處有人找你拍照，到處有人找你簽名，到處有美女投懷送抱，到處有收小禮物，迷失，膨脹。」

1989年，「達哥」與周星馳合作電視劇《蓋世豪俠》和《他來自江湖》，並成為好友，二人其後轉戰電影圈，「達哥」自此被視為周星馳的「黃金拍檔」。

吳孟達與周星馳1990年首次合作電影《賭聖》後，一口氣合演了《江湖最後的一個大佬》、《龍鳳茶樓》、《賭俠》、《賭聖延續篇：賭霸》、《新精武門1991》、《逃學威龍》、《逃學威龍2》、《整蠱專家》、《賭俠2之上海灘賭聖》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》、《濟公》、《破壞之王》、《九品芝麻官》、《西遊記》系列、《百變星君》、《食神》、《行運一條龍》、《喜劇之王》、《少林足球》等多部賣座電影。

而事實上很多人對「達哥」的認識，都來自他與「星爺」合作的電影，當中最令人津津樂道的作品，包括《九品芝麻官》中飾演忠心師爺「有為」、《賭聖》飾演一叫名字就會「先天性失控症」發作的「三叔」、《鹿鼎記》中教周星馳「揸波龍爪手」的公公海大富、《武狀元蘇乞兒》中過渡溺愛兒子（周星馳飾演）的父親「廣州將軍」，以及在《逃學威龍》總是要星仔「接力」幫忙的曹達華等等。

《賭聖》「三叔」

《逃學威龍》

《鹿鼎記》

《九品芝麻官》

然而，吳孟達與周星馳的關係也叫人好奇，特別是自2001年《少林足球》後就再無合作。外界曾傳出是因為吳孟達無參演《功夫》而令二人有心結，而「達哥」後來則解釋是沙士爆發令電影延期，最終他因檔期問題無法出演，而之後周星馳也邀請「達哥」出演《美人魚》，但「達哥」因為健康問題拒絕了。吳孟達前年接受大陸媒體訪問，曾指與周星馳的關係像「有一點老死不相往來那種感覺」。

但對於二人能否再有合作機會，今年初吳孟達就曾在大陸綜藝節目《王牌對王牌》說：「那個…還是以前說過的那話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會。」可惜，這個期盼隨著「達哥」的離世而落空。

《立場新聞》報導，吳孟達曾談及自己與周星馳之間的化學作用。「我（在電影裡）算是中間一個平衡作用吧，因為他從沒有肯定自己的時候，很多地方他有懷疑，包括對其他演員之類，靠我在中間來平衡，或者跟導演的溝通。人們說我們超有默契，那是我們知道，看到你肚子裡想什麼，一個眼神就知道。」

而據田啟文所指，「達哥」今次病重，「星爺」都相當關心，又問及自己有什麼能幫到「達哥」，而「星爺」也已知道「達哥」離世的消息。

「達哥」縱橫演藝圈40多年，影視作品數以百計，是公認的演技派，曾多次提名金像獎、金馬獎，在1991年憑《天若有情》飾演太保，獲金像獎最佳男配角。他在訪問中曾這樣評論「演員」這身分：「演員真的是騙子，騙你心目中裡面那種感覺。用心地在騙，騙到現在還在騙。」

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