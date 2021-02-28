回應「隱藏在動漫文化中的保守價值觀」：作者的錯誤論證與話術，造成圈內圈外更強的對立

文：張馨

這個社會對所謂的ACGN（動畫、漫畫、遊戲、小說）的喜好者從來就沒有少給偏見與歧視，即使娛樂產業的確不該毫無限制，但是一味地用自己的價值觀去武斷的評價動漫畫產業這種行為，仍然是相當常見於不了解動漫產業的人身上。

之前有篇〈隱藏在動漫文化中，「教壞囝仔大小」的保守價值觀入侵〉這樣聳動標題的文章在網路上廣為流傳，他沒有解釋所謂「保守價值觀」的意思和立場，文章裡面還不僅使用了各種挑撥的話術，更使用許多誤導文字，使文章乍看有條有理，實則貧乏空泛，真正的ACGN愛好者當然不會上當，但是圈外人就可能因此受到影響。

該文作者可是因為認為展現自己閱讀過不少作品，就可以來評論所謂的動漫文化存在的「保守價值觀」，因此，我決定來藉由幾點去給予回應：論證的不正確、閱讀作品的偏頗、舉例的錯誤等等。

一、錯誤的論證與話術

首先，其開宗明義就說動漫挾帶保守價值觀，然而卻沒有說明同樣是青少年容易接觸的載體，為什麼其他的載體例如各種大眾娛樂的電影小說或是腥羶色的新聞以及各式各樣的社交網站卻不是保守價值觀的來源，甚至對人格養成影響甚鉅的的重要他人，都有高度的可能性培養出下一代的各種負面價值觀。

作者使用的論述完全是一種誤導用法，他直接講出結論，再提出例子，潛意識中會讓讀者以為只要例子符合論述就可以證明這個觀點，但明明「保守價值觀」的東西何其多，卻集中在討論動漫畫的原因卻毫無證實，只有連接卻毫無證明與框架，這中間到底有何居心？更不用說明明動畫與漫畫目前都在推廣分級制度，也早就行之有年，卻絲毫不提。

只說很多作品很保守，這何嘗不是一種信口開河？

二、自己閱讀的口味不能代表整個動漫文化圈

通篇看下來，舉的例子相當多，甚至還直接提出作品中的角色，如果只是一個所謂動漫文化圈子外的讀者似乎會覺得看過這麼多作品，應該滿有資格來評論政治不正確的設定。

然而，動漫文化的圈子何其之廣，作者的閱讀的作品卻有著某種程度上的偏頗，幾乎超過七成以上的作品都是偏向於所謂的男性向作品，意即作品的客群偏向於男性，因此當然會有許多偏向於當代男性價值觀下喜歡閱讀的作品口味，從已經偏向於某些客群的作品中說整個動漫產業，完全是以管窺天夜郎自大，因此舉證上的可信度相當令人質疑。

要看過這麼多作的確不是一件容易的事情，圈外的人自然會覺得舉證合理，但圈內的人一看就知道完全是不負責任的說法。

三、各種例子中的錯誤

看完此文後，文章中舉例的錯誤更是比比皆是，甚至讓人懷疑作者是真的看過，還是查詢了幾個關鍵字就提出這個例子？因為族繁不及備載，此處僅提出五個，但基本上一半以上都有舉證上的謬誤。

先以較有名的作品為例，《鋼之煉金術師》是個充滿各種戰鬥的作品沒有錯，但是認真閱讀這部作品的讀者絕對不會說這是「以戰鬥為故事主軸，貫串全劇的主旨就是不斷變強」的作品（更不用說主角根本反其道而行沒有變得亂七八糟的武力強大，而是用胸襟和氣度展現自己的強大），同時搭配上作者荒川弘的後記跟採訪戰爭後的倖存者的語錄，更讓人感受到其諷刺與反思戰爭的可怕，是漫畫中擁有反戰思想的傑出作品。

在這篇文章中，被作者說這部作品的主軸是戰鬥，也將其歸類在動漫畫的暴力，完全讓人匪夷所思。

又或者最近紅遍半片天的《鬼滅之刃》，就算主角開門見山就是要殺鬼，但是真的看過這部作品的，就會知道，鬼的多面性還有他們經歷過的遭遇，就是此作最精彩的亮點之一，而不是單純「沒有意識的魔物」，再來，「只要這些騷擾者是相貌標緻的女性就沒關係，因為男生總是想要性。」此話真的是笑掉我的大牙。

在ACG圈大名鼎鼎的公認病嬌之一，是《未來日記》的我妻由乃，請問看到她的行為有多少人會覺得完全沒有問題？她對待男主角的方式，有多少讀者會覺得是個女性就沒有關係？更不提諸多各種電影或是連續劇中都同樣會有誇張化角色行為的作法，只提出動漫畫作品中有這些角色，忽略背景的脈絡便直接斷章取義的言論，此舉相當偏激。

作者還說「任何不符現代價值的問題都可以推託給時空背景，就算主角來自現代社會，有現代的價值觀，也可以用『尊重當地文化』和『不應把自己的文化強加在別人身上』的名義一筆勾消。」這種話來正當化自己的行為，難道作者這種「不僅錯誤敘述而且覺得不管背景都要符合現代價值」的想法不正是真正違背所謂進步自由的本質嗎？

更不用說，該文作者竟然舉出《獵人》在「反派往往是純粹的邪惡、以殺人為樂的瘋子」這部分。

反派設定之豐富，與摩擦下的各種立場思考還有反派不見得是壞人只是關係有衝突等等元素就是《獵人》此作的看點之一，更是「反派一定是單純的壞人」這個觀點的反證代表，完全無法理解為何在他人眼中刺激讀者多面向思考跟理解不同處境的這種包容與進步的思維，會成為了作者口中聽起來毫無可取之處的「保守價值觀」，這難道映證了佛印的故事嗎？

最後一個例子是，我私心相當喜歡的清水玲子所創作的《輝夜姬》。

陰柔美麗卻常常游移不定的男主角由和成為全世界最有權力者之一的女主角晶，便是清水玲子此漫畫家代表風格的中性外貌與身材，此作中不僅有BL元素，卻沒有變成搞笑角色，更是在桃莉羊都尚未出現之前就在故事中畫出了複製人的設定（類似的設定下，石黑一雄的《別讓我走》成為了諾貝爾文學獎）。

該文章作者不但沒有看到此作非常獨樹一格的科幻設定以外，更沒有發現這部作品滿滿的設定都是在打臉其論點中的性別問題，更不用說這部作品之前衛都很難跟所謂的「保守」牽扯上關係，順道一提，這部作品是此文作者少數提及的女性向作品之一，卻還是錯誤連連。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

篇幅問題，無法各個詳述作者文章中通篇下來的舉證錯誤，但是從以上很明顯的，根本幾乎沒有看到故事相當明顯的核心、缺乏脈絡與劇情鋪陳的去描繪角色的個性還有某些描述的內容跟故事表現完全不同，甚至很多提及作品中的故事劇情便是在反駁作者的論點，卻一點都沒有發現，在在都讓人相當懷疑此文的作者到底有沒有欣賞過這些作品。

為什麼總是有人看待動漫文化時，還是這麼保守？

最後作者做出的結論真的是極其荒謬，日本的確在目前的性別議題上較為保守，但是動漫文化中有這些偏見的又不是只有日本，難道歐美動漫作品中沒有充斥著男性的超能力角色？沒有美艷巨乳又身穿緊身衣的女性角色？好萊塢和美劇英劇都完全符合作者說的政治正確？所以滑坡到一旦提到日本就要貼上這種偏見的標籤就是「進步價值」的展現？

男性這個點更是詭異，如同前述，作者自己提出的幾乎都是男性向的作品，然後責怪這些作品為什麼總是要吸引男性？按照這個道理，女性也可以走到男裝店說他們怎麼都只賣看起來是給男性穿著的衣服，於是貼上這間店是保守價值觀的標籤嗎？根本是完全的本末倒置。

更不用說，女性的購買力其實不輸給男性，根據日本一些出版社業者發言，女性粉絲支撐產業的購買力甚至贏過男性，前往日本的有名連鎖書店虎之穴甚至會在書店中專門闢出一整層樓給BL的各種相關商品，作者不僅對男性有很多誤會，更是忽略了女性在動漫文化中的貢獻，藉由自己幾乎沒有提到女性向作品的各種案例去證明是男性的問題，最後關於腐女和BL的描述更是毫無證據與支持。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

最後講到御宅族，完全是已經存在社會中的各種汙衊，邊緣人、性格專長不符合市場需求、工作不順遂社交圈狹小、人生缺少目標、厭惡主流體制也對各種被排擠的社群不友善，到了已經連舉例描述都沒有，直接下判定了呢！真是好一個「不保守的價值」！

文章不斷舉例說動漫文化作品充滿了「保守的價值觀」，為什麼都是挑選社會上早已經給予滿滿偏見的「牛郎店、柏青哥、性產業、租借女友」而不是「強大的電子產業、東西文化的交流、成熟的娛樂產業市場、奧運交接的日本意象代表」？通篇都是這樣似是而非的形容詞去形塑整個動漫畫文化的意象，的確是讓人「不容易注意到其中傳達的保守價值，容易被潛移默化。」

因為誤解，而造成更嚴重的對立

除了上述的問題，網路平台或是盜版漢化的情況也同樣的發生在各種新聞媒體和影視作品中，為何卻只有動漫畫要為此承擔責任？家長與教育體制需要做到的分級制度告知責任卻隻字不提，學生因為被保護在學校中所以不是更應該教導其分級制度的重要性，而不是一味的抨擊自己不了解的動漫畫。

另外，用語上又有一個極大的錯誤，「NTR」不是在描述自由選擇戀愛對象的女性，但這已經是此文作者犯下了不知道第幾個錯誤了。

最後，作者不斷強調他無意批評喜歡動漫畫的人，但是整篇文章充斥著錯誤的資訊、完全不符合論點的舉證、偏頗的閱讀口味，甚至有對動漫文化大量的描述是身在此處的我毫不認同的，為何寫出這種文章的人可以出來評價動漫文化並貼上保守價值觀這種標籤？連動漫畫作品的用語、作品核心都可以說錯的人來指責動漫文化，是否有點過於可笑？

結語

我高度懷疑此文是故意搭著某位兒科醫生表達了「兒童不適合觀賞《鬼滅之刃》」的熱度而寫，但是客群卻是那些原本就並不認同動漫文化的人，而藉此讓動漫文化更被貼上了「充滿偏差的價值觀」的作品，造成圈內圈外更強的對立與誤解，其寫出此篇文章的目的也讓人質疑。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

讀到這裡，希望就算是圈外的人也可以好好的理解，動漫文化不應該被如此看待，劇情、設定、世界觀都可以被評論，但不是用片面的、限制的、錯誤的一面來理解，那是不公平的，跟所有被誤會與被排擠的各種非主流族群一樣，相信並且理解真正的進步價值，更不會寫出這樣的文章的。

最後也當然，一篇文章作為文字的聚合體是不會危害任何人，我這篇文章無意批判認同那篇文章的人，而是指出此篇文章中諸多的錯誤與刻板印象還有已經存在多年的標籤，本文的重點是希望人們的閱讀那篇文章時，可以注意其中隱含的保守價值觀，特別是注意對不理解動漫文化的人造成的影響，是時候注意一些道貌岸然的文章中挾帶的保守價值了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航