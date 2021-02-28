反對濫設區間測速，民團發起「228北宜乖寶寶運動」以時速40公里以下沿北宜前往坪林

為抗議濫設區間測速，有民間團體發起「228北宜乖寶寶運動」，號召汽車、重機車友分頭從新北、宜蘭出發，沿北宜公路前往坪林。希望藉此突顯速限規定的荒謬，呼籲公路總局進一步檢討。

新北市政府警察局交通警察大隊除在沿線配置警力協助交通疏導，也在集結點新店區青潭國小安排警力適時維持秩序。公路總局也呼籲，針對這次活動，北宜公路頭城端將會架設兩部移動式資訊可變標誌；若車流出現壅塞，將隨時告知其他用路人參考。

反對濫設區間測速，民團發起「228北宜乖寶寶運動」

（中央社）民間團體今（28）日發起「228北宜乖寶寶運動」，抗議濫設區間測速，號召汽車、重機車友分頭從新北、宜蘭出發，沿北宜公路前往坪林。警方安排協助疏導交通，並呼籲用路人收聽警廣以避開車流。

台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會抗議濫設區間測速，在社群平台臉書（Facebook）發起「228北宜乖寶寶運動」，號召車友上午9時分頭在新北市新店區青潭國小及宜蘭縣頭城鎮日出咖啡集合，行經北宜公路前往坪林。

一早9時不到，青潭國小門口陸續出現機車集結，騎士江先生說，他認為濫設區間測速是不對的，阻礙交通也抹煞民眾自由，今天會以理性的方式，用時速不超過40公里的速度騎完全程表達抗議。

新北市政府警察局交通警察大隊長鄭永裕表示，除在沿線配置警力協助交通疏導，在集結點新店區青潭國小也會安排警力適時維持秩序。

他說，在限速40公里、又太多車子一起走情況下，越後面的車受影響越大，若有人想超車，警方就會出面維護交通安全。

至於活動過程中若出現違規行為，鄭永裕表示，將比照廟會遶境等處理方式，若非惡性違規，一般如未戴安全帽等，將蒐證事後舉發。

宜蘭縣警察局礁溪分局表示，為讓這次活動順利進行，並兼顧其他用路人權益，將派警力在頭城出發的機車隊前端引導，並在後方安排警方車輛，讓車隊有秩序順利抵達坪林。

此外，用路人也可收聽警廣，注意北宜公路即時路況，選擇是否要避開當時車流。

公路總局第四區養護工程處表示，針對這次活動，北宜公路頭城端將會架設兩部移動式資訊可變標誌；若車流出現壅塞，將隨時告知其他用路人參考。

Photo Credit: 中央社 民團抗議濫設區間測速，在臉書發起「228北宜乖寶寶運動」，號召車友28日上午9時分頭在新北市新店區青潭國小及宜蘭縣頭城鎮日出咖啡集合，行經北宜公路前往坪林。

台灣機車路權促進會：速限與安全並不完全劃上等號

《聯合新聞網》報導，北宜公路19公里至23.1公里自2019年4月起設區間測速設備，速限40公里，實施後每月平均事故數降低。新北市府原本打算擴大設置9座區間測速，監測8路段，但不少用路人認為速限不符現況，大型重機車友更強烈反彈，認為是剝奪制止用路人在交通上的自由。另外區間測速設備，也爆發資安疑慮。

目前新北市府已在23日宣布所有區間測速暫時停用，以移動式測速繼續執法。另交通部長林佳龍也在26日決定，若廠商無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架停用。另外也將持續檢討區間測速對於道路安全的效益，包括設置地點和速限等。

然而大型重型機車友質疑，此舉是針對「228北宜乖寶寶運動」的緩兵之計，因此決定抗議活動如期舉行。

《自由時報》報導，「228北宜乖寶寶運動」活動發起人之一孫博萮也表示，每一個區間測速使用的攝影機，都具車牌辨識能力的高解析度攝影機，透過來自中國雲龍系統界接，可以即時掌握車輛軌跡，非刑事犯罪偵查、無須檢察官許可，就能任意使用，儼然是對車輛無差別監控的「天眼系統」。

《風傳媒》報導，台灣機車路權促進會公關副主任楊大寬日前受訪時指出，速限與安全並不完全劃上等號，用線形改善、維護道路品質等方式能更進一步改善交通安全。

楊大寬表示，活動雖會造成北宜公路塞車，但就是要透過這個方式來突顯速限規定的荒謬，呼籲公路總局進一步檢討。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範