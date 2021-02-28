美FDA正式批准嬌生「武漢肺炎」疫苗，最快3月初展開施打

嬌生公司（Johnson & Johnson）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗緊急使用授權，今（28）日獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，最快將從3月1日起分配到全美各州。

加上輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），美國目前已有3支核准使用的武漢肺炎疫苗。總統拜登（Joe Biden）也發表聲明對此表達肯定。

（中央社）美國FDA今日批准嬌生公司的武漢肺炎疫苗緊急使用授權，總統拜登直呼消息令人「振奮」，但也說美國疫情嚴峻，不能因此降低警戒。

美國FDA在批准前發布聲明說，嬌生集團研發的這款單劑疫苗，在預防武漢肺炎重症和較新的病毒株上具有高度效力。

緊急使用授權核發下來後，拜登在聲明中表示：「這對所有美國人來說，都是令人振奮的好消息，也是我們力拚終結這場危機的過程中，讓人感到鼓舞的進展。」

「但我們不能就此鬆懈，或認為戰勝疫情是必然的。」拜登在聲明中說：「儘管今天的消息值得慶祝，我仍要敦請所有的美國民眾，持續勤洗手、保持社交距離、繼續配戴口罩。......如同我一再強調的，變種病毒株蔓延之際，情況仍可能再次惡化，翻轉目前的進展。」

嬌生疫苗為美國第3支核准使用的武漢肺炎疫苗，前兩支分別是輝瑞大藥廠和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納疫苗。

美國是全球疫情最嚴峻的國家，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站數據，境內累計染疫人口超過2855萬，病歿人數已達51萬1994人。

《CNN》報導，嬌生的武漢肺炎疫苗於美國、南非及拉丁美洲地區，共招募超過4萬4000人進行試驗。

綜合所有的試驗數據，嬌生的疫苗在施打的第4週之後，對於武漢肺炎中度病情及重症的保護效力為66.1％。若只看美國的試驗數據，其疫苗平均來說具有72％的整體效力；單就重症而言，則具有86％的保護效力。

嬌生公司表示，目前能夠立即運送出去供民眾施打的疫苗劑量只有約400萬劑，但到3月底有望將產量提升，預估屆時將有2億劑的疫苗可提供施打。

根據嬌生公司的新聞稿，其疫苗在攝氏-20度的條件下，能夠穩定保存2年；若冰在攝氏2－8度的冷藏裝置，最多能保存3個月。

目前嬌生疫苗僅開放18歲以上的人施打，將經由肌肉注射。相較於須施打2劑的輝瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）與阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）／牛津大學疫苗，嬌生的武漢肺炎疫苗只須施打一劑。

根據試驗結果，目前已知可能的副作用包括施打部位疼痛、紅腫，以及頭痛、感到極度疲倦、肌肉痠痛噁心及發燒。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範