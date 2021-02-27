香港一代著名演員吳孟達，今天（2021年2月27日）因肝癌不幸病逝，終年70歲。

對韓國人而言，吳孟達（오맹달）不全然是陌生名字。80至90年代的香港電影在韓國大受歡迎，從周潤發到梁朝偉到張國榮，不少愛好香港電影的韓國影迷，尤其是深愛周星馳作品的觀眾，都會對經常在他身旁飾演最佳拍檔與對手的吳孟達，其惹笑角色留下一定深刻印象。

多年來，受其電影影響，每每韓國人一聯想吳孟達，也會不其然地想到他充滿喜感的一面，是著名的諧星。

久仰其大名的韓國演藝圈，雖然未曾有機會直接跟吳孟達合作較勁，但早年前原來也曾藉一次中韓合作拍攝的劇集，吳孟達亦鮮有地曾跟韓國演員一同演出。2008年中國大陸華誼兄弟與天意影視曾經聯合製造一部，中韓演員合作的合拍劇《戀愛兵法》，由金楨勳飾演男主角，故事講述他因追尋初戀情人來到中國，遇到戀愛理論家吳孟達後，學習「戀愛兵法36計」，跟徐若瑄與陳紫函展開感情角力。

當時，韓國媒體也以「特別是和周星馳一起被稱為中國喜劇電影最佳搭檔的吳孟達出演」作劇集宣傳，足見吳孟達其喜劇印象，在韓國觀眾圈中實在是深入民心。

配對之下，原來每當韓國觀眾一想到吳孟達，同時他們便會想到他的韓國版本，原來是叫我們熟悉的韓國「國民爸爸」——「成東鎰」。究其原因，其實是源於2012年KBS的綜藝節目《Happy Together 3》，當年在其6月14日播出的節目內，成東鎰受邀為嘉賓，他本以希望以叼牙籤來扮演《英雄本色》中的周潤發，但想不到身邊的人，卻停不著取笑他的聲音與長相，其實更似吳孟達，引來觀眾拍案叫絕。

另外，韓國娛樂圈把吳孟達定性為在周星馳身邊不可或缺的搞笑拍檔，圈中人普遍認為，三位中年男星——「李漢偉」、「成東鎰」與「金秀路」都是具備了這種無論在任何場合也能永恆保持「喜感配角」，猶如「韓版吳孟達」般的特色演員，為觀眾帶來停不了的歡樂。

（標題為編輯所擬，原標題為「已故吳孟達曾與韓星合作 成東鎰扮《英雄本色》被笑似吳孟達」）

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