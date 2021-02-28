28日新增一武漢肺炎境外移入，AZ疫苗延遲抵台時間未定

台灣今（28）日新增一起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入病例，目前個案並未出現症狀。而台灣經由疫苗全球取得機制（COVAX）所取得的疫苗，運送出現延遲，目前仍未確定抵台時間。

今新增一境外移入病例，到醫院自費採檢後確診

中央流行疫情指揮中心莊人祥指揮官表示，今天新增一例自波蘭境外移入的武漢肺炎病例，台灣目前合計共有955例的確診病例，有27人住院隔離當中。

今日新增的病例為本國籍20多歲的男性，在去（2020）年9月至波蘭就學，於今年1月28日返台。

個案返台時持有搭機前3日內的檢驗陰性報告，入境後獨自在親戚家檢疫，期間並未出現症狀。

個案在2月12日檢疫期滿後，便返回家裡進行自主健康管理。後因需再度返回波蘭就學，於2月26日到醫院進行自費採檢，並於今日確診。

根據抗體檢驗結果，研判個案應是在波蘭便已經感染多時，返台後才會有時陰時陽的狀況。個案到現在還是沒有症狀。

目前已掌握其密切接觸者2人列居家隔離，並針對當中一位親密接觸的家人進行採檢，採檢結果核酸檢驗為陰性，血清抗體IgM及IgG皆呈陰性，評估沒有感染疑慮。

有關3月1日起的居家隔離政策，針對未來有確診的個案，其家中的接觸者原則上必須採一人一戶的方式進行居家隔離。若家中有年幼或年長者需要他人照顧，則可以允許其他人協助照護。

COVAX疫苗抵台時間延遲，確切抵台時間還不清楚

疫苗部分，指揮中心表示我國已採購505萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，最快在5、6月便會來台。

而經由COVAX分配給台灣的20萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，出現抵台時間延遲的部分，指揮中心表示目前尚無更新的消息。COVAX日前表示由於有些因素耽擱，會晚幾天送達，但確切送到台灣的時間則還不清楚。而輝瑞（Pfizer）的疫苗台灣目前則尚未買到。

對於美國通過嬌生（Johnson & Johnson）武漢肺炎疫苗的緊急授權，指揮中心表示，先前曾經跟嬌生疫苗接洽過，但其回應都是主要以供應COVAX為主。

莊人祥表示，我國已向嬌生表示，若是在提供COVAX之餘尚有其他疫苗可供採購，我方會很樂意接洽。目前將持續保持聯繫。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範