被塵封的記憶：曾當台籍志願兵打過二戰的外公，告訴我一段二二八歷史

許多台灣家庭中，都有自己家人在二二八事件中的悲劇角色與歷史記憶，過去往往是禁忌的話題隱忍不發。然而隨著解嚴與民主化的進程，過去封藏在民眾心目中的記憶，逐漸被許多文史工作者以口述歷史的方式重建當年的現場，這些由下而上的重建工程，恰巧與加害者的說詞形成鮮明的對照。

二二八事件在家族也有個被塵封的故事，由於自己對歷史研究頗有興趣，再加上在處理史料時常運用歷史制度主義的「創始條件」、「路徑依賴」與「鎖入效果」，去分析事件的邏輯因果關係。因此具有身分獨特性的外公一直是我另類訪談的對象，重點是他也樂於與我分享他所經歷的一切。

外公二戰時是台籍志願兵，為了改善家裡生計自願從軍去緬甸戰場作戰，高中學歷也讓他能擁有更好的軍餉。他以補充兵身分參與日軍毀滅性的英帕爾戰役，在戰場上常面臨九死一生的情景。

他告訴我，某次戰役中作為斥候兵的他最早跳下卡車，結果一枚砲彈摧毀軍車，車上所有人通通陣亡；外公常怒斥自己最高指揮官戰略錯誤指揮荒唐（我猜應該是十五軍長牟田口廉也），讓日軍在緬甸戰役全軍覆沒。

在外公的記憶中，有一幕讓我印象深刻，那是1943年夏天某個下午，收音機中傳來大本營宣布山本五十六陣亡消息。實情是盟軍因為破獲聯合艦隊密電，因此在4月18日執行空中獵殺山本行動，日軍怕影響軍情民心刻意隱瞞了幾個月才發布。

消息一傳出整個軍營士氣趨近崩盤，多數日人認為戰爭不可贏了，顯見山本的地位是超越軍種的，外公也深陷這個情緒當中，那時他還正在馬來半島進行整補。

日軍戰敗投降後，外公被盟軍俘虜，由於盟國視台籍自願兵如日本人，讓他選擇歸處，由於心繫家人，外公自然選擇回嘉義大林下碑頭老家。

戰前外公已經在台南職校受了教育，因此參戰時同時也在軍中擔任文書會計的工作，在與日本同袍互動中不僅沒有受到歧視，反倒因同僚都來自於北九州礦工（久留米十八師團），而擁有較高的尊重。

戰時的待遇與經驗，讓外公以為回鄉後這種「類大學」的程度應該不難找到工作。但是國民政府接收台灣後，這種學經歷與參軍背景，反而是外省統治與半山眼中的「異議份子」，因此只能在家幫忙務農。

道理不難理解，除了日語與台語外，他根本不會什麼半句普通話，更遑論與新統治階級攀上什麼關係，這種處境也是許多歸鄉軍人或台籍菁英彼時的寫照。

每次與外公喝酒聊到這段情節時，從他淡淡的口吻中，我都可以感受到他的驕傲與無奈，甚至帶些微的鄙視。陳儀的治台政策中顯然刻意排除許多台籍菁英人士，原因只因為那種中國正統與解放者的優越感。

這些新統治階級，可能無視日治時期台灣現代化程度早已超越中國的客觀事實，枉費陳儀自己在1935年的時候，接受總督府的邀請，並透過「中華民國駐台領事館」的安排，來台參加「始政40年博覽會」。

即便現在，許多人始終不知道蔣介石當時是用什麼心態對待中台關係，其實就是國與國的關係！

外公也常抱怨大林雖然農產品物產豐富，除了稻米外還有甘蔗這項經濟作物（大林糖廠歷史悠久），但是在新統治者的總制管理下，通貨膨脹與經濟供給比日治戰爭末期採行的配給制度還緊縮，這是因為台灣的經濟資源被國府拿去支援打國共內戰。

這個邏輯與日本的殖民政策如出一徹，差異在於日本投入不少基礎建設與教育資源，管理人員素質高且清廉；陳儀的手下除了掠奪與貪污外，毫無任何政策建樹可言。

外公以前話說到這個地方時，我已經隱約找到二二八爆發的幾個關鍵線索與因素：統治者的素質、文化的差異性、治理模式的迥異、經濟資源無止盡掠奪，與心理上的相對剝奪感。查緝私菸只是個導火線，因為巨大的社會能量已經累積多時。

Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain 1947年因查緝私菸爆發的二二八事件，造成無數民眾傷亡。其後長達38年的戒嚴，讓許多政治受難家庭終生活在白色恐怖陰影下。隨著檔案資料解密，過往噤聲的歷史正逐步被重新理解。

二二八爆發時，外公雖然沒有加入「二七部隊」這種國民黨眼中的「反動組織」，但因為他的台籍自願兵與教育背景，自然是國軍日後下鄉清洗的對象。

外公的母親有先見之明，把他藏在梅山的深山中幾年不出。等到事件風波過去後，再下山請仕紳作保同時加入國民黨，始能在大林國小任教。遂展開他多年的教職生涯，並奠定日後從政擔任鎮長與縣議員的工作。

在大林國小任教時，外公回憶有位教美術的同事鄉音很重，但似乎不識什麼大字，他很懷疑這種教育程度的人足以為人師表，私下了解後才發現此人是透過關係謊報學歷。在那個兵荒馬亂的逃難歲月，人的關係可能比真正的文憑還重要。

外公擔任大林鎮長與嘉義縣議員期間，把所有公職收入全部捐出成立清寒獎學金，他告訴我從政者要懂得回饋社會。他老人家前（2019）年去世，每年二二八時我都會想起，在大林國小那個日本宿舍中和外公的高粱對話。這些口述歷史反映且再現真實的社會面貌，這是許多台灣人家裡的故事。

我寫出來除了想讓大家有共鳴與情境畫面外，就是想打臉那些持「二二八是反民逼官」的論調者。這些人引述的若不是陳儀或是彭孟緝的觀點，再不然就是國民黨或中共官方的文獻，就客觀性來說豈有任何說服力可言？

我們必須承認在二二八事件中，自然也有外省家庭是事件的受害者，但是如果故意放大這個面相，扭曲整個歷史事件的「性質」，其實才是一種試圖為加害者製造「不在場」的手法。

嚴肅地說，這些在台灣許多家庭心中都擁有的共同苦澀記憶，才是某些深藍紅統完全不能理解的，欠缺同理心也就算了，炮製這種倒果為因的觀點，實在有違學術良知。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範