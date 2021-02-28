緬甸軍政府開槍鎮壓示威民眾逮捕逾470人，28日抗爭至少3人死亡

緬甸軍方昨（27）日針對示威抗議民眾，展開3週以來最大規模的鎮壓，逮捕超過470人。然而今日仍有大量民眾上街抗議，而軍政府亦持續派部隊前往鎮壓。

根據媒體報導及現場的救援志工表示，今日的抗爭中已至少有3人死亡，這也讓自2月1日開始的抗議示威活動，在遭到軍政府的鎮壓槍擊之後，累計至少6人死亡。

（中央社）緬甸警方於27日針對全國各地反對軍方統治的示威抗議，展開3週以來的最大規模鎮壓，目前已逮捕超過470人並開槍射傷至少1人。

國營電視台宣布，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）背叛國家已被撤職，覺莫敦於一天前敦促聯合國，動用一切必要措施，扭轉推翻民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的2月1日軍方政變。

圖片來源：Youtube影片截圖 緬甸駐聯合國大使覺莫敦，26日高舉三指向抗爭者致敬，並表示「這場革命務必要贏」。

緬甸軍方發動政變奪權，逮捕翁山蘇姬和她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD，簡稱全民盟）許多高層，並指控去（2020）年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。

軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪。緬甸政變招致西方國家譴責，部分國家對緬甸軍方祭出有限度制裁。

緬甸警方27日大舉出動，進占最大城市仰光市內經常上演示威抗議的各處據點。不畏警方大舉出動的又唱又叫抗議民眾，與警方爆發衝突。當警方向前挺進、發射催淚瓦斯、引爆震撼榴彈以及對空鳴槍時，抗議民眾逃竄至巷道和建築物內。

目擊者表示，警方揮舞棍棒攻擊部分抗議者。國營緬甸廣播電視台（MRTV）表示，全國各地逾470人被捕。報導稱，警方在發射震撼榴彈驅離抗議民眾前，曾預先發出警告。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，它認為被捕人數更多，至少10輛監獄囚車每輛載運40到50人，駛往仰光音山監獄（Insein Prison）。

據媒體機構和同僚表示，好幾個媒體記者也被捕。

警方在全國各地鎮壓示威抗議民眾。媒體表示，在第二大城瓦城（Mandalay）被捕人士，包括全國民主聯盟兩位穆斯林國會議員之一的溫苗苗（Win Mya Mya）。

緬甸媒體《7日新聞》（7Day News）和救護人員表示，中部蒙育瓦鎮（Monywa）有一名婦女遭開槍射傷。《7日新聞》和另兩家媒體稍早前報導稱，那名女子已死亡。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍先前表示，當局僅動用最少武力，但目前已經有示威民眾喪命。另外軍方表示，有一名員警在騷亂中遇害。

社運人士號召民眾今日持續上街抗議。

Myanmar is experiencing another day of violence and mass arrests of anti-coup protesters by security forces. At least three people have been killed in Dawei and there are reports of more fatalities in Yangon, along with crackdowns in numerous cities:https://t.co/doHY0ecpna — Sean Gleeson (@seanjgleeson) February 28, 2021

Medics attempt to treat an injured man of his gunshot wounds in Dawei, Myanmar, February 28, 2021, in this still image from video obtained via social media. DAKKHINA INSIGHT via REUTERS #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/v91UDVtSHq — Wa Lone (@walone4) February 28, 2021

《法新社》報導，緬甸安全部隊今日仍持續暴力鎮壓抗議民眾，據報已有抗議者在過程中死亡。

救援工作者Pyae Zaw Hein受訪時表示，抗議隊伍中「有人被射擊致死，許多人受了傷......傷亡人數可能更多，因為持續有受傷民眾被送來。」

根據另名醫療協助志工及當地媒體的報導，緬甸南部土瓦鎮（Dawei）於28日的抗爭中已有3人死亡，至少20人受傷。

《紐約時報》報導，土瓦鎮的死亡數字，讓自2月1日開始的抗議示威活動，在遭到軍政府的鎮壓槍擊之後，累計至少6人死亡。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範