緬甸軍政府開槍鎮壓示威民眾逮捕逾470人，28日抗爭至少3人死亡
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緬甸軍方昨（27）日針對示威抗議民眾，展開3週以來最大規模的鎮壓，逮捕超過470人。然而今日仍有大量民眾上街抗議，而軍政府亦持續派部隊前往鎮壓。
緬甸軍方昨（27）日針對示威抗議民眾，展開3週以來最大規模的鎮壓，逮捕超過470人。然而今日仍有大量民眾上街抗議，而軍政府亦持續派部隊前往鎮壓。
根據媒體報導及現場的救援志工表示，今日的抗爭中已至少有3人死亡，這也讓自2月1日開始的抗議示威活動，在遭到軍政府的鎮壓槍擊之後，累計至少6人死亡。
（中央社）緬甸警方於27日針對全國各地反對軍方統治的示威抗議，展開3週以來的最大規模鎮壓，目前已逮捕超過470人並開槍射傷至少1人。
國營電視台宣布，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）背叛國家已被撤職，覺莫敦於一天前敦促聯合國，動用一切必要措施，扭轉推翻民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的2月1日軍方政變。
緬甸軍方發動政變奪權，逮捕翁山蘇姬和她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD，簡稱全民盟）許多高層，並指控去（2020）年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。
軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪。緬甸政變招致西方國家譴責，部分國家對緬甸軍方祭出有限度制裁。
緬甸警方27日大舉出動，進占最大城市仰光市內經常上演示威抗議的各處據點。不畏警方大舉出動的又唱又叫抗議民眾，與警方爆發衝突。當警方向前挺進、發射催淚瓦斯、引爆震撼榴彈以及對空鳴槍時，抗議民眾逃竄至巷道和建築物內。
目擊者表示，警方揮舞棍棒攻擊部分抗議者。國營緬甸廣播電視台（MRTV）表示，全國各地逾470人被捕。報導稱，警方在發射震撼榴彈驅離抗議民眾前，曾預先發出警告。
緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，它認為被捕人數更多，至少10輛監獄囚車每輛載運40到50人，駛往仰光音山監獄（Insein Prison）。
據媒體機構和同僚表示，好幾個媒體記者也被捕。
警方在全國各地鎮壓示威抗議民眾。媒體表示，在第二大城瓦城（Mandalay）被捕人士，包括全國民主聯盟兩位穆斯林國會議員之一的溫苗苗（Win Mya Mya）。
緬甸媒體《7日新聞》（7Day News）和救護人員表示，中部蒙育瓦鎮（Monywa）有一名婦女遭開槍射傷。《7日新聞》和另兩家媒體稍早前報導稱，那名女子已死亡。
軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍先前表示，當局僅動用最少武力，但目前已經有示威民眾喪命。另外軍方表示，有一名員警在騷亂中遇害。
社運人士號召民眾今日持續上街抗議。
《法新社》報導，緬甸安全部隊今日仍持續暴力鎮壓抗議民眾，據報已有抗議者在過程中死亡。
救援工作者Pyae Zaw Hein受訪時表示，抗議隊伍中「有人被射擊致死，許多人受了傷......傷亡人數可能更多，因為持續有受傷民眾被送來。」
根據另名醫療協助志工及當地媒體的報導，緬甸南部土瓦鎮（Dawei）於28日的抗爭中已有3人死亡，至少20人受傷。
《紐約時報》報導，土瓦鎮的死亡數字，讓自2月1日開始的抗議示威活動，在遭到軍政府的鎮壓槍擊之後，累計至少6人死亡。
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新聞來源：
- 緬甸警方大舉鎮壓示威抗議 逮捕逾470人（中央社）
- Myanmar forces disperse rallies with 3 reported dead in anti-coup crackdown（L'Agence France-Presse）
- At Least 3 Killed as Myanmar Police Crack Down on Protests（The New York Times）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範